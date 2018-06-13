Молодая жена Ивана Краско готовится к отъезду из России

СЕГОДНЯ 02:09 2018-06-13T02:12:05+03:00

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Недавно на одной из телепередач молодую жену Ивана Краско пытались уличить в изменах. Якобы ее видят то с одним парнем, то с другим. Мы позвонили Наталье узнать: что происходит в ее семейной жизни? Напомним, ее супруг, 87-летний Иван Краско, старше Натальи на 60 лет.

Полжизни на фигню

- Наталья, слухи ходят, что вы от мужа уходите?

- Нет. Но я могу уехать из страны. Есть такие мысли. Я очень люблю все менять кардинально, быстро и иногда бесповоротно, но не хочется, конечно, все мосты сжигать.

У меня есть варианты и приглашения поработать за рубежом. Но пока еще думаю. Не так все просто - взял, снялся с кибитки и пошел. Внутренне я кочевой персонаж, но есть вопросы с бюрократией... В любой стране свои подводные камни.

- Хотите начать свое дело?

- Хочу получить профессиональное направление в творческом развитии. Во-первых, я дипломированная актриса с опытом работы. Я художник, у меня собственный стиль. Я поэт, музыкант. В Питере, куда ни плюнь, одни театры, но очень мало развития в этом всем. У меня полно друзей-актеров, которые сидели в театре по семь лет на ставке - ждали, когда им дадут роль. Надо полжизни потратить на это. Я не готова выбрасывать полжизни на такую фигню.

- Мечтаете куда-то поехать и там попробоваться?

- Не говорю, что я уезжаю и «всем пока, пропадите все пропадом и горите в аду, а я поехала». Еще не решила. Но даже если вернусь - я хотя бы попробовала, посмотрела!

- Куда хотите поехать: Америка, Европа?

- Напишите: Антарктида! Пока не скажу. Нельзя говорить заранее - плохая примета, может не сбыться.

- А муж отпустит?

- Он себя нашел. И он прекрасно понимает, что такое найти себя. Осознает, насколько мне это важно. Муж нормально реагирует. Если и уеду - не значит, что навсегда. Если бы он хотел найти глупее жену, он бы нашел. Но я вот такая...

Шевель говорит, что хранит мужу верность. И правда, у такого не забалуешь!Фото: PHOTOXPRESS

«Все роли дают старикам»

- Разные вещи: ехать по конкретному предложению или ехать предлагать себя...

- Я не собираюсь никому себя предлагать! В том-то и дело, я пытаюсь уйти от этой схемы. При всей любви к России мне надоело себя предлагать. И было бы вообще кому предлагать-то! Ведь ни художественных советов нет... как бы это сказать, чтобы не сматериться. Ничего нет! Все народные позасели «в дуплах» - молодым ни пройти ни проехать. В театрах главные роли дают старикам. Опять же при всем уважением ко всем и толерантности.

У нас прекрасный Мариинский театр, но там билеты по 5000 рублей! Мне с Иваном Ивановичем потратить 10 тысяч довольно накладно. В МДТ (Малый драматический театр) билет 8000 рублей на первый ряд. Где взять столько денег, чтобы приобщаться к прекрасному? И это все помимо лицемерия, которое процветает абсолютно везде. Была в Союзе писателей. Ну абсолютно «Мастер и Маргарита». И на художественных сборищах художников была. Лизоблюдство - сил нет. Меня от этого всего воротит и трясет.

«На ток-шоу - ради денег»

- Вы говорите о культуре, а я вас постоянно вижу на ток-шоу в темах на потребу публики...

- А что делать, если мне не платят за мое творчество. Ток-шоу - необходимость, хожу ради зарабатывания денег.

- В связи с этим у вас тоже внутренний конфликт?

- Если бы я снималась в «говносериалах» - это был бы тоже внутренний конфликт. Только мне платили бы в два раза меньше, чем на ток-шоу, а работать бы пришлось больше.

