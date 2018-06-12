Владимир Путин: Когда есть такие люди, наше будущее надёжно обеспечено. Всё будет хорошо!

СЕГОДНЯ 14:40 2018-06-12T14:56:16+03:00

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Вроде бы все церемонии награждения в Кремле похожи друг на друга, но вручение государственных премий в Георгиевском зале в День России все равно стоит особняком. И дело на в том, что в зале собирается почти тысяча человек, приглашенных на торжественный прием в честь праздника. Просто каждый из награжденных - абсолютно уникальная личность.

Например, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Ей 96 лет, и в зал она вошла, опираясь на руку сопровождающего, а к креслу ее подвел уже лично Владимир Путин. И чтобы вручить значок лауреата госпремии президент изменил церемониал - подошел сам к Антоновой, и зал аплодировал этому жесту и Антоновой стоя.

Президент вручил в Кремле государственный премии в честь Дня РоссииФото: REUTERS

- Государственной премии удостоены достижения учёных научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Михаила Алфимова, Сергей Громова, Александра Чибисова, которые первыми в мире нашли решения, позволяющие на молекулярном уровне конструировать и создавать материалы, которые меняют свои свойства под воздействием света, - не скрывал своего восхищения президент. - Это фундаментальное открытие, безусловно, найдёт широкое применение в практике. В области информационных технологий – для максимально эффективного хранения и передачи данных, в здравоохранении – для контроля за здоровьем человека, в экологии – для точного мониторинга состояния окружающей среды.

Эндокринолог Иван Дедов рассказывал о свое работе так, что можно было слушать, раскрыв рот.

- Мы много лет занимались иммунной генетикой сахарного диабета у детей, и сегодня мы можем предсказывать риски развития этого заболевания, - описывал он. - Это не наследственное заболевание. И, когда заболел ребенок в семье, где есть дети, мы отвечаем родителям, что мы рассчитаем, мы по гормональным, метаболическим маркерам так проведем, что он будет здоров. А, когда встречаются молодые люди, создают семьи, иногда семья здорового будущего члена семьи стеной стоит и говорит: «Вы гарантируете нам, что у нас будут здоровые внуки?» И мы гарантируем это. И когда двухлетняя девочка, заболевшая сахарным диабетом, вырастает в красавицу, оканчивает университет, выходит замуж и рожает одного, второго, третьего здорового ребенка, это чудо. Так же, как сегодня чудо могут подарить врачи-генетики семьям с наследственными заболеваниями.

Но завершил он свою речь еще сильнее.

- Пользуясь праздничным днем, позвольте мне пожелать всем нам и всей России доброго здоровья и благополучия. Премиальные я передам в фонды помощи детям, - поклонился Дедов.

- Хотел бы упомянуть высказывание, которое приписывается академику Николаю Вавилову, организатору и основателю генетики у нас в стране: «Важно взваливать на себя как можно больше. Это лучший способ сделать как можно больше», - описывал свои принципы биолог Евгений Рогаев.

Вроде бы все церемонии награждения в Кремле похожи друг на друга, но вручение государственных премий в Георгиевском зале в День России все равно стоит особнякомФото: REUTERS

Лауреатами государственной премии стали знаменитый глава Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов и художественный руководитель академического театра балета Борис Эйфман. Директор калининградского Музея Мирового океана Светлана Сивкова не так известна публике, но она нашла очень проникновенные слова, чтобы описать сделанное за четверть века:

- Нам всего четверть века, и по музейным меркам мы просто в детском возрасте находимся. Музей начинался с нуля - с разбитого легендарного корабля «Витязь», и этот корабль дал имя нашему музею – Музей Мирового океана, - сказала она. - Планка была поставлена так высоко, что нам пришлось изрядно потрудиться, но русским морякам лучше всего удаются невыполнимые предприятия.

- Иван Дедов, рассказывая нам о своих исследованиях, сказал, что современные методы позволяют заглянуть в будущее, - подошел к микрофону Владимир Путин - Это будущее создаётся сегодня талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми. У нас их миллионы по всей стране. И мы знаем и видим, что, когда есть такие «архитекторы», которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее надёжно обеспечено. Всё будет хорошо!