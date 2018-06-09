2018-06-09T13:17:06+03:00
Звезды

«Березы меня совершенно не волнуют»: Сергей Безруков сыграл рок-н-ролльщика в экранизации довлатовского «Заповедника»

Конкурсная программа «Кинотавра» завершается показом фильма Анны Матисон [фото, видео]
Денис КОРСАКОВ
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Сергей Безруков в фильме "Заповедник".Сергей Безруков в фильме "Заповедник".
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Обычно самый «зрительский» фильм «Кинотавра» приберегают под конец фестиваля. В зал каждый раз набивается целая толпа, зрители висят чуть ли не на люстрах. Раньше это были «Кококо» Авдотьи Смирновой, «Звезда» и «Про любовь» Анны Меликян, «Мифы» Александра Молочникова. В этом году - «Заповедник» (ранее называвшийся «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл») - музыкальная полукомедия, полумелодрама Анны Матисон. Муж Анны, Сергей Безруков, играет гитариста Костю, который вконец спился и за несколько лет потерял все: он расстался с женой (которая вместе с дочкой собирается уезжать в Канаду), Полина Гагарина выгнала его из своего коллектива, продюсер Леонид Агутин констатирует полный костин творческий распад (когда-то наш герой не только играл на гитаре, но и пел, а еще сочинял неплохие песни). Несчастный уезжает в Пушкинские горы играть в тамошнем ресторане, но по пути в очередной раз напивается в стельку и теряет даже такую убогую работу. Теперь его берут только экскурсоводом в Михайловское. Целебный пушкиногорский воздух и звездное небо над головой творят чудеса: Константин бросает пить и начинает исполнять новые песни собственного сочинения.

Изначально картина называлась «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл».

Изначально картина называлась «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл».

Да, это «Заповедник» Сергея Довлатова, с радикально смещенными акцентами. Герой страдает уже не от удушающей атмосферы советской тупости (атмосфера в фильме как раз максимально жизнерадостная - в Михайловском проходит летний фестиваль PushkinWorld, везде разноцветные зонтики и карамельки, интуристы делают селфи на фоне Гоши Куценко в образе двойника поэта). Сражаться герою приходится уже с самим собой. В сущности, это кино об алкоголике, который ради любви решает завязать навсегда. Такая трактовка немного озадачила бы Довлатова, который писал о другом - и как раз с собственным алкоголизмом справиться так до конца и не смог, отчего, в общем-то, и умер - но удовлетворила его наследников.

Кадр из фильма "Заповедник" режиссера Анны Матисон.

Кадр из фильма "Заповедник" режиссера Анны Матисон.

Безруков сам исполняет в этом фильме песни на музыку автора сценария Тимура Эгзубая и преимущественно на стихи самого Довлатова. «Березы меня совершенно не волнуют!» - эта впроброс произнесенная фраза довлатовского героя в устах Безрукова звучит особенно искрометно. Он исполняет исключительно легкий петербургский рок 90-х, что-то между «Секретом» и «Сплином». Он очень хороший актер (я повторяю в рецензиях эту фразу уже несколько лет, как мантру, словно обороняясь от людей, видевших сериал «Есенин»), и он правда очень здорово поет - что вряд ли могли заподозрить те, кто знаком с его вокалом только по песне из «Участка».

Сергей Безруков сам исполняет в фильме песни на музыку автора сценария Тимура Эгзубая и преимущественно на стихи Довлатова.

Сергей Безруков сам исполняет в фильме песни на музыку автора сценария Тимура Эгзубая и преимущественно на стихи Довлатова.

«Заповедник» не обходится без пугающих моментов (когда Костя в рамках эксперимента исполняет на фестивале зажигательную композицию на текст «Евгения Онегина», и к сцене — а стало быть, и к Пушкину — буквально тянется молодежь, по коже пробегает вполне ощутимый морозец). Вообще отчего-то Пушкин в этом фильме представлен самыми расхожими, самыми известными своими строчками - «Мой дядя самых честных правил», «Русалка на ветвях сидит», «Я помню чудное мгновенье»; Безруков умудряется даже последнее стихотворение продекламировать как в первый раз, но почему сценаристы боятся выходить за рамки программы для средней школы? Когда герой говорит, что единственное подлинно пушкинское, что осталось в Михайловском — это вид за окном, который ежедневно наблюдал сам поэт, камера на дроне радостно вылетает за это самое окно и поднимается метров на сорок в воздух, демонстрируя пейзаж именно с той точки, с которой А.С. ни при каких обстоятельствах его увидеть не мог.

Гоша Куценко в роли двойника Александра Пушкина.

Гоша Куценко в роли двойника Александра Пушкина.

И все-таки это симпатичное кино, с отличными актерами (Евгения Крегжде, Александр Семчев, Анна Михалкова, Виктор Бычков), и все досадные мелочи на следующий день вылетают из головы. Остаются взгляд и интонации Безрукова, который словно обрел в этом браке второе дыхание, найдя режиссера, который по-настоящему его любит и о нем заботится.

В общем, как говорил Миша Юпп Анне Андреевне, многое понравилось.

"ЗАПОВЕДНИК" реж. А.Матисон - официальный трейлер фильма.

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