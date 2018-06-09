Останкинская башня – капитан сборной России

9 Июнь 23:22 2018-06-09T23:30:47+03:00

За несколько часов до старта ЧМ-2018 телебашни городов-участников будут украшены подсветкой

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Останкинская башня в цветах российского флага – зрелище сильное, но уже привычное. Но к старту чемпионата мира в России готовится небывалая акция. Все 11 телебашен в городах участниках ЧМ-2018 будут украшены архитектурно-художественной подсветкой.

И если для с башнями Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Екатеринбурга этот трюк уже проделывали, то для остальных башен – это дебют. Художественная иллюминация создана специально к Чемпионату. Каждая из этих телебашен является основным объектом сети цифрового эфирного телевещания в своем регионе страны и обеспечивает трансляцию телепередач в цифровом качестве. А качество в дни игр лучших сборных планеты зрители обязательно оценят по достоинству.

Старт акции, конечно, дадут в Москве вечером 13-го июня. И из Останкино пойдет команда на освещение всех остальных башен (Нижний Новгород, Казань, Калининград, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи). Организаторы уверены, что 11 башен – явный намек на 11 игроков нашей сборной, которые 14 июня выйдут на поле против команды Саудовской Аравии в матче-открытии мундиаля. Телебашни - футбольная команда, «цифровая» сборная России, капитан которой - Останкинская башня.

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, гендиректор ФГУП «РТРС» Андрей Романченко и легендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев.

В Самаре башня тоже засияет, но после Останкинской

Участники акции посетят центр управления сетью цифрового эфирного вещания (комплекс систем оперативного управления сетью цифрового эфирного телевидения, который позволяет удаленно мониторить работу всех объектов сети цифрового эфирного телевидения и оперативно отслеживать качество транслируемого сигнала первого и второго мультиплексов в реальном времени) и Федеральный центр формирования мультиплексов (комплекс оборудования для формирования пакетов цифровых телеканалов (мультиплексов) и организации их трансляции в каждом регионе Российской Федерации.).

НАША СПРАВКА

C января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России силами ФГУП «РТРС» создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания с охватом более 98% населения, включающая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала.

Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работают более 9,5 тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года.

На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире. На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более 4 телеканалов, а около 25% населения – только 1-2 телеканала.

С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург – 5 канал, Россия – Культура, Россия – 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр – Москва). Во второй – 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).

Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность бесплатного приема программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.