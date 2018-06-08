Кинотавр 2018 в Сочи. День шестой. Онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-08T18:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестой день престижного кинофестиваля обещает много сюрпризов. Вечером в Зимнем театре покажут режиссерский дебют девушки Данилы Козловского актрисы Ольги Зуевой. Фотомодель и актриса представит свою картину о буднях криминального мира "На районе". А после начнется основной конкурсный показ. Режиссер и супруга Анатолия Чубайса Дуня Смирнова презентует свой новый фильм "История одного назначения". После конкурсных показов сочинцы смогут посмотреть "кино на площади". Под открытым небом будут показаны два фильма:

"Знаешь, мама, где я был?" Лео Габриадзе и "О чем говорят мужчины.Продолжение" Флюзы Фархшатова.

Журналисты "Комсомолки": спецкор Мария Ремизова и фотограф Владимир Веленгурин сейчас находятся на "Кинотавре" в Сочи. Спецкоры "КП" будут сообщать вам самые горячие новости фестиваля.