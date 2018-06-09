СЕГОДНЯ 01:12 2018-06-09T01:32:52+03:00

Может ли ипотека в России стать, как в Европе - под 3% годовых? Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставки в развитых странах ниже, чем у нас, в разы. Почему?

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В Европе можно взять взаймы на покупку жилья под 1 - 2% годовых. У нас - под 10%. Ничего нового в такой диспропорции нет. Но если раньше чиновники и банкиры убеждали, что все это из-за высокой инфляции, теперь это легко опровергнуть. Официально цены у нас растут медленно. Может, пора и ставки снижать?

ИНФЛЯЦИЯ НА МИНИМУМЕ

Ставки по кредитам - это и есть цена денег. То, сколько мы платим, чтобы ими пользоваться. В идеале инфляция и банковский процент (средний между кредитами и депозитами) должны быть равными. По крайней мере так происходит в большинстве развитых стран.

По данным Росстата, в нашей стране происходят чудесные вещи. Первая - инфляция опустилась до исторического минимума (2,5% в прошлом году). Вторая - реальные зарплаты выросли на 9,5% (за вычетом инфляции). То есть россиянам предлагают поверить в то, что в бухгалтерии им стали выдавать на 12% больше рублей, а цены в магазинах если и прибавили, то сущие копейки.

- После того как Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, у нас будет все хорошо в экономике. Даже не сомневайтесь, - съязвил на недавнем форуме в Санкт-Петербурге Андрей Макаров, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Участники сессии дружно засмеялись.

Недавнее исследование Финансового университета этот тезис усугубило. Мол, и в 2018 году россиян ждет рост зарплат - на те же 10%. Экономисты считают, что к этому приведет дефицит кадров. Компаниям придется больше платить, чтобы удержать сотрудников у себя. В каком безвоздушном пространстве живут ученые, делающие такие выводы, остается только гадать. Но, наверное, это должно хоть как-то успокоить тех, кого беспокоят высокие ставки по кредитам.

Средний жилищный кредит в стране

ОПУСКАЮТСЯ, НО МЕДЛЕННО

За прошлый год средняя ставка по ипотеке упала на 2,5% - до 9,6% годовых. На ближайшие пару лет более приземленная цель - дойти до 8%. Почему нельзя быстрее? Во-первых, из-за ключевой ставки ЦБ (см. «Взгляд с 6-го этажа»). Во-вторых, из-за лишних расходов банков, считают эксперты.

- В структуре ипотечной ставки есть значимая часть, которую составляют расходы на выдачу и обслуживание кредитов. С развитием технологий можно снижать эту составляющую, - считает глава ДОМ.РФ Александр Плутник. - Объемы выдачи ипотеки растут. Нужны новые технологии, которые позволят выдавать ее дешевле и быстрее.

Онлайн-закладная, оценка заемщика и оформление кредита через мобильное приложение - все это может снизить расходы банка и уменьшить ставки по ипотеке. Плюс можно перенять опыт западных банков. Те больше зарабатывают не на выдаче кредитов, а на сопутствующих услугах (например, страховке).

- Ставка по ипотеке приближается к инфляции, но очень медленно, - констатирует Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра «Русипотека». - Доступность кредитования надо измерять тем, сколько денег остается после выплаты кредита. Это важнее процентов. Для наших реалий нынешние ставки - вполне комфортные. В России кредитная нагрузка намного меньше, чем в большинстве западных стран. У нас ниже налоги, меньше «коммуналка» и сейчас уже дешевле (если брать цены в долларах) квартиры. Плюс мы сравниваем наши 15-летние кредиты с их 50-летними. Так некорректно.

Спрос на ипотеку резко вырос (см. графику). Если ставки опустить до 2 - 3% годовых, это может привести к взлету цен на жилье. Такой эффект вряд ли многим понравится.

Как менялись ставки

ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Факт - ставки будут снижаться, но не так быстро, как раньше. Вопрос - стоит ли сейчас покупать квартиру или лучше подождать?

- Если человек нашел жилье мечты, нет смысла ждать. Даже снижение на пару процентов большой экономии не даст, - говорит Сергей Гордейко. - Для среднего кредита уменьшение ставки на 1% снижает платеж на тысячу рублей в месяц.

Если проценты в будущем упадут, можно перекредитоваться.

- Сейчас идеальное соотношение низких цен и низких ставок. Раньше такого не было. Поэтому если нужно решить жилищный вопрос, делайте это сейчас, - посоветовал в эфире Радио «КП» (97,2 FM) замглавы Минстроя Никита Стасишин.

- Когда принимаешь решение об ипотеке, нужно отталкиваться не от рыночной ситуации, а от потребностей, - считает Сергей Макаров, замглавы Национального центра финансовой грамотности. - Дать совет: «бегите и берите кредит на жилье» - не могу. Это серьезное обязательство - на 10 - 15 лет. Брать ипотеку можно в трех случаях: когда вам нужна новая квартира, когда платеж составляет не больше 30% от доходов и когда у вас есть заначка (сумма, равная доходам за 3 - 6 месяцев).

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Ниже проценты + дешевле бензин = рост экономики

Евгений БЕЛЯКОВ

Новые налоги, рост цен на бензин, повышение пенсионного возраста. Все это ухудшает жизнь россиян. При этом взамен - только повышение МРОТ и новые пособия на детей, да и те еще нужно оформлять и доказывать право на них. А вот ставки по жизненно важным кредитам снижаться не спешат.

Тон на кредитном рынке задает Центробанк. Именно от него зависит, сколько реально стоят деньги в экономике. Захотел стимулировать развитие - опустил ставку до нуля (так делали США и Евросоюз). Испугался перегрева и девальвации - поднял ставку как можно выше (так делали мы в конце 2014-го, увеличив ее до 17%). Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%. Именно под этот процент у ЦБ занимают деньги коммерческие банки. Процесс снижения ставки регулятор приостановил из-за новой волны санкций США.

Официальное опасение - мол, снизим ставки, все начнут брать кредиты, вырастет денежная масса и скакнет инфляция. В экономической теории так действительно может произойти. Поэтому в ЦБ поставили цель: сначала снизить рост цен до 2 - 3% в год, а уже потом уменьшить ключевую ставку - например, до 5% годовых. Побочные последствия такой тактики - страдает бизнес, который не может развиваться без дешевых кредитов. При этом в ЦБ подзабыли, что на рост цен влияет и куча других факторов.

Ближайшие действия правительства снова приведут к разгону инфляции. Чиновники спешно ищут деньги, чтобы выполнить майские указы. Неровен час, все это выльется в рост цен. Во-первых, обсуждается увеличение НДС с 18% до 20%. Как подсчитали эксперты, это добавит примерно 1%. Во-вторых, недавнее подорожание бензина (сразу на 7% за месяц) разгонит инфляцию еще на 1%. Если все сложится наихудшим образом, можем получить до 5% в этом году. И чего добьемся в итоге? И бизнес, выходит, зря все эти годы страдал. И инфляция останется на высоком уровне.

У меня предложение - действовать от обратного. Давайте снизим цены на бензин и уменьшим ставки по кредитам. Тогда можно будет убить сразу двух зайцев. Во-первых, начнет расти экономика. Топливо и кредиты станут дешевле. Это хороший стимул развиваться. Во-вторых, инфляция не вырастет. Дешевый бензин потянет цены вниз, а рост кредитования - вверх. Статус-кво и гарантирован!