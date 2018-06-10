Открытие ресторана Ольги Бузовой парализовало движение в центре Москвы

СЕГОДНЯ 18:14 2018-06-10T18:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Можно, конечно, кривить «хорошие лица» и до сих пор считать, что «Ольга Бузова» это деградация и возмущаться нравами современной молодежи, которая ведётся на «хайп». Ситуацию это уже не изменит - похоже, в нашей стране появилась девушка, которая стала популярнее Ксении Собчак.

В эти выходные на Цветном бульваре открылся ресторан «BuzFood». Мероприятие проходило в два захода. В субботу - закрытая вечеринка, на которую заскочили Филипп Киркоров и Григорий Лепс. В воскресенье - уже для всех желающих. Думаем, даже сама Бузова и не подозревала, что открытие ее заведения вызовет такой ажиотаж. И так не самое простое в плане автомобильного движения место было буквально парализовано поклонниками певицы. «Ольга, мы тебя любим!», «Ты наша королева» - кричали фанаты в экстазе. По нашим подсчетам, пришло около пяти тысяч человек - как на средний московский митинг. Только за едой. Интересно, что чувствовал в этот момент Тимати, который долгое время гордился очередями в свой «Black Star burger»? Да и все остальные артисты, которые пока еще не успели монетизировать свою популярность. Мы даже не сомневаемся, что вложения Ольги в ресторанный бизнес окупятся в ближайшее время. В заведении кормят достаточно вкусно, и действительно много “здоровой» еды. Цены - среднемосковские. Например, салат «Хит-парад» с настоящими бакинскими помидорами, крабом, апельсином, рукколой, грейпфрутом и фирменным соусом - 489 рублей, коктейль с креветками - 299 рублей, «Бузцезарь» - 299 рублей за маленькую порцию и 399 - за почти полукилограммовую. Есть даже фирменная вода Buzaqua за 60 рублей и блюда для вегетарианцев. Еще мы бы добавили фитнес-салат «мало половин», жевачку «под звуки поцелуев», презервативы «бери меня». Пока нет и очевидного вина «Бузоле», но посмотрим осенью.

Думаем, даже сама Бузова и не подозревала, что открытие ее заведения вызовет такой ажиотаж. Фото: Стоян Васев/ТАСС

Ольга, тем временем, продолжала задаваться вопросом, что же с ней не так? Почему же до сих пор не нашёлся мужчина, который разделил бы с ней жизнь, постель и успех? «Худенькая, фигура хорошая, причёска удачная. И успешная...». Этот вопрос она адресовала на приватном открытии своей подруге, супруге футболиста Павла Погребняка, Марии. «Да ты офигенская, нереальная! Я уже под тебя «кошу» прической! Да ты же сама поешь что «вторая после Путина» - я бы тоже испугалась к тебе подойти!».

Конечно же, Ольга традицонно поплакала - за день до открытия она получила заветную тарелочку премии Муз ТВ, в обнимку с которой провела бессонную ночь. С ней же и вышла на импровизированную сцену. «Я работаю круглосуточно, и я верю в то, что если ты ставишь цели и чего-то хочешь, то все получится. И сегодня я открываю свой ресторан в Москве».

Любой желающий может попробовать блюда от «королевы хайпа». Фото: Стоян Васев/ТАСС

К слову сказать, многие ехидничают, что и на недавней премии «Ру ТВ» и на той же «Муз ТВ» для Бузовой придумали отдельную номинацию, где она и победила - в первом случае тупо «Бузова года», во втором - «Выбор Рунета», которая появилась впервые в истории. Чтобы и она не обиделась, и остальные «серьезные» звезды не расстраивались, и поклонники, коих у артистки уже легион, не бесились, что их любимицу «обнесли». Но вы только вдумайтесь - ради одного человека на двух крупных мероприятиях придумали свою номинацию (если это действительно так). Значит, считаются, и считают это необходимым.

Мы, тем временем, узнали, насколько Бузова лично вовлечена в ресторанный процесс. На закрытой презентации она призналась, что еще пять лет назад хотела открыть подобное заведение, но подходящий бизнес - партнёр появился сейчас. В течение года выбирали место для заведения - Ольга смотрела, чтобы была и парковка, и чтобы был центр, и недалеко от метро. И полностью контролировала весь процесс - начиная от подбора официантов и заканчивая названиями блюд и цветом столешниц в заведении. Артистка даже проводила тренинг для персонала, в котором рассказывала, как правильно общаться с клиентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дура ли Ольга Бузова или только притворяется. Пусть это будет главной загадкой нашей страны

Ведущая «Дома-2» и популярная певица рассказала «Комсомольской правде» про поиски мужчины, новую любовь, высокие заработки и отличие суглинка от супеси (подробности)