Ксения Собчак прилюдно унизила девушку Тимати

10 Июнь 23:22 2018-06-10T23:32:10+03:00

Ведущая премии Муз- ТВ дала понять, что считает Анастасию Решетовой не парой для репера Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Ксения Собчак редко может отказать себе в удовольствии ввернуть язвительный комментарий в адрес спутниц звезд. Не удержалась и в этот раз. Будучи ведущей Муз-ТВ и приветствую гостей на красной дорожке, она заметила Тимати и его возлюбленную, модель Анастасию Решетову. Кроме того, известный репер под другую руку вел маму – Симону Яковлевну. Собчак отметила, что грозные рэперы частенько стали появляться на публике с мамами, что совсем не вяжется с их дерзким творчеством. А после Ксения решила посочувствовать родительницы Тимати, намекнув, что считает красавицу-модель неподходящей партией для ее сына.

— Смотрю на такую женщину, понимаете. Я думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна!» Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас! — заявила ведущая.

Зал разразился хохотом, Решетова промолчала. Надо отметить, что вступаться за подругу не стал и Тимати. Единственный, кто решил как-то защитить девушку оказалась соведущая Собчак Насте Ивлеевой — она назвала коллегу «язвой».

Сама Решетова отреагировала на язвительный выпад Собчак только спустя несколько часов и в Instagram.

volkonskaya.reshetova Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу.

— Один из самых полезных жизненных навыков — это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу, — написала Решетова.

Пользователи Сети позже набросились с критикой на Тимура, мол, он то должен был заступиться за девушку. В свою очередь за него вступилась мама – Юнусова дала понять, что интернет-пользователи даже не в курсе полной картины произошедшего:

«Жалкое зрелище, когда посторонние люди вмешиваются в чужую жизнь. Даже в прямом эфире зрителям показывают не всё!»