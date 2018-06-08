2018-06-08T15:33:45+03:00
Политика

Путин прокатился на «Возрождении» и получил Орден Дружбы

Президент России начал трехдневный визит в Китай сразу с двух городов
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Председатель КНР Си Цзинпин вручил Владимиру Путину Орден Дружбы.Председатель КНР Си Цзинпин вручил Владимиру Путину Орден Дружбы.Фото: REUTERS
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Государственные награды Владимира Путин можно пересчитать по пальцам, общеизвестно, что сам он подобное не приветствует. Но председатель КНР Си Цзинпин не удержался и во время визита президента России в Китай на правах старого друга вручил Путину Орден Дружбы. Год назад во время приезда Си Цзинпиня в Москву Путин наградил гостя орденом Андрея Первозванного, китайцы решили не оставаться в долгу. Причем президент России стал первым иностранцем, удостоенным такой награды.

На площади Тяньаньмэнь, которую китайцы с гордостью называют самой большой в мире, на огороженном пятачке перед Домом народных собраний выстроились оркестр, почетный караул и даже три шеренги детей с флажками и букетиками. Высший уровень визита — государственный! - предполагал максимальную пышность торжественной встречи. И по мнению китайцев без участия детей в таком случае было никак не обойтись.

Как только Путин и Си пожали друг другу руки и вышли в импровизированную беседку, заиграл гимн России, в котором ритмичные удары литавр заменяли выстрелы из пушек. Попыток подобного вплетения артиллерийского салюта в ткань гимна слышать прежде не приходилось ни в одной стране. Отдельный подарок Путину приготовил дирижер оркестра, заигравший во время прохода лидеров по красной дорожке «Катюшу». В такой бравурной манере ее обычно исполняют в паузах хоккейных матчей.

Во время церемонии встречи российского президента в Пекине у Дома народных собраний. Фото: REUTERS

Во время церемонии встречи российского президента в Пекине у Дома народных собраний.Фото: REUTERS

Сами переговоры заняли чуть больше часа, но зато по их итогам стороны подписали почти десяток документов. Китайцы обстоятельно подготовились и здесь: перед Путиным и Си стоял стол для подписантов с двумя стульями с каждой стороны. С российской - на спинках стульев были приклеены буквы А и В, а с китайской — цифры 1 и 2. Чтобы наверняка не ошибиться — кому какую папку подавать.

- Взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия, - заявил Путин, когда лидеры вышли к прессе. - В планах совместная реализация инфраструктурных проектов. Мы говорим о таких инициативах как грузопассажирская дорога «Евразия», развитие транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Мы коснулись вопросов совместного освоения потенциала Северного морского пути, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

Как выяснилось, будет привлечено в различные проекты для исполнение Майского указа порядка 20 миллиардов долларов китайских инвестиций.

- Мы сегодня сформировали сотрудничество двух стран в атомной сфере, как минимум, до конца столетия, - светился радостью глава «Росатома» Алексей Лихачев. - Договорились про 7 и 8 блоки на Тяньваньской АЭС и два блока нового российского дизайна на новой площадке. Полное финансирование всех проектов осуществляет китайская сторона.

Далеко не со всеми странами Россия готова сотрудничать в создании реактора на быстрых реакторов, но для Китая сделали исключение и здесь.

- При содействии России в Китае будет возведен демонстрационный реактор, передовые российские наработки будут задействованы в китайской лунной программе, - перечислял Путин. - Подчеркну, такого формата взаимодействия у нас нет ни с одной другой страной. Речь идет об очень чувствительных, уникальных разработках российских ученых и специалистов.

После окончания официальной части переговоров Путин и Си совместили приятное с полезным, отправившись на высокоскоростном поезде в город Тяньцзинь в 120 километрах от Пекина. Китай переживает бум высокоскоростных дорог, и Си Цзинпиню хотелось продемонстрировать собственное достижение — разработку китайских инженеров, поезд «Фусин», разгоняющийся до 350 километров в час. С китайского название поезда переводится как «Возрождение», и в этом отсылка к провозглашенной Си Цзинпинем концепции о «мечте о великом возрождении китайской нации».

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного переезда электропоездом в город Тяньцзинь. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного переезда электропоездом в город Тяньцзинь. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Тяньцзинь лидеры пришли на матч российских и китайских молодежных хоккейных команд, но ограничились символическим вбрасыванием шайбы. Демонстрировать свое мастерство на льду жителями Поднебесной президент России не стал.

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