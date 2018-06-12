Лучшие и худшие аэропорты мира: рейтинг пунктуальности и комфорта для пассажиров
К началу сезона летних отпусков эксперты компании AirHelp составили рейтинг лучших и худших аэропортов мира. Сравнивали воздушные гавани по нескольким параметрам: пунктуальность (сколько рейсов отправлены и прибыли вовремя, а сколько задержаны), комфорт для пассажиров, работа служб безопасности, скорость и удобство регистрации на рейсы и предполетного досмотра и так далее. Учли и мнение путешественников - для этого использовали сообщения в Твиттере из каждого аэропорта.
Всего оценили 141 аэропорт в разных странах, есть в списке и три российских.
"Шереметьево" (Москва) - 15 место. Лучший балл за пунктуальность, 9,1. За комфорт и инфраструктуру "Шереметьево" получил 7,4 балла, а по мнению пассажиров он достоин 7,1 балла (из десяти возможных). Соседи столичного аэропорта по рейтингу - воздушные гавани Бахрейна и бразильской столицы Бразилиа.
"Кольцово" (Екатеринбург) - 50 место. По пунктуальности уральский аэропорт набрал 7,1 балла. С комфортом для пассажиров вообще все отлично: 9 баллов из 10. По отзывам путешественников, увы, оценка ниже среднего, 4,9 балла. Для сравнения: рядом с "Кольцово" в рейтинге аэропорты Вены и американского Денвера.
"Домодедово" (Москва) - 130 место. У столичной воздушной гавани высокая оценка за инфраструктуру (7,4 балла), подвели его отзывы пассажиров - по ним "Домодедово" набрал всего 1,6 балла из 10 возможных, поэтому и оказался в хвосте рейтинга. Похожий средний балл в соседей "Домодедово" по рейтингу - берлинского аэропорта "Шонефельд" и воздушной гавани Нью-Йорка.
5 ЛУЧШИХ АЭРОПОРТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ AIRHELP
Аэропорт Хамад в Дохе, столице Катар
Аэропорт Афин, Греция
Аэропорт Ханеда в Токио, Япония
Аэропорт Кельн\Бонн в Германии
Сингапурский аэропорт Чанги
...И 5 ХУДШИХ
Аэропорт Кувейта
Стэнстед, один из аэропортов в Лондоне, Великобритания
Аэропорт Сент-Экзюпери в Лионе, Франция
Парижский аэропорт Орли
Аэропорт Стокгольма, Швеция
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