От расчески до линзы: что пришло к нам от викингов

СЕГОДНЯ 00:33 2018-06-10T00:35:47+03:00

Некоторые их изобретения оказали огромное влияние на нашу жизнь, а мы об этом порой даже не догадываемся

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Образ викинга достаточно часто встречается в массовой культуре, однако насколько точно он соответствует своему прототипу? Чаще всего истории, которые нам рассказывают, посвящены подвигам скандинавских мореходов, их непревзойденному воинскому мастерству и великим завоеваниям. Тем не менее, это далеко не все достижения древних племен – они обладали множеством талантов

Расческа

Несмотря на то, что викинги действительно значительную часть своей жизни проводили в морских походах или на поле боя, они были настоящими денди своего времени. Скандинавы очень заботились о своей внешности, гораздо больше соседствующих с ними европейцев, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки и литературные памятники. Гребни, созданные из оленьих рогов и нередко причудливо украшенные, племена всегда брали с собой в плавание и даже клали их в могилы воинов. Древние изображения викингов также свидетельствуют о том, что скандинавы укладывали волосы, а мужчины к тому же – усы и бороды.

Осветление волос щелочью

Осветлялась ли воительница, или это ее натуральный цвет?

Не секрет, что у некоторых древних народов существовал культ светлых волос, однако в Египте или Древней Греции в ход шли кислотные компоненты, такие как молоко или лимонный раствор. В то же время, именно викинги стали создателями щелочного мыла – прародителя современных средств для обесцвечивания. Судя по всему, у скандинавов были весьма четкие представления об идеалах мужской красоты – длинные волосы и бороды, которые носили мореходы, тем больше ценились, чем светлее были. Интересно, что на женщин эта мода распространялась в гораздо меньшей степени – они чаще сохраняли натуральный цвет.

Использование оптических линз

Идею создания оптических линз принято приписывать Леонардо да Винчи, а подготовку точных расчетов – Рене Декарту. На самом деле, данный прибор был известен человечеству задолго до этого – самые древние находки датируются примерно 735 годом до н.э. На шведском острове Готланд, на месте поселения викингов, были обнаружены двояковыпуклые линзы, выполненные из горного хрусталя. По внешним признакам они ничем не отличались от современных и, более того, на момент их обнаружения в 1997 году сохранили свои функции. До сих пор ученым не удалось определить, как древним племенам удалось создать столь совершенный прибор, оптический эффект которого был в достаточной мере описан лишь 2 тысячи лет спустя.

Жанр эпопеи

Многие известные произведения объединяет одна вещь. Они появились на свет благодаря викингам. Едва ли, создавая свои грандиозные саги, исландцы представляли себе, какое влияние их литература окажет на культуру потомков. Однако именно так и произошло – повествования викингов о подвигах предков легли в основу жанра эпопеи. Поначалу он приобрел популярность в литературе, а затем, с приходом телевидения, вылился в формат сериалов, сюжет которых охватывает жизнь нескольких поколений героев и одновременно разворачивается вокруг множества персонажей.

Лыжи

Викинги на лыжах

Лыжи так прочно вошли в наш быт, что мы мало задумываемся об их происхождении и истории. Тем временем, наскальные рисунки, найденные в Карелии, указывают на то, что викинги пользовались лыжами еще 4 тысячи лет назад. Правда, тогда они выступали в качестве транспортного средства, без которого крайне непросто было бы перемещаться по заснеженным просторам. Более того, упоминания об этом способе передвижения можно встретить в скандинавской мифологии – бог и богиня охоты Улль и Скади быстрее прочих бегали на лыжах и обучили этому навыку людей.

История викингов до сих пор хранит множество тайн и будоражит умы людей. В поисках ответов на непростые вопросы некоторые исследователи отправляются в путешествие по пути древних скандинавских племен, надеясь обнаружить то, что раньше было спрятано от посторонних глаз. Именно так поступает ведущий шоу «Неизведанная экспедиция» (12+) Джош Гейтс. Познакомиться с его открытиями можно по средам в 22:00 (МСК) на телеканале Travel Channel.