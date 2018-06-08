Одежда влияет на мнение пациентов о врачах

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-08T18:34:10+03:00

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Ученые из США провели исследование на сколько внешний вид врачей влияет на отношение к ним пациентов. Оказалось, для 53% респондентов важно, как выглядит их лечащий врач, а большинство предпочли видеть его в формальной одежде и белом халате. Статья опубликована в журнале BMJ.

Ученые пришли к выводам, что психологический комфорт во время осмотра и приема у врача напрямую влияет и на ход лечения и на то как быстро выздоравливает больной человек. Удивительно, но довольные оказанными услугами люди, к примеру, реже поступают обратно в больницы в течение 30 дней после окончания лечения.

Большую роль в повышении уровня удовлетворения пациента играет, по мнению Кристофера Петрилли из Медицинской школы Мичиганского университета и его коллег, внешний вид лечащего врача: а именно, как он одевается. В их исследовании приняли участие 4 062 пациента из 10 американских больниц, которым необходимо было оценить ряд фотографий медицинского персонала в различной одежде.

- повседневной

-повседневной и медицинском белом халате

- медицинской форме голубого цвета

- медицинской форме и белом халате

- формальной одежде (рубашке и брюках)

-формальной одежде и белом халате

- официальном костюме (пиджак, рубашка и брюки).

На снимках, кстати, были представлены как мужчины, так и женщины. Каждого добровольца просили оценить врача по пяти параметрам: компетентность, доверие, забота, комфорт и доступность. После этого каждого участника также попросили предоставить информацию о своем поле, возрасте, расе, образовании, количестве лечащих врачей за последний год и типе обращения в больницу (стационарный или амбулаторный). Добровольцы также рассказали исследователям о своих предпочтениях в вопросе выбора лечащего врача (например, важен ли для них пол).

Из всех опрощенных пациентов 53% сообщили, что внешний вид лечащего специалиста имеет для них важное значение, а больше трети сообщили, что то, как выглядит врач, повлияет на их удовлетворенность лечением. Из всех представленных изображений пациенты выше всего оценивали врачей в формальной одежде и белом халате: им дали восемь баллов по общей для всех параметров шкале от 0 до 10. Хирургов, однако, предпочитали видеть в голубой медицинской форме, а ниже всех оценивали специалистов в повседневной одежде.