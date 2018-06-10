Закрытие Кинотавра-2018 в Сочи: Битва декольте Паулины Андреевой и Агнии Диковските

СЕГОДНЯ 19:43 2018-06-10T21:47:05+03:00

Паулина всегда подбирает элегантные наряды, которые не открывают лишнего, но подчеркивают красоту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На закрытии престижного кинофорума звездная дорожка всегда напоминает модное дефиле. Знаменитые красотки демонстрируют фотографам лучшие наряды и драгоценности. Кто на этот раз стал королевой "бала", а кому нужно срочно уволить имиджмейкера? Мы рассмотрели наряды звезд вместе с дизайнером Ксенией Князевой.

Ксения КнязеваФото: Личный архив

Модный конфуз Толстогановой и Свиридовой

- На месте актрисы Виктории Толстогановой я бы надела под эту черную сетку платье золотого цвета (желательно, чтобы оно блестело, переливаясь чешуей), тогда бы был оправдан на дорожке этот костюм "золотой рыбки". Хотя бы это была какая-то идея, а пока мы видим просто сеть рыбака.

Виктория ТолстогановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория постоянно куда-то оглядывалась на звездной дорожке. А все, потому что певица Алена Свиридова появилась перед фотографами в точно таком же наряде. Свиридова еще надела под эту сетку лифчик и,судя по всему, утягивающее белье. Не стоит так делать даже таким стройным красавицам, как Алена.

Алена Свиридова появилась перед фотографами в точно таком же нарядеФото: Мария РЕМИЗОВА

Агния Дитковските

- На загорелом теле Агнии белый костюм, безусловно, смотрится красиво, но довольно скучно для красной дорожки. Костюм не выглядит нарядно.

Что касается прически, то на звездной дорожке в принципе допустим такой вариант укладки, словно Агния только что вышла из душа.

Декольте - это единственное, что добавляет этому образу огня.

Агния ДитковскитеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Дюжев с женой Татьяной

- Дмитрий, как всегда, в красивом костюме. Очень дорого смотрится платье и на жене Дюжева. Образ супруги актера очень элегантный: ручная работа дизайнера наряда и стильная прическа Татьяны.

Дмитрий Дюжев с женой ТатьянойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Климова

- Платье у Климовой очень летнее, струящееся, шелковое. Цветовая гамма наряда подобрана по последнему слову моду. В этом платье Екатерина Климова - настоящая красавица. Правда, на мой взгляд, наряд больше подошел бы для похода на пляж. Слишком это платье похоже на тунику, которую надевают поверх купальника.

Платье у Климовой очень летнееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак

- В последнее время Ксения Собчак стала выбирать для красной дорожки черные платья и делать акцент на очки. Эти очки похожи на те, что были на Ксении на открытии "Кинотавра". Платье-рубашка Собчак выглядит стильным и нарядным благодаря аксессуарам и вышивке: элегантная брошь на предплечье Ксении и аккуратные узоры на подоле платья гармонично дополняют образ.

В последнее время Ксения Собчак стала выбирать для красной дорожки черные платья и делать акцент на очкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Шпица

- Наверное, у Екатерины есть стилисты и они могли бы ей подсказать придерживаться другой цветовой гаммы. Не знаю, почему эта красивая актриса выбирает наряды пудровых бледных оттенков. Паулине Андреевой с ее оттенком кожи подошло бы такое платье. А у Кати совсем другой цветотип, ей нужны более яркие наряды.

Екатерина ШпицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Захарова

- Зефирный кружевной взрыв - так бы я назвала платье Елены. Образ переполнен деталями и очень утяжелен: крылышки из шелка, узор по талии, размывающий фигуру актрисы. Если бы половину декора из этого наряда убрать, образ бы получился изысканным.

Елена ЗахароваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Ходченкова

- Светлана в красном платье на красной дорожке. Наряд в стиле фильма "Интердевочка". Мне кажется, что по статусу этот наряд Светлане не подходит. Все-таки Ходченкова заработала репутацию серьезной актрисы, а тут такое платье дискотечное с пайетками.

Наряд в стиле фильма "Интердевочка"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева

- Лучший образ звездной дорожки. Либо у Паулины хороший вкус, либо у нее отличный стилист. Паулина всегда подбирает элегантные наряды, которые не открывают лишнего, но подчеркивают красоту фигуры. Идеальная линия декольте. Федор Сергеевич Бондарчук тоже, как всегда, стильный.

Паулина всегда подбирает элегантные нарядыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Гордон со своей 23-летней женой Нозой

- Если дамы выбирают спортивный стиль на звездную дорожку, то чаще всего это "спорт-шик". Такой образ, как у Нозы, органично смотрелся бы на какой-нибудь музыкальной премии. На мой взгляд, мероприятия в области кино и театра, подразумевают на красной дорожке вечерние платья. Нозе подошел бы монохромный темный наряд и элегантные лодочки.

Такой образ, как у Нозы, органично смотрелся бы на какой-нибудь музыкальной премииФото: Мария РЕМИЗОВА

ФОТОГАЛЕРЕЯ С ЗАКРЫТИЯ КИНОТАВРА-2018

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