Как я работал журналистом районки: Такая русская жизнь - кривая, но справедливая

СЕГОДНЯ 01:21 2018-06-09T01:32:52+03:00

Фермер Рома прощается с конем, с деревней и мечтой о крестьянском счастье. Фото: Владимир ВОРСОБИН

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Часть 1

Часть 2

Часть 3

Политобозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин решился на эксперимент. Бросить жирную Москву и рвануть… в какую-нибудь глушь, в Саратовскую область, на должность простого репортера районной газеты. Чтобы прочувствовать, чем живет маленький среднерусский городок, из каких и состоит страна. В итоге он оказался в городе Балашов и был отправлен местной районкой на свой первый репортаж - о ссоре соседей - пенсионеров и фермеров из-за сарая со скотиной.

ЧУМА И ЗАГОВОР МИЛЛИАРДЕРОВ

Сижу у фермеров Ромы и Наташи в селе Первомайском. Ремонта нет, обои истлели, Рома явно мучается с похмелья, и Наташа подозрительна…

Она моет тарелки на фоне горы навоза за окном и ворчит: «Мы в деревне живем, у всех скот, у всех пахнет…»

А я смотрю на кусок обоев, торчащий из стены. И, будучи посланцем мира разума и света, презрительно изрекаю: «А может, дело в чистоплотности?»

- Хотите сыра? - вдруг спрашивает хозяйка и распахивает холодильник. А там - чего только нет… - У нас мяса под 700 килограммов на заморозке. А сыр наш славится, мы его только постоянным клиентам развозим. И молоком торгуем. 50 тысяч в месяц набегает…

Супруга фермера и навозФото: Владимир ВОРСОБИН

Пробую - обалденно! (- Вы ели их сыр?! - кричали потом соседи фермеров Ивановы. - Вы с ума сошли? Вы знаете, как они его делают?!)

О-бал-ден-но!

И тут на кухню впархивает дочка. Чистенькая, веселая, хорошо одетая, понятное дело, ни на кого не смотрит - загружена в свой смартфон… Старший сын в Подмосковье в институте учится, недавно машину дорогую купил.

Благополучная, часто выпивающая семья…

Раньше супруги жили в Балашове, работали в казино. Потом, спасаясь от голода, завели скотину. Переехали в пригород. Дела пошли в гору. Тогда в районе было модно держать свиней. Они росли быстро, окупались здорово. Фермеры разбогатели.

- Но однажды один идиот построил загон для свиней без вентиляции, и в жару уморил всех, - вспоминает Рома. - Власти почему-то решили - свиная чума. И повырезали всех поросят в округе. И даже те, кто пришел к нам резать, знали - не чума. Это придумано корпорациями, миллиардерами, чтобы разорить нас, крестьян.

- Вы так уверены?

- Врачи с эпидемстанции попросили пару свиней спрятать и отдать им, - говорит Наталья. - И скушали! Потому что нет никакой чумы!

Паводок в Балашове.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТАКАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ

Из-за склочных соседей к Сидоровым теперь ходит много проверок. А толку! Не подвластен мужик русский закону.

Для любого его параграфа есть предел, за которым еще теплится настоящая нормальная русская жизнь.

Пришли к соседнему фермеру, например, те же из санэпидемстанции за поросятами. Так он просто вышел с ружьем и сказал все, что думает о чуме и о ее спонсорах. И что у него зять - прокурор. Проверяющие потоптались, повздыхали и ушли. Потому что знали - прав мужик.

И жизнь русская пусть кривая, но справедливая.

Вот и Ивановы налогов не платят. Сарай построен в нарушение всех санитарных норм (до границы участка вместо 4 метров - 0 сантиметров). Думаю, у Ромы и не может быть ничего - ни отчетности, ни санитарных книжек…

А что ему угрожает?

- Ну приехал райпотребнадзор, - пожимает Рома плечами. - Сказали, вот эту кучу навоза убери. И будет нормально. Я тогда пьяный был, участковый придрался, потащил на «детскую» комиссию штрафовать… А как тут не выпьешь после работы?! (Рома смотрит по-детски, жалобно.)

А я любуюсь семейством в обшарпанном доме, пропахшем навозом, перегаром и парным молоком.

И думаю, а сколько таких, не выдуманных, реальных трудяг, которые живут не так, как заповедовал Онищенко.

Приедет, к примеру, «детский» инспектор - ну оштрафует, конечно, выпивох на 500 рублей. Но ухоженных детей не заберет - не зверь.

Явится потребнадзор. Он по идее должен закрыть все это безобразие. Но не закроет. Потому что, если по закону, Первомайское нужно… снести. Навоз горной грядой идет по поселку вопреки всем нормам и постановлениям.

Виды Балашова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОТОМУ ЧТО ХОРОШИЙ МУЖИК

И живут здесь сотни Сидоровых, которые надеются только на себя. И ничего с этим сделать невозможно! Они и экономики не построят никакой, потому что этим душевным людям нельзя давать кредитных денег для их же благополучия.

К ним нельзя подпускать чиновников, инспекторов, потому что Рома может оглушить быка кулаком, но отчета в две страницы не одолеет.

И душа у Ромы такая, что, когда взгрустнется, он едет в чисто поле травить кому-нибудь покос. Зачем? А черт его знает. Потравит, а мужики бегут в суд. Иск такой, что скотину резать и дом продавать. Рома - в ноги, не губи. Бутылку ставит. И прощают Рому. Потому что хороший он по местным масштабам мужик!

Виды Балашова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мне сын говорит: папа, я хочу играть в волейбол, - вздыхает Рома. - Играй, говорю. А он: с кем?! В классе пять человек. И думаю уехать отсюда.

- Куда?

- К сыну. В Подмосковье. Там завод строится, сразу с жильем. Тут оставаться нет смысла.

Иду назад к Ивановым. С хорошей новостью. Что уезжают Сидоровы. Оставят в покое. Что продал Рома татарам любимого коня. И сарай сломает…

Что скоро тихо будет в Первомайском. Как и во всем районе.

Вот и фермерша из соседнего села Соня также повздорила с соседями из элитного поселка, где живут прокуроры и другие начальники. Вид ее фермы не гармонировал с пейзажем. И решили проблему тактично - кто-то накормил коров гвоздями, и пусть те долго умирали, зато нет теперь фермы…

Село ПервомайскоеФото: Владимир ВОРСОБИН

КРЕСТЬЯНЕ НЕ НУЖНЫ

Единственный крупный животновод в области - директор колхоза «Звезда» Анатолий Котов - сейчас в больнице. Говорит, устал. Говорит, что он единственный тут, кто дает круглогодичную занятость на селе. Говорит, что производство при существующих ценах бессмысленно. Убыточно. Что недавно в Белоруссии посмотрел, как государство заботится о крестьянах, как дотирует село, и приуныл. Что никакой переработки в районе нет, что приходится везти молоко на завод аж в волгоградскую Елань по страшным дорогам и за копейки…

И, может, правы экономисты, говорящие о неминуемом исчезновении русской деревни. Крестьяне, дескать, не нужны.

Дескать, пора оставить людей на селе в покое. Сами исчезнут. Останутся только пенсионеры. Дачники. И заезжие работники в сезон на суперсовременных комбайнах.

И все что нужно для спокойной казенной жизни - почта, магазин, чистый воздух и тишина...

Продолжение в следующем номере «КП»