2018-06-09T02:02:33+03:00
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Первый эпизод приквела "Игры престолов" ушел в работу

Спин-офф расскажет о "золотом веке" Семи Королевств
Галина СЕРОВА
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"Игра престолов" закончится в 2019-м, но не прервется история Семи Королевств"Игра престолов" закончится в 2019-м, но не прервется история Семи Королевств
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Теперь точно известно, что спин-оффу по самому знаменитому сериалу современности быть! Телеканал НВО заказал первый сезон приквела. Вернее, пилотную серию. В США именно так строится производство сериала - сначала заказывают пилот, потом его снимают, отсматривают и, если он проходит все инстанции, сериалу дают зеленый свет.

Популярность "Игры престолов" так огромна, что можно сказать, что все стадии уже пройдены. Ведь за сценарий отвечает сам Джордж Мартин. В соавторстве с ним работает Джейн Голдман («Звездная пыль», «Пипец», «Дом странных детей Мисс Перегрин»). Она же будет и шоуранером будущей саги.

Deadline.com сообщает, что сценарий уже готов и пилот отправлен в работу.

Приквел описывается как "ужасающие секреты истории Вестероса, тайны происхождения Белых Ходоков, загадки Востока, легенды Старков".

Кстати, сериал от Мартина и Голдман - как раз один из пяти спин-оффов, которые год назад обещал показать в будущем НВО. Первый пошел!

Экономить не будут!

Франческа Орси (на НВО отвечает за сериалы), раскрыла подробности подготовки будущих спин-оффов фэнтезийной телесаги. Оказалось (к счастью фанатов), HBO настроен решительно и не будет экономить.

"$50 миллионов на сезон будет определенно мало для реализации наших замыслов. Мы играем по-крупному. Франшиза обязательно должна получить дальнейшее развитие. Поступить иначе значило бы совершить нечто вроде должностного преступления", - сообщила Орси.

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