Сергей Маковецкий работал дворником и ночным уборщиком

СЕГОДНЯ 01:51 2018-06-13T01:57:16+03:00

«72 метра» - один из самых любимых зрителями фильмов, в нем Сергей Маковецкий сыграл гражданского врача Черненко, от которого зависит жизнь всего экипажа подводной лодки. Фото: кадр из фильма

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Сергей Маковецкий родился в Киеве, но больше 40 лет живет в Москве. И на дежурный вопрос: какой город ему ближе - дипломатично отвечает: Киев - родина. Москва - это семья и работа. Но... «если бы всю работу в Москве, всех режиссеров из Москвы, всех моих друзей да в наш Киев, где такие варЭники, горилочка да сало, - в шутку уговаривает он себя. - Ой, Сережа, остановись, у тебя сейчас будет апоплексический удар».

Вообще-то будущий народный артист вначале собирался стать детским врачом. И долгое время убеждал свою маму, которая воспитывала сына без мужа, что пойдет в медицинский техникум на фельдшера, а потом в институт - на педиатра. Но школьный учитель английского языка, которая вела драмкружок, где играл Сережа, уговорила его не уходить в медучилище. И когда он сообщил, что планы его поменялись, мама тактично промолчала.

В Киевское театральное училище его не приняли, и Сергей пошел работать в Театр имени Леси Украинки монтировщиком декораций. А на будущий год приехал поступать в Москву. ГИТИС-Щука-Щепка-училище МХАТ - все к его ногам, так он думал поначалу. Но в ГИТИС его тоже не приняли - набиравший в тот год курс Олег Табаков не захотел брать Маковецкого. Зато в Театральном училище имени Щукина разглядели будущего народного артиста.

СУДЬБА АКТЕРА ВИСЕЛА НА ВОЛОСКЕ

То, что он талантлив, было понятно еще на первых курсах. Завкафедрой актерского мастерства Владимир Шлезингер отмечал именно Маковецкого среди других «интересных индивидуальностей». Хотя учеба шла негладко. С третьего курса Сергей чуть не вылетел с формулировкой «за грубейшее нарушение норм советской морали». После этого пришлось писать покаянное письмо на имя ректора: «Я не знаю, как я буду жить, если уйду из училища нашего, я люблю его. Я не знаю, как посмотрю в глаза матери, которая одна меня воспитала и верила в меня, мне лучше и не жить тогда вообще, тогда у меня ничего не останется...»

Письмо растопило сердца педагогов, и в 1980 году Сергей окончил Щуку и сразу был принят в Театр им. Евг. Вахтангова как яркий комедийный актер. Маковецкий был очень смешной в своем первом спектакле «Старинные водевили». Но и в театре поначалу его судьба висела на волоске. Искрометный талант режиссеры не замечали. Не давали серьезных ролей, соответственно не было признания и денег. Жил он в общежитии, начал нарушать спортивный режим. Его чуть не уволили из театра.

Чтобы выжить в Москве, Сергей устроился дворником в ЖЭК по соседству. Вечерами колол лед на пороге служебного входа в то время, когда актеры шли на спектакль. У коллег сердце кровью обливалось при виде Сережи. Особенно переживали чувствительные актрисы. В итоге группа поддержки стала ходить в дирекцию театра и просить вернуть талантливого мальчика. Главный режиссер Евгений Симонов, к счастью, был чуток к таланту и дал Маковецкому еще один шанс. «Не то чтобы я был запойным, - позже вспоминал актер, - но мог глубоко нырнуть. Потом, правда, понял, что это не метод решения проблем, и пить перестал».

Сергей Маковецкий и его жена Елена Демченко вместе уже 35 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

После этого Маковецкого окончательно загрузили работой. И оказалось, что он не только талантливый актер, но и трудоголик, преданный театру.

В 1983 году 25-летний Сергей женился на Елене Демченко, которая была старше него на 18 лет. Познакомились они на Одесской киностудии, где Елена работала редактором. При первой же встрече Сергей объявил Елене, что женится на ней, и через полгода исполнил свое обещание. У Елены был не только жизненный опыт, но и взрослый сын от первого брака. Несмотря на разницу в возрасте, этот союз оказался очень крепким. Они вместе уже 35 лет.

С начала 90-х годов Маковецкий стал очень много сниматься в кино. Получил звание заслуженного артиста, при этом продолжал жить в общежитии. Потом наконец получил квартиру. А в 40 лет - звание народного артиста. Теперь Сергей Маковецкий - один из самых любимых и востребованных актеров в кино и театре.

В сериале «Ликвидация» Сергей Маковецкий гениально перевоплотился в бывшего одесского карманника Фиму Петрова. Фото: Кадр из фильма

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

По одной из версий, Табаков не захотел брать Маковецкого к себе на курс, поэтому 18-летнему студенту светила служба в армии. А кому нужен первокурсник, которого вот-вот должны забрить? К Табакову Маковецкий не попал, а в армию его все-таки призвали. И он грамотно закосил.

- Я патриот, но служить в армии должны профессионалы, - до сих пор убежден Сергей Маковецкий. - Я не боялся службы, но мне не хотелось на полтора года отлучаться от профессии и творчества. Меня обследовали-обследовали, а потом положили в клинику, чтобы комиссия военкомата признала негодным. Я жаловался на голову: болит и все. Это то место, которое трудно проверить. Неустойчивость в позе Ромберга, невозможность попасть указательным пальцем в кончик носа... Все это я старательно играл. Мне чуть не влепили диагноз - «маниакально-депрессивный синдром». Слава богу, в больнице работал молодой невропатолог, который меня спас и от армии, и от диагноза.