Юнус-Бек Евкуров: Я - оптимист. И желаю нашей сборной на Чемпионате мира только победы!
- Алло, Юнус Бек! С Днем России вас! Это "Комсомольская правда", ваш родственник звонит. Брат Гамов.
- Брат по крови. Привет!
- У нас же 14-го июня уже Чемпионат мира по футболу открывается. Что бы вы пожелали нашей сборной? Как генерал, как Герой.
- Как человек, как гражданин, как патриот страны - я хочу, прежде всего, поздравить всех слушателей и читателей «Комсомольской правды» с Днем великой страны – с Днем России. С праздником!
- Спасибо огромное! Мы вас тоже горячо и сердечно поздравляем!
- Мы должны гордиться своей страной, мы должны ее беречь. Мы должны преумножать все достижения, которые у нас есть. И, как всегда говорят в воздушно-десантных войсках: «Никто, кроме нас!»
- Поддерживаю, товарищ генерал!
- Никто, кроме нас, не будет так беречь и любить нашу Россию.
Ну, а теперь, Саша - о Чемпионате мира по футболу...
- Да! Что бы вы хотели пожелать нашим ребятам?
- Нашей сборной – только успехов. Я оптимист, поэтому желаю, чтобы они стали чемпионами мира!
- Ого! Спасибо вам за такой оптимизм!
- Ну, а всем остальным сборным, нашим гостям, которые прилетели в Россию, болельщикам, футболистам, всем - успехов! Чтобы наши гости у нас чувствовали себя хорошо, комфортно, чтобы увидели - в полном масштабе - нашу страну, наши красоты, наши богатства... В том числе - наше широкое гостеприимство. И чтобы все они остались довольны организацией футбольного чемпионата.
И чтобы у тех, кто воспринимает Россию... ну, скажем, - ориентируясь только на наших недоброжелателей... Чтобы у них в корне поменялось мнение о нашей стране в хорошую сторону.
- В Ингушетии как будут смотреть футбол?
- На площадях во всех городах уже установлены экраны. Плюс во всех ресторанах, кафешках, везде - тоже организованы площадки для того, чтобы люди могли приятное с полезным совместить.
Ну и на телевидении, в интернете... Сейчас у всех есть возможности даже в телефоне футбол смотреть. Поэтому - все будут болеть.
- А вы не собираетесь побывать на каком-то матче?
- Пока не решил. Посмотрим, может, на каком-то матче и побываю.
- Где вы будете болеть?
- Здесь, в республике, в основном. У меня, как и у наших жителей, есть свои любимые команды. Они будут болеть, и я буду болеть. Вся информация о матчах - на сайте Минспорта республики и в программах нашего национального телевидения имеется.
- А если матчи будут в рабочее время, вы, может быть, отпустите болельщиков с работы?
- Это уже - по решению работодателя. Чего мне туда лезть?
- Кавказские люди горячие, что бы вы пожелали болельщикам?
- У нас не было с болельщиками проблем. Хоть горячие, хоть холодные... Всем - хорошего настроекния. Чтобы болели от души, чтобы болели не только за нашу сборную, но и проявляли гостеприимство, болели и за гостей, и чтобы понимали, что спорт – это мир, спорт – это удел сильнейших.
На этом Чемпионате должен быть такой принцип: «Проигравшие достойно проигрывают. Выигравшие достойно выигрывают».
Вот и все. Болейте на здоровье. Только не физически, и - чтобы это не переходило в фанатизм. Без фанатизма!
- Россия подготовила блестящую спортивную базу для проведения Чемпионата мира. По мнению экспертов, в том числе и международных, это лучшая база в мире. Как в дальнейшем она могла бы использоваться? Это к вам вопрос как к руководителю спортивной республики...
- Знаешь, я бы здесь сделал сегодня упор на детско-юношеский спорт, на детско-юношеский футбол. Чтобы лет через десять наши ребята не только могли войти в самую мощную в мире национальную сборную России, но и стали бы легионерами во всех «Ювентусах», «Ливерпулях», «Челси», во всех мировых клубах чтобы наши играли!
То есть, мы должны сделать все, чтобы поднять у нас в стране этот вид спорта и привить ребятам любовь к нему прямо вот с детства.
- Это же тогда будет настоящая победа России в Чемпионате мира-2018, если так все будет? Правда же?
- Если так будет, то будет здорово.