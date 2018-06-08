Как я стал поставщиком сыров сборной Франции по футболу

СЕГОДНЯ 16:11 2018-06-08T18:46:03+03:00

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Известный подмосковный фермер прислал в редакцию «Комсомолки» новую часть своего дневника, в которой он нежданно-негаданно попадает в оборот Чемпионата мира по футболу и кормит французских футболистов своим сыром.

«8 июня. Казалось бы: где я и где - футбол? Но вдруг и я оказался к нему причастным, да как!..

Итак, в пятницу утром на нашу сыроварню приехал француз. К иностранцам я уже привык — их визиты к нам давно перестали быть чем-то неординарным, недавно вот сразу 50 зарубежных фермеров гостили, смотрели, чему мы научились. Но этот француз был особенным...

Сначала, как и все, осмотрел ряды сыров, производство, попросил провести для него дегустацию, которую мы, конечно же, с удовольствием провели. А потом натурально ошеломил.

- Ксавье Руссо, шеф-повар сборной Франции по футболу, - отрекомендовался он.

Мой коллега Серега Недорезов, заядлый болельщик, аж в чан с молоком чуть не свалился.

- Вам, наверное, мягкие сыры нужны? - спрашиваю у француза.

- Нет-нет! - запротестовал он и сразу перешел к делу. - Мягкие и с плесенью не надо, нам как у тебя надо. Так, вот этого 100 килограммов заверни, этого столько же… Что-то типа «мимолет» и «эмменталера» есть»? А это что за вкусняшка? «Колмогоровский»? Отлично, берем! Супер! Три головки его! И нам надо сегодня его забрать — сборная послезавтра уже прилетает, подготовиться надо!

- Это что же: Поль Погба, Тео Эрнандес и Антуан Гризманн нашими сырами будут питаться? - по-прежнему не верил технолог Серега, перечисляя звезд сборной Франции. И недоумевал:

- Куда им столько-то?

- Как куда? - в ответ удивился Ксавье. - Мы же до самого финала остаемся! А ты как хотел? А уважающий себя француз не сядет за стол, если за ним не будет несколько сортов сыра, потому как понимает полезность его для организма. Тем более - организма спортивного! Без хорошего сыра не могут наши орлы побеждать! Да, йогурт очень понравился, 4 ящика! А это что? Пармезан? А дай-ка головку!

Вот тут я его немного расстроил: рассказал, как в непростые времена пустил шапку по кругу и соотечественники, поверившие мне, платили за пармезан сразу, а товар получат, когда он созреет. Прости, месье, но не могу, говорю, подвести таких людей! Они для меня — как родные!

Он все понял и настаивать на стал, попросив лишь поставить несколько центнеров сыра на базу команды. Эх, сейчас накормим сборную Франции, а потом на экспорт пойдём! Мы же теперь поставщики сборной Франции! Заодно определился, за какую сборную буду болеть: на нашу надежды нет, а если французы победят - гордо буду говорить, что выиграли потому, как сыр хороший кушали! Сыр - продукт чемпионов!

Он уехал, а мне немного грустно стало. Я, конечно, догадывался, что потребление молочных продуктов в Европе больше, чем у нас. Но чтобы настолько — это, конечно, новость. Вот любят сыр, молоко - и продолжительность жизни у них больше.

А заодно понял корень проблем нашей сборной - они просто сыр нормальный не кушают, а ведь это полезный источник кальция, белка и полезных витаминов... Собственно, я готов исправить это досадное недоразумение - а вдруг поможет? И побегут родненькие к победам с новой силой! Мы же уже все способы попробовали заставить их нормально бегать, а этот еще нет.

Помните, как критиковали нас, что никогда нормальный сыр кушать не будем? Так вот нам за наш сыр теперь не стыдно даже перед лучшими европейскими поварами! Может, когда нибудь и за нашу сборную стыдно не будет...