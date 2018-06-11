2018-06-11T15:40:52+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Тренера сборной Аргентины обвиняют в сексуальных домогательствах. Он пойдет в суд

Хорхе Сампаоли продолжает готовить свою команду к чемпионату мира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.Фото: REUTERS
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В понедельник, 11 июня, появилась информация о том, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли - в эпицентре громкого скандала. Мол, так и так - Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к повару национальной команды.

Как отмечается, чтобы женщина молчала и не распространяла лишнюю информацию, пишет Radio Mitre, президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия дал взятку. Однако же, сам Тапия говорит:

- Каждый день происходит что-то, способное причинить вред нашей сборной. Я действительно верю в честность нашего тренера. Я знаю, какой он человек.

Однако же, по данным издания Ole, у правоохранительных органов нет совершенно никакой информации о домогательствах Сампаоли к поварихе сборной Аргентины. И более того, сегодня, 11 июня, будет объявлено о том, что на журналиста, обнародовавшего в Аргентине эту информацию, будет подано заявление в суд о клевете.

Напомним, что сборная Аргентины прилетела в Россию 9 июня. А первый матч на чемпионате мира южноамериканцы проведут в субботу, 16 июня. На стадионе "Спартак" они сыграют против Исландии. Помимо этого им предстоят еще 2 поединка - против Хорватии в Нижнем Новгороде 21 июня и 26 июня против Нигерии в Санкт-Петербурге. На прошлом чемпионате мира в 2014 году Аргентина проиграла в финале команде Германии в овертайме со счетом 0:1.

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