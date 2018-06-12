При чем тут Таганрог: Любовь Толкалина и ее соблазнительный купальник взорвали Инстаграм

СЕГОДНЯ 22:15 2018-06-12T22:23:15+03:00

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Любовь Толкалина приехала в Таганрог на гастроли: актриса играет спектакль на сцене местного Театра имени Чехова. В свободное от репетиций время артистка прогулялась по магазинам. Итогом ее шоппинга стал купальник с сексапильными вырезами, который звезда экрана не преминула продемонстрировать поклонникам. Встав в соблазнительную позу на кровати своего гостиничного номера, Толкалина сфотографировалась в обновке и выложила снимок в Инстаграме.

Свой пост, буквально взорвавший Интернет, актриса посвятила… истории гостеприимного города. Казалось бы, при чем тут Таганрог? Тем не менее, фотографию в купальнике Любовь сопроводила исторической справкой о том, как и когда был построен один из крупнейших портов России.

- О Таганроге можно говорить бесконечно, и я это обязательно сделаю чуть позже... а пока демонстрирую открытие сезона хаотических покупок новых купальников. Всегда здесь что-нибудь покупаю с особым удовольствием, - призналась артистка. - Основанный 24-х летним, совсем юным Петром I в 1698 году, Таганрог стал первой военно-морской базой России, первым российским портом на открытом морском побережье, самым крупным торговым портом и первым в России городом, построенным по регулярному плану. Здесь находились представительства 17 иностранных государств. Входит в список исторических поселений России. Уютный, купеческий и одновременно европейский городок. Особенное душевное, полное загадок, особенной энергии, романтическое место для меня... Здесь хочется купить себе сувениров и подарков.

tolkalinaliuba О Таганроге можно говорить бесконечно, и я это обязательно сделаю чуть позже...

К слову, своей обновкой Толкалина объявила открытым не только сезон хаотичных покупок, но и сезон заплывов голышом. Пару лет назад актриса объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь – она не просто купается, а еще и снимает видео своих заплывов и делится ими в Инстаграме. Пока Толкалиной не удалось покорить и половины российских рек, но останавливаться на достигнутом актриса не собирается – и потому новый купальник будет ей очень кстати.

Любовь не зря любит воду и смело купается даже в самых бурных реках: актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.

Пока актриса описывала в Инстаграме красоты Таганрога, поклонники в комментариях открыли бурную дискуссию: пристало ли 40-летней актрисе фотографироваться в такой смелой позе и делиться фривольными карточками в Инстаграме. Одни считают, что Любови стоит выбирать менее откровенные ракурсы, другие восхищаются ее идеальной формой и уверяют: скрывать такую фигуру – просто грех.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили в гражданском браке почти 20 лет. 17-летняя Маша – единственная дочь актрисы. Новая избранница Егора Кончаловского Мария в прошлом году родила ему сына, девушка не связана с миром кино – она юрист.