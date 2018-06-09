Упадут ли цены на бензин

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-08T18:06:55+03:00

Последний раз акцизы выросли 1 января 2018 года - на 6,4% для бензина, на 8,4% для дизтоплива Фото: Олег УКЛАДОВ

Разбираемся, что у нас происходит со стоимостью топлива и чего от него ждать дальше

Изменить размер текста: A A

Бензин в России стремительно дорожает последние два месяца подряд (см. инфографику). Этот вопрос не был обойден вниманием и на прямой линии Владимира Путина. Житель Петербурга попросил президента объяснить, почему так происходит.

- Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики, — заявил глава государства.

Президент рассказал о налоговом «маневре» правительства. Кабмин так пересмотрел налоги, что продавать нефтепродукты на экспорт оказалось гораздо выгоднее, чем реализовать их в России. Из-за этого цены на бензин поползли вверх.

О каком таком маневре речь? Еще в 2015 году правительство решило уменьшить экспортные пошлины на углеводороды, а налог на добычу полезных ископаемых увеличить. Результат: продавать тонну бензина за рубеж оказалось примерно на 6 тысяч рублей выгоднее, чем в России.

Параллельно каждые полгода стали повышать акцизы на топливо. Последний раз акцизы выросли 1 января 2018 года - на 6,4% для бензина, на 8,4% для дизтоплива.

Налоговый маневр и постепенный рост сборов сказались на ценах топлива. А по весне добавилось еще два фактора: подорожала нефть и начался сезонный рост спроса (аграриям нужна солярка, обычные водители стали ездить на дачу).

- Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке, — рассказал на прямой линии Владимир Путин.

«В настоящее время ФАС выдано 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке», — дополнительно сообщила в тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Антимонопольщики требуют от нефтяных компаний, чтобы они больше топлива продавали в России, а меньше отправляли на экспорт.

Это не все — еще 30 мая вице-премьер Дмитрий Козак встретился с представителями крупнейших нефтяных компаний. Правительство и сырьевики договорились о «стабилизации» роста цен.

Разбираемся, что у нас происходит со стоимостью топливаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Те компании, которые участвовали в совещании, взяли на себя такие обязательства, зафиксировали те цены, которые были по состоянию на 30 мая. Требовать (от сырьевых корпораций — Авт.) снижение невозможно. Опять же мы живем в рыночной экономике. Требовать работать себе в убыток тоже невозможно, - заявил журналистам Козак.

Договоренность и прочие меры частично уже сработали. После 30 мая средние цены на Аи-92 по стране скакнули еще на 50 копеек, но на этом и остановились. А дальше?

- Большие нефтяные компании, которым принадлежит и завод, и сеть АЗС, могут продавать топливо дешевле, чем у конкурентов, - рассказал гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. - Сырьевая корпорация сама себе (завод и заправки — обычно разные юрлица — Авт.) бензин продает дешево. Независимые же АЗС покупают топливо на нефтебазах по большей цене.

В России 60% всех заправок относятся к независимым. Правительство договорилось только с крупными корпорациями. Поэтому и получается, что в среднем стоимость бензина на АЗС пока так и не опустилась даже до уровня 30 мая. И вряд ли особо опустится. Но стабилизировать цены хоть на каком-то уровне, чтоб не прыгали еще выше, все же удалось.

Остается только ждать дополнительных мер, обещанных к осени.

ГРАФИКУ УЖЕ РИСУЕТ ПОЛУХИН!!!

КАК ДОРОЖАЕТ ЛИТР АИ-92

(в среднем по России)

38,65 руб. 38,90 руб. 39,20 руб. 39,90 руб. 40,60 руб. 41,95 руб. 42,30 руб.

8 апреля 18 апреля 28 апреля 8 мая 18 мая 30 мая 31 мая

42,45 руб. 42,40 руб. 42,45 руб.

3 июня 5 июня 7 июня