Россияне назвали три проблемы, которые волнуют их больше всего

СЕГОДНЯ 15:11 2018-06-08T15:32:06+03:00

За год почти в два раза - с 26 до 14 процентов снизилась доля тех, кто к самым важным относят проблемы уровня жизни и уровня зарплат. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

28 процентов опрошенных тревожит то, что творится в отечественной медицине. В ее прикладной части - когда проявляется (или наоборот) забота о здоровье граждан. 23 процента россиян полагают, что состояние нашего образование оставляет желать лучшего. Наконец, пятая часть - около 21 процента опрошенных - предметно озабочены состоянием национальной экономики.

Есть ли где-то положительная динамика? Есть, а как же! За год почти в два раза - с 26 до 14 процентов снизилась доля тех, кто к самым важным относят проблемы уровня жизни и уровня зарплат ( в нашей стране это не одно и то же, в отличии от стран Запада). Также в два раза снизилось число озабоченных размером пенсий и самой пенсионной реформой - с 20 до 11 процентов. Год назад безработица волновала 18 процентов респондентов, а на излете весны 2018 года таких взволнованных выявилось всего 11 процентов.

Меньше всего россиян заботят проблемы коррупции и бюрократии, жилищно-коммунального хозяйства и инфляции — 9%, 8%, и 3% соответственно.

За комментарием «Комсомолка» обратилась к известным политологам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей МАРКОВ: Правительству удалось взять под контроль вакханалию с ЖКХ

Гендиректор Института политических исследований дал комментарий к итогам опроса ВЦИОМ о том, что больше всего беспокоит россиян.

- Главными проблемами сограждане считают состояние здравоохранения, образования, экономики. Опрос проводился ВЦИОМ за две недели до Прямой линии с президентом.

- Опрос адекватно показал тенденции в настроениях граждан. Самый личностный аспект — здравоохранение. Образование — это высокие технологии, скорее государственный аспект.

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.Фото: Иван ВИСЛОВ

- Когда россияне говорят, что их беспокоит низкий уровень зарплат — это экономика. Но этот пункт связан с первыми двумя. При том озабоченность снижением уровня жизни снизилась за год — отчего люди подуспокоились?

- Это значит, что падение уровня жизни закончилось. Повышение не началось, но ситуация стабилизировалась. Может быть, даже обозначился крошечный рост. Постоянная информационная компания о деятельности правительства в этой сфере имеет положительный эффект. Люди успокаиваются.

- То есть, положительные итоги опроса ВЦИОМ тут связаны не столько с реальными успехами в этих сферах, сколько с информационными залпами?

- Тут сочетание. Информационное обеспечение не противоречит реальности. Оно подчеркивает реальные сдвиги — которые бы люди, может, и не заметили без сообщений об этом. Рост в 1 процент — это стабилизация. Но ее люди по сути не заметили — в условиях стабилизации у них в головах фиксируется модель предыдущих двух-трех лет. Когда постепенно шло ухудшение. А реальность при стабилизации заходит в голову при интенсификации информационной компании.

- У людей снизилась озабоченность размерами пенсий и пенсионной реформой и безработицей — за прошедший год. Почему?

- Когда речь о пенсиях — надо говорить об их реальном размере. Если же пенсионный возраст будет повышен — это коснется не тех, кому сейчас 57-58 лет. Он будет повышен для тех, кто сейчас совсем не думает о пенсиях.

- Это отложенные проблемы?

- Да, они отложены и не актуализированы — что касается пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий. Озабоченность их уровнем снизилась на фоне стабилизации цен. Ушла озабоченность тем, что при росте цен не растут пенсии — то есть фактически они падали. Этот негативный процесс прекратился, озабоченность ушла.

- Замыкают десятку рейтинга ВЦИОМ коррупция, бюрократия и рост инфляции. То есть понятия, которые многих людей впрямую не касаются, ушли за пределы их беспокойства?

- Тут произошло вытеснение — на фоне других проблем, которые обострились. Здесь скорее примирение с проблемами, чем их уменьшение. Бюрократия несколько уменьшилась из-за широкого развития сервисов, вроде МФЦ. Правительство озаботилось тем, чтобы был более удобным в обращении и более развитым вот этот контакт — "население — чиновник, отвечающий за конкретную проблему".

- Почему инфляция мало беспокоит россиян ?

- Да потому что она очень маленькая и практически не отражается на их кошельках. В отличии от проблемы ЖКХ, которая долго была в первой тройке. Проблема во многом была связана с управляющими компаниями. Правительству, судя по всему, удалось взять под контроль эту вакханалию.