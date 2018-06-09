Порошенко поздравил Севастополь с днем города, который город отмечает 14 июня

СЕГОДНЯ 14:57 2018-06-09T15:10:42+03:00

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Пожалуйста, не смейтесь, но я опять про Порошенко. Просто невозможно на него не реагировать. Оказывается, когда Петр Алексеевич, да-да, тот самый, местоблюститель президента Украины, в пятницу отчаянно семафорил студентам КНУ про то, что «Северного потока-2» не будет, он просто влегкую разминался. То ли как в анекдоте в буфете красненьким, то ли чем покрепче, но именно что разминался. Настоящий праздник начался в субботу, в Твиттере. Видно, життя по-новому не совсем радует его, что он начал уже придумывать поводы, пардон, праздники.

Вроде бы уже силовые структуры начали поддерживать кондитерский бизнес своего Верховного. Служба внешней разведки Украины объявила, что закупит кондитерских изделий для своих нужд на сумму больше 150 тысяч гривен. Ясное дело, в тендере победили шоколадки «Рошен». Для чего их будут выдавать украинским разведчикам – не объявили, то ли НЗ комплектовать, то ли вместо ампулы с ядом использовать. Только ФСБ решит арестовать украинского разведчика, скажет ему на ридной мове: «Стояти, шпигун! Руки вгору!». А он зашитую в воротник шоколадку «Рошен» зубами – клац! И все! Втик. На той світ.

Деньги, конечно, не ахти какие. Но ведь дорого признание профессионалов. Но не радует это Петра Порошенко. И решил он поздравить Севастополь с днем города. О чем и написал с тэгом #КримЦеУкраїна в своем Твиттере.

- Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и зазвучит украинский гимн! – написал он. И что с того, что Севастополь празднует день города 14 июня. Это такая мелочь, когда трубы горят, а душа просит. И. вообще, перефразируя одного знаменитого зарубежного писателя, Порошенко может тоже сказать, что Севастополь – это «праздник, который всегда с тобой».

Петр Алексеевич, ну вот скажите честно, зачем Вам Севастополь? Или просто потому, что Вас по нему не гоняли пинками в 2014-м, как это делали в Симферополе? Приятно вспомнить, что не гоняли? Так это потому, что там не были просто. А то ведь могли бы и не уехать.

Или просто, шоб було, ну вроде как по принципу «а це пид пимидоры»? В смысле, под шоколадки Вам. А остальным – под помидоры. Тоже неразумно. Можно так по помидорам получить, что скорлупу потом за месяц не соберешь. Или просто праздника захотелось, потому как душа просит, а День Парижской коммуны 18 марта прошел зря? Уж лучше празднуйте там, с Парижем.

Хотя – кому я это говорю? И я вас уверяю, что Порошенко еще не достиг точки максимума в эти выходные. То ли страшно ему уже так становится, что лишь безудержное веселье остается, то ли еще что.

Ведь Порошенко в промежутке между речью о «Северном потоке» и «поздравлением Севастополя» уже успел заявить, что церковь – это социальная сеть.

- Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть, - заявил он. Наверное, вспомнил, как недавно в Испании в католическом костеле начал петь в полный голос гимн Украины, удивив всех присутствующих.

А потом еще пригрозил разбирательством основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу. Да не где-нибудь, а в Европарламенте: «Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем».

Не знаю, каков из него «президент мира», как он себя называл уже достаточно давно, но стадию «властитель Европы» Порошенко, похоже, уже проходит.

Душа так праздника хочет, что невозможно противостоять. Да хоть и Парижскую коммуну!

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