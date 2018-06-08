Мама Александра Овечкина: Саша своим трудом заслужил этот Кубок Стэнли

СЕГОДНЯ 11:20 2018-06-08T13:01:04+03:00

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Татьяна Овечкина, мама Александра, - сама прославленная спортсменка, баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, а так же победительница чемпионатов мира и Европы. Но кажется успеху сына она радуется больше, чем всем своим медалям. В эфире радио КП Татьяна Николаевна поблагодарила всех, кто болел за Александра.

- Татьяна Николаевна, как оцениваете, что ваш сын завоевал Кубок Стэнли? Он, наверное, один из самых счастливых людей?

- Я очень рада, что у него получилось завоевать этот трофей, и я благодарна всей стране, всем людям, которые болели за Сашу. И за команду «Вашингтон Кэпиталз». И очень благодарна им, потому что я очень рада, что Саша завоевал этот Кубок. Он заслужил этот Кубок своим трудом, отношением к хоккею.

- А когда-то он разговаривал с вами на эту тему, что мечтает выиграть Стэнли? Что долго не получалось?

- Конечно, мы все очень хотели. И он с самого начала, как только начал заниматься хоккеем: «Кубок Стенли, Кубок Стэнли! Обязательно выиграю Кубок Стэнли!». Вот мечта его и осуществилась. Я очень рада, что Саша прославляет наш хоккей российский здесь, в Америке. Я очень рада, что у него все получилось. И что наш российский хоккей впереди планеты всей. Мы выиграли Олимпиаду, выиграли сейчас Кубок Стэнли. Здесь наши ребята: Саша Орлов здесь, (не слышно) ребята молодцы. Вся команда молодцы.

- Кубок Стенли – это американский турнир. Имеет ли это какое-то значение или нет?

- Кубок Стэнли – это не турнир. Это целая жизнь. Нашли турнир, тоже мне!