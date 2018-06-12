Лошадиный концлагерь обнаружили под Тверью

СЕГОДНЯ 00:20 2018-06-12T00:21:49+03:00

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Леденящее душу видео пришло от зоозащитников Тверской области. Настоящий лошадиный Освенцим устроила своим подопечным хозяйка фермы в деревне Половцова близ города Нелидово. 11 июня, проникнув на территорию фермы, среди бардака и антисанитарии, зоозащитники обнаружили десяток кишащих червями останков лошадей. На предоставленных зоозащитниками кадрах видны трупы на всех стадиях разложения, брошенные не только на территории фермы, но и в ручье, а также внутри здания хлева. Как подчеркивает автор видео, хозяев нет, но среди трупов бродят живые, хотя и шатающиеся от голода козы и десяток лошадей с торчащими ребрами и маклаками.

«Видео не может передать царящий здесь запах», — отмечает оператор.

«Комосомолке» удалось связаться с конезаводчицей Любовью Колесник, побывавшей на территории фермы.

Среди трупов бродят шатающиеся от голода козы и десяток лошадей с торчащими ребрами

— Видео появилось сегодня утром. Я живу в 120 километрах от Нелидово. Как получила видео — сразу отправилась туда. Дико заброшено все. Трупы повсюду. Козы тощие, лошади еле ходят от истощения, — отметила очевидица.

По словам женщины, местные конезаводчики знали о «лошадином концлагере» (так называют в народе это место) уже давно и не раз предлагали хозяйке выкупить животных. Однако всякий раз та отвечала отказом: лошади не продаются, они в хороших условиях. Впервые о существовании этого жуткого места общественность узнала из телепередачи, показанной по одному из каналов Твери еще в 2007 году. Молодой человек Владимир Своровский, устроившийся работать сюда конюхом, не выдержал происходящего и обратился на ТВ. По словам Своровского, лошадей, умерших от болезней и недокорма здесь разделывали на мясо и продавали местным жителям.

Зоозащитники обнаружили десяток кишащих червями останков лошадей

От чего погибли лошади на ферме — вопрос. Связаться с хозяйкой Татьяной Сергеевной Евтушенко «Комсомолке» не удалось. Телефон оказался выключен, хотя на страничке ВКонтакте женщина активно занималась продажей породистых котят.

Ранее активистам удавалось выйти на связь с конезаводчицей.

— Спрашиваем, откуда трупы, отвечает: лошади объелись кислых яблок, а я, мол, убрать не успела, потому что сломала руку, — рассказывает зоозащитница.

Конезаводчики знали о «лошадином концлагере» уже давно и не раз предлагали хозяйке выкупить животных

Правда, в историю с кислыми яблоками активисты не верят. Опасаются, что речь идет о болезни.

— Я видела лошадей, у них есть возможность питаться, но они не едят, хотя трава перед ними, — рассказывает Колесник. — разворошила ногой кал животных. Обычно в нем остаются следы овса, но там ничего нет.

После визита на ферму зоозащитники обратились с заявлением в ОВД.