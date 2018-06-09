2018-06-08T18:36:09+03:00
Наука

Ученые выяснили, сколько людей нужно для организации успешной революции

Перемен должно начать требовать не менее четверти населения
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Оказалось, для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать не менее 25% населенияОказалось, для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать не менее 25% населенияФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Изменить размер текста:

Социологи университета Пенсильвании в США выяснили, сколько людей должны участвовать в революции, чтобы она завершилась успехом. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Оказалось, для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать не менее 25% населения.

“Тут работают довольно тонкие механизмы, связанные с устройством общественной жизни, но можно говорить наверняка, что революция обречена на неудачу, если активистов поддерживает менее, чем четверть населения”, - заявил ведущий автор работы, доктор философии Деймон Центола.

Центола разработал специальный метод, чтобы проверить, как можно изменить масштабную социальную динамику. Его команда провела эксперимент с участием 200 добровольцев. Разбив людей на 10 групп, они предложили им поучаствовать в спорах о том, какие слова нужно употреблять при описании тех или иных объектов или феноменов.

Участникам споров было выгодно прийти к общему знаменателю - тогда их вознаграждали небольшой суммой денег. Однако в некоторых ситуациях команды делились на группы меньшинства и большинства. Когда группа меньшинства, подталкивающая изменения, составляла менее 25% от общего числа группы, ее усилия потерпели неудачу. Но когда меньшинство достигло 25% и выше, происходило резкое изменение групповой динамики, и очень быстро вся команда принимала ее вариант нормы.

“То, что мы смогли сделать в этом исследовании - разработать теоретическую модель, которая предсказывала бы размер критической массы, необходимой для изменения групповых норм, а затем экспериментально протестировали ее”, - рассказал Центола.

Ученые отметили, что выводы работы противоречат классическим представлениям экономистов о том, что революционные изменения происходят только тогда, когда их поддерживает более 51% населения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Звуки и слова-триггеры могут заставить человека радоваться и покупать то, что нужно продавцам
Ученые-нейролингвисты разгадали "магию слова" и определили звуки, заставляющие нас радоваться, голосовать за определенного кандидата и покупать именно то, что нужно продавцам
В чем секрет лекарственных препаратов в высоких разведениях
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ООО "НПФ "Материа Медика Холдинг" Олег Эпштейн в эксклюзивном интервью рассказал "Комсомолке" о малоизвестных фактах о препаратах в высоких разведениях
Новости 24
США будут разрабатывать оружие для борьбы с «российской угрозой»
В МВД опровергли информацию об уничтожении архивов по репрессиям
Экс-генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева
Меркель выступила против присоединения России к G7
Королеве Елизавете II сделали операцию по удалению катаракты
Путин выступил с видеообращением перед открытием Чемпионата мира по футболу-2018
Порошенко не теряет надежды остановить строительство Северного потока-2
Меньшов: «Игорь Лях не должен был играть в фильме «Любовь и голуби»
Мюллер обвинил Манафорта и его российского партнера в заговоре
Вышел клип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель двух россиян
Четыре палестинца погибли в стычках на границе сектора Газа
Греф предложил приватизировать Сбербанк
В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку - 2»
Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США
Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом
Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon
В Совфеде прокомментировали предложение Трампа вернуть Россию в G8
Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет
Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует
Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе
Стала известна возможная причина смерти актера Игоря Ляха
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского
Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али
Порошенко заявил, что Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой