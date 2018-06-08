Ангела Меркель: «Дружескому приветствию Путина была рада». Пресс-служба канцлера ответила на вопрос КП о розах от президента

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-08T18:35:40+03:00

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Германию вместе с её женщиной-лидером на наших страницах частенько ругают. И с беженцами в ФРГ кризис. И внешняя политика у неё невнятная: с Вашингтоном — ссора из-за экспортных тарифов, с Москвой — санкции. И минские договоренности по прекращению войны в Донбассе, чьим гарантом является и Берлин, подвисли. А что думает о международных проблемах сама канцлер Ангела Меркель?

«КП» отправила ей запрос на интервью. И от пресс-службы канцлера пришли ответы: короткие, но по-немецки чёткие.

— Какими Вы видите перспективы российско-немецких отношений?

— Позиция федерального канцлера Меркель на этот счёт была исчерпывающе изложена на пресс-конференции в рамках визита в Сочи. Более добавить к тому нечего.

(«У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией», — сказала тогда Меркель — Ред.).

— Можете ли Вы представить ситуацию, при которой Россия войдёт в состав ЕС?

— Этот вопрос в настоящее время находится вне поля дискуссии.

— А подарочный букет Вам понравился? (Во время визита Меркель в Сочи 18 мая российский лидер по-мужски преподнёс ей розы и фрезии, что некоторые немецкие СМИ назвали «унижением» — Ред.)

— Федеральный канцлер Меркель была рада дружескому приветствию президента Путина в Сочи.

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