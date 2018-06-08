Трамп решил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-06-08T17:09:28+03:00

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Ну что, Дональда Трампа сейчас заклюют и на родине, и наверняка некоторые друзья на Западе. Перед саммитом «Большой семерки» в канадском Квебеке президент США взял да предложил вернуть изгнанную Россию в этот клуб.

- Нравится вам или нет - и это может быть политически некорректно говорить - но нам надо управлять миром. G7 («Большая семерка». - Ред.), которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров. Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью, - заявил он в пятницу журналистам.

Напомним, Россия стала частью «Большой восьмерки» в 1998 году, а в 2014 году после крымских событий саммит G8 в Сочи уже не состоялся. С тех пор члены клуба (США, Британия, Германия, Франция, Италия и Япония) собираются уже в формате «семерки».

Реакция Кремля пока сдержанна.

- Мы делаем акцент на других форматах, - ответил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта при МГУ:

«Москва может отказаться из-за изжившего себя формата»

- Типичное спонтанное решение Трампа. Это не означает, что у него меняется отношение к вопросу Крыма. Думаю, ему так проще встречаться с Владимиром Путиным, чтобы не ждать саммитов «двадцатки» и не провоцировать вакханалию у себя дома из-за встреч один на один. Других аргументов я здесь не вижу. Но тут не все зависит от США, и другие участники (Британия и Германия) могут быть против. А в первую очередь откажется сама Россия - наше руководство неоднократно заявляло, что заинтересовано в других форматах, в первую очередь, в «Большой двадцатке», поскольку формат «семерки» себя уже изжил. G7 больше не представляет основную палитру экономических и политических интересов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дональда поддержал Рим

«Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». Это в общих интересах», - написал в Твиттере новый премьер Италии Джузеппе Конте. Как передало агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Джастина Трюдо, Оттава свою позицию по возвращению Москвы не поменяла.

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Возвращение России в формат G8 маловероятно. Хотя бы потому, что с момента когда страна покинула эту международную диалоговую площадку в 2014 году прошло уже предостаточно времени для того, чтобы понять: данное диалоговое окно по меньшей мере бессмысленно по своей сути.

В этом уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя прозвучавшие накануне призывы из Бундестага Германии вернуть РФ в лоно «элитарного клуба восьми». (подробно)