Суд пригрозил лишить Анджелину Джоли опеки над детьми

СЕГОДНЯ 01:30 2018-06-13T02:01:40+03:00

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Суд Лос-Анджелеса пересмотрел правила временной опеки Анджелины Джоли и Брэда Питта над детьми. Развод голливудской пары длится уже полтора года (актриса подала документы на расторжение брака в сентябре 2016-го), и все это время основная опека над шестью наследниками пары принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними тогда, когда ему захочется. Однако теперь все будет по-другому: как сообщает US Magazine, суд установил новые правила опеки для Джоли и Питта. Теперь Брэд будет встречаться с отпрысками гораздо чаще и общаться с ними тогда, когда ему захочется. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут лишить опеки. В этом случае детей передадут Брэду Питту.

Новые правила опеки касаются летнего расписания отпрысков Джоли и Питта. Актриса с детьми сейчас живет в Лондоне – в Великобритании Анджелина снимается в фильме «Малифисента-2». Звездное семейство поселилось в арендованном особняке. Брэд так же вылетел в Англию, чтобы быть ближе к детям. С 8 по 17 июня, пока он находится в Лондоне, Питт должен проводить с детьми не меньше четырех часов в день. Правда, общаться он может одновременно только с одним или с двумя детьми, и только в присутствии писхолога. За эти десять дней он должен увидеться как минимум два раза с каждым из пяти младших детей – с Шайло, Захарой, Ноксом, Вивьен и Паксом. Что касается старшего сына пары, 16-летнего Мэддокса, то, поскольку он уже вырос, он может сам решать, проводить ему время с отцом или нет.

Кроме того, Анджелина должна предоставить Брэду номера мобильных телефонов всех детей – и актер может звонить им в любое время и разговаривать столько, сколько пожелает. Джоли запрещено читать текстовые сообщения детей, адресованные отцу, и контролировать их переписку.

Актриса с детьми сейчас живет в Лондоне, где она снимается в фильме "Малифисента-2".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 27 июня по 1 июля Питт может проводить с детьми уже по 10 часов в день, правда, все также в присутствии психолога. А вот в конце июля дети вернутся из Лондона в Лос-Анджелес и 10 дней будут жить у отца. Правда, пока непонятно где – в доме Питта (бывшем семейном гнездышке супругов) или же в новом особняке Анджелины. Джоли в это время будет сниматься в Лондоне, и звонить детям ей позволяется не чаще одного раза в день.

Суд ясно дал понять Анджелине, что если она по-прежнему будет вдалбливать детям в головы, что Брэд опасен, ее лишат опеки и отдадут детей Питту. Актрисе даже вменяется устроить специальную беседу в присутствии врачей и психотерапевтов, во время которой детям объяснят: суд не считает их отца опасным, и они могут общаться с ним так же, как и раньше. По мнению суда, изоляция детей от Брэда плохо сказывается на их психике, поэтому Анджелине предписывается срочно восстановить добрые отношения с мужем и не препятствовать его общению с детьми.

Теперь Брэд будет видеться с детьми гораздо чаще.Фото: EAST NEWS

Напомним, у 43-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен. Ранее сообщалось, что развод Питта и Джоли буксует из-за того, что они никак не могли прийти к соглашению по вопросу опеки над детьми. Первоначально Анджелина настаивала на единоличной опеке. Брэд же хотел совместную. С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей.

Не так давно знакомые пары прокомментировали возможное воссоединение Джоли и Питта, о котором так много писали таблоиды. По их мнению, то, что экс-супруги снова станут жить вместе, очень маловероятно.

- Люди судачат об их воссоединении, но этого никогда не случится, - говорят инсайдеры. - У них был безобразный разрыв, и когда Анджелина и Брэд по решению суда вместе с детьми проходили семейную терапию и посещали психолога, они едва могли находиться в одной комнате друг с другом.

О том, почему они с Брэдом расстались, Анджелина до сих пор говорит очень осторожно:

- Это было тяжелейшее время, нам нужно было освободиться и выйти на воздух, - рассказывала она в интервью журналу Vanity Fair.

По словам актрисы, отношения между ней и мужем испортились летом 2016 года: «Все стало плохо». Потом, после паузы, Джоли добавила, что не хотела бы употреблять в отношении Брэда слово «плохо» и уточнила: «Все стало слишком трудным». Летом 2016 года Анджелина снимала в Камбодже свой фильм «Сначала они убили моего отца». Брэд в это время работал во Франции на съемках картины «Союзники».

Актриса съехала от мужа в конце сентября 2016 года в тот же день, когда они поссорились в самолете по пути из Франции в США. Некоторое время Анджелина с детьми жили в съемном особняке, но сейчас они, наконец, переехали в собственный дом в Лос-Фелис (Калифорния), за который Джоли щедро заплатила 25 миллионов долларов.

Анджелина подала на развод с Брэдом 19 сентября 2016 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем, проблемы в звездном семействе не возникли в одночасье, они копились годами. И все из-за пьянства Питта - об этом он рассказывает гораздо откровеннее бывшей жены.

- Я пил слишком много водки. В этом я был хорош. Я был просто профессионалом в выпивке, - говорил Брэд Питт в интервью "GQ". – И это стало проблемой. Честно говоря, с тех пор, как я закончил колледж, я не помню ни одного дня, чтобы я не выпил или не выкурил косяк. Когда у меня появилась семья, я завязал со всем, кроме выпивки. Но в последний год моей семейной жизни все вышло из-под контроля.

Брэд признается, что когда Анджелина бросила его, он чувствовал себя так, словно пережил смерть. И ему долго пришлось привыкать жить по-новому. В разводе актер винит исключительно себя, признавая, что у него была чудесная семья, которую он разрушил.

- Я словно выиграл в лотерею, но сам выбросил счастливый билет, - говорил он. – Я тратил время на совершенно пустые вещи.