Ученые выяснили, сколько людей нужно для организации успешной революции

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-08T18:36:09+03:00

Оказалось, для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать не менее 25% населения Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

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Социологи университета Пенсильвании в США выяснили, сколько людей должны участвовать в революции, чтобы она завершилась успехом. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Оказалось, для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать не менее 25% населения.

“Тут работают довольно тонкие механизмы, связанные с устройством общественной жизни, но можно говорить наверняка, что революция обречена на неудачу, если активистов поддерживает менее, чем четверть населения”, - заявил ведущий автор работы, доктор философии Деймон Центола.

Центола разработал специальный метод, чтобы проверить, как можно изменить масштабную социальную динамику. Его команда провела эксперимент с участием 200 добровольцев. Разбив людей на 10 групп, они предложили им поучаствовать в спорах о том, какие слова нужно употреблять при описании тех или иных объектов или феноменов.

Участникам споров было выгодно прийти к общему знаменателю - тогда их вознаграждали небольшой суммой денег. Однако в некоторых ситуациях команды делились на группы меньшинства и большинства. Когда группа меньшинства, подталкивающая изменения, составляла менее 25% от общего числа группы, ее усилия потерпели неудачу. Но когда меньшинство достигло 25% и выше, происходило резкое изменение групповой динамики, и очень быстро вся команда принимала ее вариант нормы.

“То, что мы смогли сделать в этом исследовании - разработать теоретическую модель, которая предсказывала бы размер критической массы, необходимой для изменения групповых норм, а затем экспериментально протестировали ее”, - рассказал Центола.

Ученые отметили, что выводы работы противоречат классическим представлениям экономистов о том, что революционные изменения происходят только тогда, когда их поддерживает более 51% населения.