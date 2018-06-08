Австрия готова принять саммит Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 14:45 2018-06-08T15:02:56+03:00

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Пока что Россия и США согласны лишь в одном: наши отношения переживают чуть ли худший период в истории. Взаимные высылки дипломатов и закрытия консульств, санкции и контрсанкции… При этом из-за океана нам постоянно посылают сигналы: мол, помириться не против, но ждем шагов от вас. И кое-какие реверансы Москва делает.

5 июня президент России Владимир Путин отправился с первым после инаугурации зарубежным визитом - в Вену. А на следующий день американские газеты со ссылкой на «анонимные источники» заявили: речь на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцем шла о возможной встрече российского лидера со президентом США Дональдом Трампом в этой альпийской республике. Вскоре пришло и официальное подтверждение: Вена принять двух самых влиятельных политиков планеты готова. А вот в Вашингтоне, как всегда, тянут резину до последнего.

- Оба президента уже обсуждали в прошлом возможность встречи, однако в данный момент у нас нет комментария по этому поводу, - сообщили в пресс-службе Белого дома. В общем, не подтвердили, но и не опровергли.

- Австрия в меру дружественна и Штатам, и России. Это нейтральная территория (одно из немногих государств ЕС, не входящее в НАТО), а значит - комфортная площадка для таких переговоров, - полагает кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. - В силу своих культурно-исторической связей она очень близка к Германии, мощнейшему государству Евросоюза, и опосредованно влияет на ее политику, а значит, и на ситуацию в Европе в целом. Что касается повестки возможной встречи, то надо обратить внимание: на 12 июня намечен исторический саммит Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Предполагается обсудить ликвидацию северокорейской ядерной программы. А поскольку Россия играет важную роль в этом урегулировании, возможно, магнат встретится с Путиным, чтобы «сверить часы» перед Сингапуром или сразу после него. Что касается других вопросов, наподобие Сирии или Украины, то это проблемы комплексные, и даже если их и будут обсуждать, то за один раз ничего не решат.