Юнус-Бек Евкуров: Я - оптимист. И желаю нашей сборной на Чемпионате мира только победы!

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-12T14:18:08+03:00

Об этом глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России заявил в эфире Радио «Комсомольская правда»

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- Алло, Юнус Бек! С Днем России вас! Это "Комсомольская правда", ваш родственник звонит. Брат Гамов.

- Брат по крови. Привет!

- У нас же 14-го июня уже Чемпионат мира по футболу открывается. Что бы вы пожелали нашей сборной? Как генерал, как Герой.

- Как человек, как гражданин, как патриот страны - я хочу, прежде всего, поздравить всех слушателей и читателей «Комсомольской правды» с Днем великой страны – с Днем России. С праздником!

- Спасибо огромное! Мы вас тоже горячо и сердечно поздравляем!

- Мы должны гордиться своей страной, мы должны ее беречь. Мы должны преумножать все достижения, которые у нас есть. И, как всегда говорят в воздушно-десантных войсках: «Никто, кроме нас!»

- Поддерживаю, товарищ генерал!

- Никто, кроме нас, не будет так беречь и любить нашу Россию.

Ну, а теперь, Саша - о Чемпионате мира по футболу...

- Да! Что бы вы хотели пожелать нашим ребятам?

- Нашей сборной – только успехов. Я оптимист, поэтому желаю, чтобы они стали чемпионами мира!

- Ого! Спасибо вам за такой оптимизм!

- Ну, а всем остальным сборным, нашим гостям, которые прилетели в Россию, болельщикам, футболистам, всем - успехов! Чтобы наши гости у нас чувствовали себя хорошо, комфортно, чтобы увидели - в полном масштабе - нашу страну, наши красоты, наши богатства... В том числе - наше широкое гостеприимство. И чтобы все они остались довольны организацией футбольного чемпионата.

И чтобы у тех, кто воспринимает Россию... ну, скажем, - ориентируясь только на наших недоброжелателей... Чтобы у них в корне поменялось мнение о нашей стране в хорошую сторону.

- В Ингушетии как будут смотреть футбол?

- На площадях во всех городах уже установлены экраны. Плюс во всех ресторанах, кафешках, везде - тоже организованы площадки для того, чтобы люди могли приятное с полезным совместить.

Ну и на телевидении, в интернете... Сейчас у всех есть возможности даже в телефоне футбол смотреть. Поэтому - все будут болеть.

- А вы не собираетесь побывать на каком-то матче?

- Пока не решил. Посмотрим, может, на каком-то матче и побываю.

- Где вы будете болеть?

- Здесь, в республике, в основном. У меня, как и у наших жителей, есть свои любимые команды. Они будут болеть, и я буду болеть. Вся информация о матчах - на сайте Минспорта республики и в программах нашего национального телевидения имеется.

- А если матчи будут в рабочее время, вы, может быть, отпустите болельщиков с работы?

- Это уже - по решению работодателя. Чего мне туда лезть?

- Кавказские люди горячие, что бы вы пожелали болельщикам?

- У нас не было с болельщиками проблем. Хоть горячие, хоть холодные... Всем - хорошего настроекния. Чтобы болели от души, чтобы болели не только за нашу сборную, но и проявляли гостеприимство, болели и за гостей, и чтобы понимали, что спорт – это мир, спорт – это удел сильнейших.

На этом Чемпионате должен быть такой принцип: «Проигравшие достойно проигрывают. Выигравшие достойно выигрывают».

Вот и все. Болейте на здоровье. Только не физически, и - чтобы это не переходило в фанатизм. Без фанатизма!

- Россия подготовила блестящую спортивную базу для проведения Чемпионата мира. По мнению экспертов, в том числе и международных, это лучшая база в мире. Как в дальнейшем она могла бы использоваться? Это к вам вопрос как к руководителю спортивной республики...

- Знаешь, я бы здесь сделал сегодня упор на детско-юношеский спорт, на детско-юношеский футбол. Чтобы лет через десять наши ребята не только могли войти в самую мощную в мире национальную сборную России, но и стали бы легионерами во всех «Ювентусах», «Ливерпулях», «Челси», во всех мировых клубах чтобы наши играли!

То есть, мы должны сделать все, чтобы поднять у нас в стране этот вид спорта и привить ребятам любовь к нему прямо вот с детства.

- Это же тогда будет настоящая победа России в Чемпионате мира-2018, если так все будет? Правда же?

- Если так будет, то будет здорово.