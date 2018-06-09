2018-06-09T16:35:53+03:00
Звезды

"Ты бы лучше штаны надел" : Пугачева показала Галкина в плавках

Примадонна выложила в Инстаграме мужа забавное видео [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Максим Галкин.Максим Галкин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, - написала в Инстаграме Максима Галкина Алла Пугачева, выложив домашнее видео с супругом.

Алла Борисовна показала Максима, как говорится "без галстука": босого, в плавках. И попутно призвала мужа надеть штаны.

Напомним: Инстаграм Максима Галкина очень популярен в блогосфере. За год телеведущему удалось заманить в свой Инстаграм более трех миллионов подписчиков. В своем блоге Галкин публикует много домашнего видео со своими детьми Гарри и Лизой. Дети звездной четы стали уже настоящими знаменитостями благодаря трогательным клипам, которые размещает в Инстаграме их отец. Плюс ко всему Галкин делится с читателями своими новостями из гастрольной жизни, документально фиксируя не только аншлаги на своих концертах, но различные забавные закулисные зарисовки.

А вот Алла Пугачева поначалу была равнодушна к соцсетям.

- Я не боюсь показаться несовременным человеком, это общение не для меня, - говорила о соцсетях в одном из интервью "КП" Алла Пугачева. - Мне больше нравится собираться с близкими людьми за большим столом. Это лучше, чем сплетничать в Твиттере. Хотя я знаю, что есть такие артисты, которых публика узнала благодаря Интернету. Но это не для меня.

Судя по всему, в Инстаграм Аллу Борисовну заманил Максим Галкин.

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Пугачева выложила интимное видео с Галкиным в трусах в Сеть
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