2018-06-20T11:13:53+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Геннадий Онищенко: Победа нашей сборной над Египтом увеличила продолжительность жизни россиян на два месяца

Экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы - в эфире Радио "Комсомольская правда" - о влиянии забитых голов на здоровье нации
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Онищенко.Геннадий Онищенко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Геннадий Григорьевич! Вы как-то говорили, что победы наших спортсменов положительно влияют на россиян – сокращается заболеваемость в стране, увеличивается рождаемость… и так далее. Вот на Чемпионате мира по футболу - две победы нашей сборной подряд – как это на здоровье нации отразится?

- Уже отражается. Действительно, тут мы имеем очень яркий, позитивный популяционный заряд. И вот две победы подряд нашей сборной на Чемпионате мира, по моим оценкам, дополнительно, ну, на месяца два увеличат показатель средней продолжительности предстоящей жизни. Есть такой расчетный показатель...

Дело в том, что и с медицинской точки зрения, победный счет нашей сборной на чемпионате мира оказывает существенное влияние на организм человека.

На мой взгляд, это влияние - оно носит и чисто физиологический характер, и, я бы сказал даже - патетический...

- То есть, благодаря только забитым голам Дзюбы и других наших ребят, вся страна проживет на два месяца дольше?

- Наверное, правильнее будет сказать, что население нашей страны. Популяция. Так что-то, что происходит на футбольном поле, имеет и в этом смысле очень важное значение и, конечно же, дай Бог нашим ребятам продолжить эту победную серию, не расслабиться.

Геннадий Онищенко

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А то я слушаю сегодняшние комментарии – вот, какие мы молодцы, впервые в истории. Не впервые в истории, это лишь первый шаг, не надо останавливаться.

- Скажите, пожалуйста, а вот если мы чемпионское звание завоюем, это на сколько увеличит продолжительность жизни?

- Я бы очень хотел, чтобы это было. Ну, это на годик точно потянет.

- Ой, как здорово! То есть, когда мы азартно болеем - у телевизора или на стадионе, и к тому же, если наши побеждают - мы тем самым занимаемся вот оздоровлением, да?

- А как вы хотели?

- А вы, к примеру, как болеете, как и что кричите, когда наши забивают гол?

- Ну, я кричать не кричал, но внутренне реакция была такой.

- Вы вскакивали с дивана? Выходили на балкон? Или, может быть, флаг вывешивали?

- Нет, ну, со мной такого не бывает, я стараюсь держать в себе все. Но это неважно в конце концов, главное, что позитивная энергия есть, и это хорошо.

И я бы молил Всевышнего, Создателя, чтобы он продолжил эту серию и чтобы вот то озарение, которое сегодня наступило у нашей сборной и в нашем футболе, было сохранено и не расплескалось сейчас, и было продолжено.

Это, считаю, нацелено и на решение главной задачи, на которую мы сегодня все настроены – 80+.

- Надо объяснить, что 80+ - это речь идет о возрасте.

- Естественно, да, это главный показатель, который для меня, да и для всех, является главным ориентиром на предстоящие годы...

- То есть, не о сумме пенсии идет речь, а именно - о продолжительности жизни.

- Да! Имеется ввиду - средняя продолжительность предстоящей жизни.

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