Понимаете, у меня есть своя цель в жизни, о которой я пока говорить не хочу, дабы не накаркать, не спугнуть. И я зарабатываю на эту цель. Стараюсь какую-то материальную подложку сделать. Я не рассматриваю ток-шоу как постоянный заработок. Готова на то, чтобы мне платили вполовину меньше, но за мои картины. Я, конечно, дома не носки шью и не жду, что мне на блюде принесут чего-то. Если бы хотя бы что-то хорошее было из того, что мне предлагают сыграть в кино!

- На ток-шоу некий мужчина заявил, что у него с вами интимные отношения. Это постановка?

- Не могу это комментировать. Я подписывала договор.

«Популярность мне не в кайф»

- Иван Краско как относится к ток-шоу?

- Для любого умного человека все очевидно. Вы посмотрите, как он себя ведет в студии: ему показывают, что его жена целуется с кем-то, а он катается на стульчике в разные стороны и несет чушь всякую.

- Может, вы намеренно поцеловались с человеком, чтобы вызвать ревность мужа?

- Это шоу. Тот случай, когда у кого-то едет крыша, а не понимаешь, у тебя кукуха едет, или у него.

- Зато после этих шоу вас все знают.

- А кому нужна эта известность? Для чего? Я третий год в этой известности, и ничего она не дает, кроме того, что невольно развивается фобия. Опасаешься просто так пройти по улице, тебя могут знать. У меня есть друзья, и если я захочу просто попить с ними кофе в неформальной обстановке, я не могу это сделать. Потому что тыкнут пальцем и скажут: о, новый любовник пошел.

Нет, такая популярность мне не в кайф.

Наталья еще и рисует. Слева - Иисус Христос, справа - ее законный супруг. Фото: instagram.com/natalia_krasko

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Ни кабриолета, ни бриллиантов, ни керамических зубов

- Говорят, что вы вышли за Ивана Краско замуж в том числе ради пиара?

- Говорят много чего. Вообще хоть какой-нибудь ништяк в итоге этого брака я получила? Может, у меня кабриолет под окном стоит? Или я вся в платине, бриллиантах и зубы все керамические? Если б у меня была мысль насчет пиара, я бы быстро поняла, что мне ловить с Иваном Ивановичем нечего. И я нашла бы способы пиарнуться так, что мама не горюй. Но мне это не надо.

- Может, Иван Иванович для вас ступенька к цели?

- Он не является для меня ступенькой куда-либо. Конечно, отношения - это так или иначе использование друг друга для взаимоподдержки, взаимопомощи. Всем женщинам нужен мужчина. Человеку нужен человек, друзья, члены семьи - мы так устроены. Но сказать, что я его использую, - нет.

- У вас идиллия?

- Идиллия - это что, поедание шашлыка с одного шампура, пока вы зубами друг друга не коснетесь? Или воздушные шары с надписями ай лав ю? Мы взрослые люди!

- Посылаете любовные эсэмэски друг другу?

- Иван Иванович слеп как крот. Какие эсэмэски?

- Вы год назад рассказывали, что по утрам делали куклу из одеяла и наблюдали из уголочка за реакцией Ивана Ивановича, который нес вам кофе в постель. Такие были у вас любовные шалости, игры...

- Мы можем пошутить, посмеяться. Но сколько же можно?

- Период милых игр пройден?

- Да. Абсолютно естественно все перетекает в более важные серьезные вопросы. У кого-то работа какая-то появилась, у кого-то сценарий новый. Он и я - артисты. Каждая работа - это погружение в материал. Каждый серьезно занимается своим делом. И какие тут игры, шалости и «куклы на кровати»...

- На ком у вас дом держится?

- У нас в этом доме хозяев туча, мы тут не одни с Иванов Ивановичем, еще есть люди (с супругами проживает и бывшая невестка с сыном. - Ред.). На ком держится дом? На ЖКХ!

- Бывшая жена Краско обвинила вас в том, что вы плохая хозяйкой, дома у вас не убрано...

- Ей-то какое дело? Иван Иванович не высказывает мне ничего, его все устраивает.

- Насчет бытовых условий - они по-прежнему не решены?

- Пока нет.

- Вы с этим смирились?

- Смиренно на это смотрю или меня это бесит и готова биться головой о стену - я понимаю, что ничего не могу изменить сейчас. Поэтому пока так.