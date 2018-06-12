Лучшие и худшие аэропорты мира: рейтинг пунктуальности и комфорта для пассажиров

СЕГОДНЯ 16:28 2018-06-12T16:39:18+03:00

Всего оценили 141 аэропорт в разных странах, есть в списке и три российских Фото: Иван ВИСЛОВ

Московские "Шереметьево" и "Домодедово", а также екатеринбургский "Кольцово" вошли в мировой рейтинг аэропортов, составленный экспертами компании AirHelp

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К началу сезона летних отпусков эксперты компании AirHelp составили рейтинг лучших и худших аэропортов мира. Сравнивали воздушные гавани по нескольким параметрам: пунктуальность (сколько рейсов отправлены и прибыли вовремя, а сколько задержаны), комфорт для пассажиров, работа служб безопасности, скорость и удобство регистрации на рейсы и предполетного досмотра и так далее. Учли и мнение путешественников - для этого использовали сообщения в Твиттере из каждого аэропорта.

Всего оценили 141 аэропорт в разных странах, есть в списке и три российских.

"Шереметьево" (Москва) - 15 место. Лучший балл за пунктуальность, 9,1. За комфорт и инфраструктуру "Шереметьево" получил 7,4 балла, а по мнению пассажиров он достоин 7,1 балла (из десяти возможных). Соседи столичного аэропорта по рейтингу - воздушные гавани Бахрейна и бразильской столицы Бразилиа.

"Кольцово" (Екатеринбург) - 50 место. По пунктуальности уральский аэропорт набрал 7,1 балла. С комфортом для пассажиров вообще все отлично: 9 баллов из 10. По отзывам путешественников, увы, оценка ниже среднего, 4,9 балла. Для сравнения: рядом с "Кольцово" в рейтинге аэропорты Вены и американского Денвера.

"Домодедово" (Москва) - 130 место. У столичной воздушной гавани высокая оценка за инфраструктуру (7,4 балла), подвели его отзывы пассажиров - по ним "Домодедово" набрал всего 1,6 балла из 10 возможных, поэтому и оказался в хвосте рейтинга. Похожий средний балл в соседей "Домодедово" по рейтингу - берлинского аэропорта "Шонефельд" и воздушной гавани Нью-Йорка.

5 ЛУЧШИХ АЭРОПОРТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ AIRHELP

Аэропорт Хамад в Дохе, столице Катар

Аэропорт Афин, Греция

Аэропорт Ханеда в Токио, Япония

Аэропорт Кельн\Бонн в Германии

Сингапурский аэропорт Чанги

...И 5 ХУДШИХ

Аэропорт Кувейта

Стэнстед, один из аэропортов в Лондоне, Великобритания

Аэропорт Сент-Экзюпери в Лионе, Франция

Парижский аэропорт Орли

Аэропорт Стокгольма, Швеция