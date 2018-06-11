Анна Семенович о перенесенной операции на груди: Я просто в шоке!

СЕГОДНЯ 18:25 2018-06-11T18:37:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Все, что касается 38-летней артистки, будоражит не только мужскую половину населения, но и завистливых дам. Анна Семенович и ее потрясающая фигура — предмет бесконечных пересудов. Натуральность форм певица устала доказывать. И вот появляется очередная новость, связанная с грудью Анны.

По появившимся в соцсетях сообщениям, Семенович попала в больницу, где ей провели операцию на груди - по удалению доброкачественной опухоли. Не обошлось и без предположений о том, что виной всему имплантаты. Правда ли это? Все ли в порядке с артисткой?

- Это неправда. Я просто в шоке! Откуда такая информация?! Я буду с этим разбираться. Со мной абсолютно все в порядке, - бодро ответила Анна Семенович.

Напомним, певица начинала свою публичную карьеру в качестве фигуристки. Но в 21 год Семенович вынуждена была уйти из спорта из-за травмы мениска. В 21 года Анна прошла кастинг в группу «Блестящие», где успешно пропела 4 года. Сегодня она - самостоятельная певица.