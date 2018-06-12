В Москве скончалась приемная мать Юры Шатунова

СЕГОДНЯ 20:22 2018-06-12T20:22:51+03:00

Галина Венедиктова стала опекуном 15-летнего артиста, когда он только переехал из Оренбургской области в Москву

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В Москве скончалась женщина, которая 30 лет назад усыновила Юру Шатунова, будущую звезду советской эстрады. О трагедии сообщил бывший продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин.

«Ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг», - написал Разин на своей страничке в Instagram. - Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы, где учились все ребята группы «Ласковый май», а также была официальным опекуном Юры Шатунова».

Венедиктова стала официальным опекуном Юры в 1988 году. Буквально за несколько месяцев до этого в руки Андрею Разину попала демо-кассета с любительскими записями нескольких песен композитора Сергея Кузнецова в исполнении никому еще не известного мальчика по имени Юра Шатунов. Там был в том числе и будущий мегахит советских дискотек «Белые розы». Оказалось, юный певец вот уже несколько лет учится в школе-интернате где-то в Оренбурге. За три года до этого у мальчика умерла мама, отец давно ушел от семьи. Какое-то время Юру воспитывала тетка, но в итоге она была вынуждена отдать мальчика в интернат.

razin_andrei_lm Выражаем благодарность всем людям за поддержку в эти тяжёлые дни в связи с кончиной заслуженного учителя России, директора школы-интерната N24, официального опекуна Юры Шатунова Галины Фёдоровны Венедиктовой

Разин привез Шатунова и Кузнецова в Москву, чтобы записать альбом на настоящей, профессиональной студии. Юру перевели из Оренбурга в столицу и записали в ту самую школу-интернат №24. Ее директор Галина Венедиктова стала официальным опекуном маленького артиста.

После ухода из школы Венедиктова много лет занимала пост вице-президента Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг», которой руководит Андрей Разин.

Как сообщил продюсер, прощание с Галиной Фёдоровной Венедиктовой пройдёт 13 июня в Новой Москве: Троицк, Октябрьский проспект, дом 3.