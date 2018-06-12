2018-06-12T20:22:51+03:00
Общество

В Москве скончалась приемная мать Юры Шатунова

Галина Венедиктова стала опекуном 15-летнего артиста, когда он только переехал из Оренбургской области в Москву
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Галина Венедиктова 30 лет назад усыновила Юру Шатунова. Фото: Андрей Разин, InstagramГалина Венедиктова 30 лет назад усыновила Юру Шатунова. Фото: Андрей Разин, Instagram
Изменить размер текста:

В Москве скончалась женщина, которая 30 лет назад усыновила Юру Шатунова, будущую звезду советской эстрады. О трагедии сообщил бывший продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин.

«Ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг», - написал Разин на своей страничке в Instagram. - Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы, где учились все ребята группы «Ласковый май», а также была официальным опекуном Юры Шатунова».

Венедиктова стала официальным опекуном Юры в 1988 году. Буквально за несколько месяцев до этого в руки Андрею Разину попала демо-кассета с любительскими записями нескольких песен композитора Сергея Кузнецова в исполнении никому еще не известного мальчика по имени Юра Шатунов. Там был в том числе и будущий мегахит советских дискотек «Белые розы». Оказалось, юный певец вот уже несколько лет учится в школе-интернате где-то в Оренбурге. За три года до этого у мальчика умерла мама, отец давно ушел от семьи. Какое-то время Юру воспитывала тетка, но в итоге она была вынуждена отдать мальчика в интернат.

razin_andrei_lmrazin_andrei_lm
Выражаем благодарность всем людям за поддержку в эти тяжёлые дни в связи с кончиной заслуженного учителя России, директора школы-интерната N24, официального опекуна Юры Шатунова Галины Фёдоровны Венедиктовой
477 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Разин привез Шатунова и Кузнецова в Москву, чтобы записать альбом на настоящей, профессиональной студии. Юру перевели из Оренбурга в столицу и записали в ту самую школу-интернат №24. Ее директор Галина Венедиктова стала официальным опекуном маленького артиста.

После ухода из школы Венедиктова много лет занимала пост вице-президента Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг», которой руководит Андрей Разин.

Как сообщил продюсер, прощание с Галиной Фёдоровной Венедиктовой пройдёт 13 июня в Новой Москве: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Наследство Олега Табакова: чем на самом деле владеет Марина Зудина
Уход Олега Табакова до сих пор горячо обсуждают его поклонники: актера вспоминают с любовью и благодарностью. Не утихают и разговоры о его баснословном наследстве. Старший сын Олега Табакова рассказал о своем отношении к этой ситуации
Новости 24
Глава МВД Украины предложил отказаться от "Минска-2"
Скопье и Афины договорились об официальном наименовании Македонии
Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт
В Турции запустили газопровод в обход России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
Китайский рыбак выловил рыбу-голубя
В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения
В Париже неизвестный захватил заложников
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год