Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище

СЕГОДНЯ 02:40 2018-06-09T03:04:38+03:00

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Анастасия Волочкова наслаждается каникулами на Кипре: балерина поселилась в пятизвездочном отеле в турецкой части острова, на северном побережье, откуда она не устает слать поклонникам пламенные приветы. Артистка то и дело публикует в Инстаграме снимки в бикини один краше другого. Последняя карточка и вовсе не оставила равнодушными почитателей таланта танцовщицы. На фото Анастасия запечатлена со спины: Волочкова стоит на пирсе, любуясь солнцем и морем. При этом из одежды на балерине – только ее любимое бикини салатового цвета, состоящее из чисто символического бюстгальтера и трусиков-стрингов, больше напоминающих веревочки.

Все поклонники Анастасии первым делом обращают внимание на… прекрасный морской пейзаж, разумеется. Но, оказывается, балерина поделилась этим кадром вовсе не ради прелестей природы. Волочкова похвасталась своим сокровищем – кольцом с огромным камнем, красующимся у нее на пальце. Как сообщила артистка, это турмалин, обрамленный бриллиантами.

volochkova_art Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед

- В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди, - написала балерина в Инстаграме. - А я слушаю шум волн. А мой турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов.

Турмалины Параиба – это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Своим ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Ювелиры уверяют, что необычные турмалины даже могут светиться в темноте. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и стоимость отдельных экземпляров достигает 10 тысяч долларов за карат. Судя по внушительным размерам камня Волочковой, ее турмалин – действительно сокровище, которое стоит немалых денег.

На турецкий курорт артистка улетела в компании дочери Ариадны. Своему недавнему бойфренду Михаилу балерина дала решительную отставку. Так что теперь Анастасия – вновь завидная невеста. И, конечно, она - по-прежнему обладательница самой эффектной растяжки в России и королева необычных шпагатов. Свои знаменитые шпагаты Анастасия не устает демонстрировать по каждому удобному поводу: то на пляже, между двух лежаков, то на плетеном шезлонге у бассейна.

- Попробуйте повторить форму тех предметов, рядом с которыми вы сейчас находитесь… Кажется, у меня получилось, - пошутила Настя в Инстаграме.