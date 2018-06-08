Церемония открытия премии Муз ТВ 2018: Бузова на коне, беременная Нюша и первое появление Лободы после родов

СЕГОДНЯ 19:22 2018-06-08T21:00:37+03:00

Ольга Бузова появилась, как всегда, эффектно. В отсутствии мужского плеча она решила опереться на лошадиное Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезды уже начали съезжаться на красную дорожку, чтобы поздороваться с поклонниками и продемонстрировать свои креативные наряды. И даже ужасная погода не смогла остановить артистов в желании показать самые красивые «луки» из своего гардероба.

Одной из первых приехала Елена Темникова. Певица выбрала для мероприятия брючный костюм, под которое надела крошечный топик и цепочку на талию. Худенькой Темниковой такой «лук» очень пошел - мало кто может позволить себе обнаженный животик.

Одной из первых приехала Елена ТемниковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Анфиса Чехова появилась в красном платье с длинным шлейфом. Ну и, конечно же, декольте. Не так давно Чехова сильно похудела и стала ведущей программы «Взвешенные и счастливые люди». И могла бы позволить себе менее закрытое платье. Но, тем не менее, выглядела, как настоящая богиня.

Анфиса Чехова появилась в красном платье с длинным шлейфомФото: Михаил ФРОЛОВ

Практически в таком же наряде появилась и Анна Семенович. Артистка надела платье с пышной юбкой, не скрывающее ее пышное декольте. Анне очень идут платья такого кроя - в них у нее узкая талия, да и бюст не так бросается в глаза.

Анне очень идут платья такого крояФото: Михаил ФРОЛОВ

Ани Лорак появилась на дорожке в потрясшем «богическим» платье. И зачем эта женщина маскирует свою фигуру драпировками? Мы же знаем, как Каролина (настоящее имя певицы) следит за режимом питания и как часто занимается спортом. И что же, результаты - только для супруга? Но, как рассказала певица, она приготовила другое платье, синего цвета, более открытое. Но испугалась замерзнуть, поэтому в последний момент выбрала наряд с длинным рукавом.

Ани Лорак появилась на дорожке в потрясшем «богическим» платьеФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Юлианна Караулова не испугалась непогоды, выбрав тонюсенькое платье серебряного цвета, оголяюшее ее левую ногу до бедра.

Юлианна Караулова не испугалась непогодыФото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущая церемонии, Ксения Собчак, в этом году решила отказаться от оригинальных нарядов в пользу классики. 36-летняя мама порадовала народ закрытым платьем в пол нежно-розового цвета со вставкой в стиле «золото Голливуда».

Ксения Собчак, в этом году решила отказаться от оригинальных нарядов в пользу классикиФото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Спиридонова появилась в «Олимпийском» не в одиночестве. Компанию ей составил здоровенный павлин, который идеально подошел к шлейфу ее платья, будто собранного из хвоста этой птички.

Анастасия Спиридонова появилась в «Олимпийском» не в одиночестве. Компанию ей составил здоровенный павлинФото: Михаил ФРОЛОВ

Супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, появилась на дорожке в черном. Не то чтобы цвет победы, но зато строго и красиво. А прозрачные вставки и открытая спина чуть было не заставили всех гостей начать ухаживать за дамой. И если бы не супруг рядом, опиравшийся на трость (спортивная травма), то таки начали бы!

Супруга футболиста Павла Погребняка, Мария, появилась на дорожке в черномФото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова появилась, как всегда, эффектно. В отсутствии мужского плеча она решила опереться на лошадиное. И приехала на церемонию, как настоящая амазонка, на коне. Животное, словно почувствовав, что не надо выступать, вело себя спокойно. Сама Ольга была в платье с длинным шлейфом - красиво и эффектно.

Ольга была в платье с длинным шлейфомФото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана Лобода впервые вышла в свет после родов. Для громкого появления певца выбрала чёрное платье в обтяжку - смело для послеродовой фигуры. Но, как мы писали, Лобода почти не поправилась, и выглядела почти так же, как и до родов.

Светлана Лобода впервые вышла в свет после родовФото: Михаил ФРОЛОВ

Нюша, недавно подтвердившая беременность, пришла на дорожку вместе с мужем, Игорем Сивовым. Певица не стала подчёркивать живот, выбрав для церемонии красное платье. С хорошим таким декольте, которое смотрелось весьма уместно.