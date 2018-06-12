2018-06-12T16:23:20+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футбол как тест битой системы

Почему в нынешних условиях нашей сборной ничто не поможет
Алексей БОЯРСКИЙредактор отдела экономики
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Мы проигрываем странам с куда меньшими объемами экономики, меньшей численностью населения, уровнем образования и т.дМы проигрываем странам с куда меньшими объемами экономики, меньшей численностью населения, уровнем образования и т.дФото: REUTERS
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Помните как при покупке смартфона, ноутбука или ЖК телевизора выявляют битые пиксели (не горящие точки на экране)? Прогоняют цветовой тест: делают экран только белым или только черным, красным и т.д. И если при обычной полной палитре мертвые точки не видны, то вот при таком погружении в самые простые состояния, неэффективность работы экрана обнаруживается мгновенно. Это общий принцип тестирования любых систем: прогонять по граничным состояниям.

У нас авиация-космос, ракеты и атомные реакторы. Сложные, многокомпонентные сущности – оценить, насколько эффективно работали над их созданием, весьма затруднительно. Летают? Летают. Высоко? Высоко. Ну и отлично. А выигрывают они или проигрывают по куче параметров и нюансов у иностранных аналогов, так шут его знает – никто ж толком не соревнуется. Да и секретно всё это по большей части. Равно как неизвестно, кто больше на все это потратил денег, человеко/часов. И у кого больше на этом украли.

Можно поставить задачу, навалиться всей страной, отнять деньги у здравоохранения, половину украсть, но в итоге запустить условный спутник. Пусть затратить на это в 10 раз больше, чем можно было бы при грамотном и честном подходе, но результата достичь. Собственно, мы так и живем всю дорогу.

Или можно всё завалить нефтяными деньгами. Тупо купить иностранное оборудование, пригласить иностранных подрядчиков – и начать бурение в Арктике, например. Назвав потом всё это очередным достижением страны.

А вот с футболом, когда речь идет о национальной сборной, почему-то не получается. Мы проигрываем странам с куда меньшими объемами экономики, меньшей численностью населения, уровнем образования и т.д. Сколько денег ни сжигай, сколько людей на это ни бросай, сколько госпрограмм развития ни принимай, ничего не выходит. Да и не применить там мощь империи. 11 мужиков в трусах с круглым мячиком – это не «Булава» какая-нибудь, не плавучая атомная станция, не бурение под водой. Это очень простое состояние - белый экран смартфона, на котором брак системы уже не скрыть.

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