Райдеры звезд: Антонов требовал вино за 500 евро, а «На-На» живой забор охраны

СЕГОДНЯ 13:46 2018-06-10T13:47:01+03:00

Начались летние гастроли, а значит артисты уже вручили организатором концертов списки со своими требованиями. «КП» узнала у известного промоутрера Сергея Лаврова, кто на нашей эстраде самый скромный, а кто привык ни в чем себе не отказывать

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Для Лолиты - отдельный вагон

Практически у всех знаменитостей есть одинаковые требования к транспорту и уровню гостиницы. Большинство артистов на гастроли летает бизнес-классом, ведь они зачастую проводят в самолетах больше времени, чем пилоты. В аэропорту они предпочитают ждать посадки в VIP-зале, а останавливаются в номерах-люкс 4-5-ти зведных отелей. Так же артистам необходима удобная и хорошо прогретая машина. Этот пункт организаторы концертов всегда выполняют четко, ведь даже небольшой сквозняк может привести к болезни, а значит концерт или тур будет отменен. Но есть и те, у кого особые требования к способу передвижения.

Певица Лолита боится ездить на большие расстояния в автомобиле, поэтому просит обеспечить ее отдельным железнодорожным вагоном.

Лолита предпочитает железные дороги дальним поездкам на автомобиле.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Был случай, когда из Волгограда нужно было переехать в Саратов на концерт, где зал был почти полностью раскуплен, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - Лолита запросила личный вагон, но выкупить его полностью уже не было возможности - в 3 купе билеты уже были проданы. Увы, Лолиту это категорически не устроило, она отменила концерт и улетела в Москву, ссылаясь на то, что в ее райдере значится «отдельный вагон».

Михаил Боярский: растворимый кофе и пирожки

- Чем круче и недосягаемей звезда, тем проще у нее райдер, - утверждает промоутер Сергей Лавров. - Кто круче Аллы Пугачевой? А ведь у нее не такой уж сложный список требований. Тоже самое с Софией Ротару, Валерией, Кристиной Орбакайте. У Киркорова, на мой взгляд, самый простой райдер, например, ему обязательно нужно всего лишь10 бутылок Coca-Cola. Если раньше с Филиппом были сложности из-за качества аппаратуры на площадках, то теперь он всю аппаратуру с возит с собой: организаторы концертов счастливы, а зрители получают шоу высочайшего уровня. Наташа Королева вообще не просит отдельную машину - она настолько любит свой коллектив, что передвигается вместе с ними на автобусе.

Еще один пример адекватных требований - актер Михаил Боярский. Вот, например, как звучат его запросы, касающиеся обустройства гримерки и еды: «В гримерной должны обязательно быть зеркало, бумажные салфетки или полотенца, минеральная вода без газа, Coca-cola, чай, растворимый кофе, заменитель сахара, молоко, мед, рыбная нарезка, мясная нарезка, несладкие пирожки. Сухое красное вино».

Райдер Михаила Боярского выглядит совсем непритязательным.Фото: Александр ГЛУЗ

Александр Малинин: свежая утка

Но не все готовы забыть о своих привычках во время гастролей. Например, в райдере народного артиста России отдельным пунктом прописаны блюда, приготовленные из свежей домашней утки. Именно они, как оказалось, доставляют организатором особые сложности.

Александр Малинин оказался большим любителем хорошей утятины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Однажды приехали мы в Новосибирск на гастроли, температура минус, какая тут утка? - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - Администратор Александра Малинина поселился в отеле «Хилтон», где выяснил, что в меню есть блюда из утки, но замороженной. Решают срочно искать свежую. Объездили весь город, насилу нашли, договорились, чтобы приготовили в том же отеле. И тут звонит мне Эмма Малинина со словами: «Сергей, у нас ЧП!». Такое в день концерта означает, что либо аппаратура не приехала, либо артист заболел. А она мне: «У Саши украли утку». Оказалось, в ресторане отеля свежую утку артисту подменили, подали мороженную. Безобразие, конечно, но нам эта утка стоила огромных нервов.

Юрий Антонов: отчисления в РАО и стол для продажи дисков

Сегодня Юрий Антонов выступает редко, но еще недавно гастролировал он довольно активно. Надо напомнить, что Юрий Михайлович - автор музыки и песен, у него имелось письмо Российского авторского общества, которое позволяло отчисления (5% от продажи билетов) получить наличными у организаторов.

- Антонова не интересовало на какой он машине поедет и прочее, его интересовали отчисления в РАО, - говорит промоутер Сергей Лавров. - Если Юрий Михайлович понимал, что сумма маленькая, он мог устроить скандал и не дать концерт. Был такой случай в Йошкар-Оле - в антракте народ стоял фойе и видел, как разъяренный Антонов бежит в кассу с криками: «Вы что издеваетесь, почему вы продали так мало билетов? Аренда стоит столько!».

Во времена активных гастролей Юрий Антонов мог устроить скандал организаторам из-за плохих продаж билетов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второе, что всегда просил Антонов - разместить в лучшем месте фойе концертного зала стол для продажи его дисков, которые он вез на концерты лично.

- Как-то в Омске Антонова час ждала машина, - продолжает Сергей Лавров. - Поднялись к нему в номер, а там стоит трехэтажный мат. В одну из сумок с дисками еще дома пробралась одна из 23 его кошек. И он с криками пытался оттереть свои пластинки от следов ее пребывания в сумке.

По словам Лаврова, у Антонова еще 5-7 лет назад в требованиях были указаны две бутылки по 500 евро, когда сам концерт Антонова обходился организаторам в 20 000 евро.

«Ногу свело!» - 15 презервативов

В пору бешеной популярности, в райдере группы было написано: «Обязательно предоставить после концерта группы 15 неиспользованных (подчеркнуто) запечатанных презервативов». И требование для фанаток, которые хотят провести время с музыкантами и лидером группы: «Если они не достигли возраста совершеннолетия, обязательное разрешение от родителей». Скорее всего это было шуткой. Но презервативы клали все организаторы.

А райдер для группы «На-На», который продюсер Бари Алибасов писал лично, начинался со слов: «Каждый лист райдера должен быть внимательно прочитан и подписан». Затем, когда популярность стала не такой большой, появились другие вводные: «Райдер - не Великая китайская стена, все обсуждается».

Райдер для группы «На-На» продюсер Бари Алибасов написал лично. Один из главных пунктов - "живой забор из охраны или милиции".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Алибасов прежде всего просил живой забор из охраны или милиции, рассказывает Сергей Лавров, - ведь, когда солисты выходили с концерта, их просто в прямом смысле разрывали на куски - девочки мечтали оторвать хоть кусочек одежды от артиста на память.

Директоры себя не обижают

Часто райдеры пишут директоры артистов, а сами звезды даже не знают, что в него включено. На этом попалась бывшая директор Софии Ротару Ольга Коняхина.

- В райдере Софии Михайловны значились бутылка самого крутого виски, козье молоко с рынка первой свежести, две бутылки вина. И однажды на гастролях в Оренбурге администраторы начали извиняться перед Ротару за то, что они не нашли это козье молоко, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - София Михайловна с удивлением ответила: «Какое козье молоко? Я его терпеть не могу!». Директор сразу побледнела. Ротару попросила райдер и просто обалдела, когда увидела там еще и алкоголь, который вообще не пьет. А еще был случай, когда организаторы концертов, которые давно работали с Валерией, спросили у Иосифа Пригожина: «Слушайте, Лера же раньше у вас не выпивала? Откуда сейчас коньяк, который нужно отдать директору?». Был страшнейший скандал!