Кинотавр 2018 в Сочи. День шестой. Онлайн-трансляция
Шестой день престижного кинофестиваля обещает много сюрпризов. Вечером в Зимнем театре покажут режиссерский дебют девушки Данилы Козловского актрисы Ольги Зуевой. Фотомодель и актриса представит свою картину о буднях криминального мира "На районе". А после начнется основной конкурсный показ. Режиссер и супруга Анатолия Чубайса Дуня Смирнова презентует свой новый фильм "История одного назначения". После конкурсных показов сочинцы смогут посмотреть "кино на площади". Под открытым небом будут показаны два фильма:
"Знаешь, мама, где я был?" Лео Габриадзе и "О чем говорят мужчины.Продолжение" Флюзы Фархшатова.
Журналисты "Комсомолки": спецкор Мария Ремизова и фотограф Владимир Веленгурин сейчас находятся на "Кинотавре" в Сочи. Спецкоры "КП" будут сообщать вам самые горячие новости фестиваля.
Кинотавр 2018 в Сочи .
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