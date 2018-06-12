"Мы с Филей и Максом живём, как Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский": Пугачева рассказала о любовном треугольнике

СЕГОДНЯ 18:25 2018-06-12T19:25:44+03:00

По словам Пугачёвой, за Галкина она согласилась выйти, потому что артист пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен Фото: Евгения ГУСЕВА

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Успех блогера Дудя не даёт никому покоя. Вот и всегда скрытный Олег Меньшиков вышел из сумрака и сделал своё шоу на Ютубе.

Пока за плечами у артиста программа с Данилой Козловским, скоро выйдет второй выпуск с Аллой Пугачёвой. Запись интервью с Примадонной проходила в родном для Меньшикова театре Ермоловой. Олег Евгеньевич подошёл к подготовке программы по-деловому: на беседу Меньшикова с Пугачёвой можно было посмотреть, купив билет на сайте театра.

Накануне записи программы все недорогие билеты были проданы, остался партер за 40 тысяч (и то потом был разобран).

Выпуск с Пугачёвой пока не выложили в Ютуб, но цитаты этой беседы уже бродят по Сети.

К примеру, Олег Меньшиков поинтересовался у АБ, почему в её жизни появился Филипп Киркоров.

- Так надо было,-говорит о браке с Киркоровым Пугачева.-Иногда мне кажется, что мы живём жизнью - Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?

За Филиппа Киркорова Пугачева вышла замуж в 94 году. Они были в браке более 10 лет Фото: личный архив Филиппа Киркорова

По словам Пугачёвой, за Галкина она согласилась выйти, потому что артист пообещал ей, что в их семейной жизни не будет скандалов и измен: "Почему я вышла замуж за Максима...Он сказал: "Давай, ну что это уже?" Я спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Если б вы видели эти глаза серьёзные. Они и так сумасшедшие, а тут... Макс сказал: "Конечно. Не бойся ничего!" И все..."

Алла Борисовна не скрывает, что к грядущему юбилею готовит сольник. Правда певица пока не уверена на сто процентов, что он состоится.

- Я ушла со сцены, вышла из образа, и чтобы мне вернуться на сцену хотя бы на юбилей, надо найти ту дверь, из которой я вышла, войти в образ, а я его уже не помню, - поделилась с Меньшиковым Пугачева.

Примадонна рассказала Меньшикову и о взаимоотношениях с коллегами, подчеркнув, что у неё никогда не было кумиров.

- Ни перед кем, Олег, я не трепетала. Даже, если я с Бетт Мидлер разговаривала, я ж понимала, что она точно так же пашет, все мы коллеги. Просто её знает весь мир, а меня весь Советский Союз,- рассказала Меньшикову Алла Пугачева. - Или Высоцкий... Однажды не узнала его в лифте. Такой обросший был. А он обиделся: "Поздоровалась бы, свинья".

КСТАТИ

Пугачева познакомилась с Галкиным, когда ему было всего три года

- Фотобомба из прошлого. 1979 год. ГДР. Мои родители на ужине с Аллой, - подписал архивный снимок в своем Инстаграме Максим Галкин.

Как выяснилось, с Примадонной поп-сцены будущего артиста познакомил не Киркоров, как принято считать, а родители Максима (подробности)