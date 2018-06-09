Для фан-клуба режиссера Сенцова сострадание - как колбаса

СЕГОДНЯ 11:47 2018-06-09T11:55:32+03:00

Почему эта кагорта профессиональных "спасателей человечества" спасает только тех, кто против русских и против Путина

Изменить размер текста: A A

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен.

Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они профессионально рыдают и заламывают руки, они говорят о милосердии, о сострадании, о свободе для узников и несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом.

- Скажите, а Евгений Мефедов...

- Скажите, а Кирилл Вышинский..

- Скажите, а когда Удальцов сидел...

И даже:

- Скажите, а Надежда Савченко?

Мгновенно куда-то деваются узники, милосердие, правозащита, свобода и слезы.

Глаза сухие.

Голос самодовольный, интонации самые скучные.

- Это не наше дело.

- Это другая страна.

- Мы об этом не слышали.

- Вам это нужно, вы об этом и думайте.

Так, буквально в одну секунду, спасители заключенных превращаются в зевающих теток в бюрократическом окошке.

Потому что понимать надо.

Сострадание - оно как колбаса, которую кому попало резать не стоит.

Сострадание полагается тем, кто против Путина. Ну хорошо, возьмем шире: тем, кто против русских.

А всякие там, которые лезут без разрешения за нашим политически выверенным нравственным чувством, за нашими ценными слезами и нашей ювелирно избирательной правозащитой, - сидите и не гундите.

Тут, повторяю, понимать надо.

Это так кажется, что люди в Ганди и Льва Толстого играют. Нет, у них "борьба против империализма" и "подписка на голодающих режиссеров Германии".

Очень мило.

Но только без нас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кирилл Вышинский попросил защиты у Путина

- Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином России, - заявил во время судебного заседания глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. - Я обращаюсь к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты (подробности)