Мигрант-убийца 14-летней Сюзанны Фельдман был в розыске, но пограничники позволили ему покинуть страну

СЕГОДНЯ 10:30 2018-06-08T10:41:21+03:00

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Толерантность и мультикультурность мощнейшей страны ЕС взяли новую планку — стали известны жестокие подробности циничного убийства Сюзанны Фельдман из Майнца (земля Гессен, ФРГ). В середине мая 14-летняя дочь евреев-выходцев из России гуляла в компании друзей по центру соседнего Висбадена. И не пришла ночевать. Поначалу родные сохраняли надежду, в переходном возрасте всякое бывает. Но через пару дней подруга девочки рассказала её родителям: Сюзанна изнасилована и убита. Те бросились в полицию, но, как пишут в соцсетях знакомые семьи Фельдманов, офицеры лишь развели руками: дескать, нет тела — нет дела.

Несчастную стали искать, привлекли десятки волонтёров. И 6 июня обнаружили задушенной в лесополосе у автострады Висбаден-Франфурт. Со следами удушения после енеоднократного изнасилования. Следствие могло тянуться много месяцев — но в полицию явился подросток-беженец из местного общежития для «новых немцев». И сообщил:

— Парень из Ирака, Али, хотел показать крутизну, хвастал нам, что «снасильничал и убил еврейку».

Власти быстро выяснили: речь идёт о 20-летнем беженце (или, вернее, «беженце») по имени Али Башар. Вместе с семьёй из восьми человек он прибыл в Германию три года назад стандартной «тропой мигрантов», через Турцию-Грецию. В убежище ему отказывали, он подавал апелляцию — и всё это время легально находился в Гессене. Более того, на учёте парень уже состоял: подозревался в изнасиловании 11-летней (!) девочки и нападении с ножом с целью ограбления прохожего.

— Повода подвергнуть заключению не было, поскольку его связь с этими преступлениями осталась не доказана, — приводит Die Welt объяснения полиции Висбадена.

Но теперь, понимая, что «по совокупности деяний» неповоротливое немецкое правосудие всё же может сделать ему «яйкен клац-клац», Али мигом забыл о своей крутости, вместе с семьёй заблаговременно рванув на родину. Ту самую, откуда когда-то бежал, рассказывая новым властям об «ужасах и притеснениях» дома.

Тут начался ещё больший градус безумия. Как семья вылетела из Германии, ведь их сын к тому моменту уже числился в розыске по подозрению в убийстве Сюзанны? Очень просто: посольство Ирака всем выдало новые паспорта на другую фамилию. Оно же дело известное: в посольствах никакой бюрократии нет, придёшь — вмиг всё сделают. Сразу на восемь лиц.

В аэропорту Дюссельдорфа погранцы их, естественно, спросили:

— Энтшюльдиген зи битте, а почему у вас в новых паспортах нет отметок о въезде в Германию? На каком основании вы находитесь в стране?

Чудесное семейство спокойно продемонстрировало «аусвайсы» — удостоверения беженцев со старой фамилией. Той самой, что в розыске. Но офицеры просто сличили фото — и… пропустили в зону вылета. Сейчас убийца с родными, вероятнее всего, уже где-то на Среднем Востоке.

Впрочем, в этом тяжёлом деле есть хоть что-то похожее на правосудие. Задержан предполагаемых соучастник — 35-летний беженец-турок, надругавшийся над девочкой вместе с Али.