Сняв китель и отбросив чувство долга

СЕГОДНЯ 01:37 2018-06-13T01:57:30+03:00

В трагической истории с катамараном, утянувшим с собой на дно 11 человек, меня лично цепляет даже не то, как именно это произошло. Увы, в стране от пьянки-гулянки и связанных с ней ЧП ежегодно гибнут десятки, да что там, сотни тысяч человек

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И даже не моральная сторона истории, когда старшие офицеры полиции едут отмечать день рождения, взяв с собой жен и детей, к персонажу не просто скандальному, а с отчетливым уголовным прошлым. Что ни для кого не является секретом. Нравственные понятия за последние годы оказались не просто размытыми, а разбитыми и опрокинутыми.

Но удивляет меня в первую очередь абсурдность ситуации. Полное отсутствие здравого смысла. Ну вот представьте себе: офицеры ГИБДД-ГАИ останавливают на дороге машину, у водителя которой нет водительских прав или есть, но вызывают сомнение, а само авто то ли числится в угоне, то ли не имеет регистрации. Да еще и забито подгулявшими пассажирами сверх всякой нормы. Что сделают в таком случае честные и ответственные гаишники? Понятное дело: пассажиров на выход, водителя на проверку, а машину на штрафстоянку.

Но тем, что обычно делают по службе, офицеры грубо пренебрегли во время, так сказать, разгульного личного досуга. Сев вместе с близкими в перегруженный катамаран с нетрезвым капитаном за штурвалом. Даже права на управление маломерным судном, уверен, не проверили. И их не остановили ни служебный долг, ни забота о семьях, ни чувство самосохранения.

Это и есть самое страшное в трагедии на Волге.

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На судне праздновали день рождения гаишники с семьями.

Скрежет по правому борту разорвал вечернюю тишину. Баржа сильно качнулась, экипаж высыпал на палубу. Катамаран, буквально подлезший по судно, уходил под воду. Женщину, стоявшую на его корме, смяло. Пятеро выживших расскажут, что на «Елани-12», рассчитанной на 12 пассажиров, вечером 11 июня было 16 человек.

По одной из версий, судно шло без ходовых огней на максимальной скорости в 13 узлов. Вывернув из-за острова Голодный, капитан, вероятно, намеревался пристать к берегу: поблизости причалы старого грузового порта. Но то ли не заметил баржу и буксир «Капитан Вечеркин», то ли решил проскочить мимо. И не успел.

Капитан и еще 10 пассажиров погибли. Из кают катамарана спасатели достали тела семи женщин и четырех мужчин. Официальной версии их гибели придется ждать, но скорее всего, они не смогли выбраться из кают и захлебнулись. (Подробности)