Инструкция для иностранцев на ЧМ-2018: Опохмеляйтесь борщом и соблазняйте женщин ненавязчиво

СЕГОДНЯ 02:24 2018-06-13T02:32:28+03:00

В Бельгии теперь знают, что говорить официантам в России. Но им явно нужна вторая песня - про закуски. Фото: Скриншот видео

Страны, чьи сборные отправились на ЧМ-2018, очень беспокоятся за своих болельщиков. И даже подготовили для них специальные рекомендации

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Все планета на низком старте: 14 июня в России начинается чемпионат мира по футболу, и болельщики из 31 страны готовы рвануть к нам. Но чтобы они были готовы к столкновению с российской действительностью, местные газеты и власти учат их, что в России хорошо, а что такое плохо. «КП» изучила иностранные путеводители и рекомендации болельщикам и выбрала самые ценные советы.

Бразильцы: Не облизывайте нож

Наиболее тщательно к визиту в Россию готовятся бразильцы. Главный тренер пентакампеонов Тите и весь его штаб приглашали к себе лектора, который рассказывал о русской культуре и обычаях, а также давал уроки русского языка. Но и простых бразильских фанатов не оставили без жизненно важной информации. Популярный ресурс globo.com дал отправляющимся в Россию болельщикам множество советов, и проработка темы оказалась довольно глубокой.

В списке рекомендаций много «нельзя». Например, бразильцев предупреждают, что нельзя оставлять пустые бутылки на столе, не стоит здороваться через порог и хорошо бы снимать обувь, когда приходишь в гости. Но главный совет бразильским путешественникам в Россию звучит так: «Не облизывайте нож». Надо признать, дельная рекомендация. А то злыми будут...

Англичане: в Волгограде помните про Сталинград

Один из самых необычных путеводителей для футбольных болельщиков выпустило британское издание The Sun. Значительная его часть посвящена культуре употребления спиртных напитков. В нем говорится, что прежде чем выпить, надо дослушать тост и неплохо бы заранее придумать свой спич. Также дается совет не мешать водку с пивом (неужели в мире есть еще люди, не знающие пагубных последствий ерша?!) и выдается рекомендация опохмеляться борщом (авторы, видимо, через многое прошли). Причем журналисты The Sun называют его капустным супом, и, кажется, впереди у них открытие всей жизни - борщ свекольный.

Из остальных советов стоит выделить наблюдение, что русские мало разговаривают с незнакомцами и могут посчитать британцев болтливыми. Но прежде всего англичанам рекомендуется уважать старших и уступать им место в транспорте. Кажется, чемпионат мира в России стоило провести хотя бы для того, чтобы узнать о таких вещах.

Другие издания предупреждают фанатов, чтобы те носили с собой паспорт и особо не болтали о Второй мировой войне, особенно не спорили с тем, что Россия в ней победила. Так же британцам рекомендуют не размахивать где попало своими флагами, и быть аккуратнее в Волгограде, потому что раньше этот город назвался Сталинград.

Бельгийцы: «Два водка, спасиба»

В Бельгии советы дают в необычной форме. Бельгийский актер и телеведущий Том Уос выпустил песню и клип, где в припеве постоянно повторяется одна-единственная фраза, которая в России якобы спасает в любой ситуации: «Dva vodka spasiba». В видео Том Уос в костюме медведя танцем показывает, что эта фраза должна быть обращена к официантам, и как бы опрокидывает две стопки водки. Но в интернете бдительные российские пользователи поправляют бельгийца: «Если вы у нас скажите «два водка», вам принесут две бутылки, а не две рюмки». Уважаемые бельгийцы, будьте бдительны!

Аргентинцы: Проявлять инициативу, но не быть назойливым

Аргентинцы со своими советами угодили в скандал. Для болельщиков, собирающихся в Россию, были организованы курсы и выпущен специальный буклет. А в нем есть раздел, посвященный тому, как соблазнять русских женщин с вполне конкретными советами: быть инициативными (но не чересчур назойливыми, русские этого не любят), интересно вести беседу (русские не любят скучных), быть опрятными и хорошо пахнуть.

Особая пикантность в том, что буклет вышел под эгидой Аргентинской федерации футбола (АФА) и с ее логотипом. Сначала футбольные функционеры пытались опровергнуть сообщения, но их быстро приперли к стенке фактами, и АФА вынуждена была принести официальные извинения и изъять многострадальные буклеты.

Французы: Не пейте воду из-под крана

Свои рекомендации выдает не только пресса, но и официальные власти стран - участниц чемпионата мира. Например, посольство Франции настоятельно не рекомендует пить воду из-под крана. А МИД Германии советует наделать копии паспортов и напоминает, что в России есть такая вещь, как прописка, - если фанат поселился на частной квартире, а не в отеле, он должен в 24 часа официально зарегистрироваться.

Египтяне: Будьте верны своим толстым женам

Соперников сборной России по группе просят прятать кошельки от русских женщин. И автор рекомендаций почему-то уверен, что в России есть только либо очень тучные женщины, либо очень худые. «Не пытайтесь убежать от своей толстой жены, чтобы найти в России женщину вашей мечты», - пишет журналист газеты Youm7. И вся боль прожитого сквозит в этих строках...

В России мексиканцам наверняка предложат махнуться сомбреро. Не глядя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мексиканцы: Учите фразу «хочу позвонить в посольство»

Посольство Мексики выпустило совет: выучите фразу на русском «Ya meksikaniets y jachu pasvanit' v mayo pasolstva». А лицам нетрадиционной ориентации рекомендуют не проявлять теплых чувств друг к другу на людях. Примерно то же самое пишет и МИД Перу. А заодно напоминает, что из России разрешено вывезти только 250 граммов черной игры. Практичные люди!

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

В вувузелу не дуть, оружия не брать

Что надо знать, отправляясь на стадион

У вас есть билет на матч чемпионата мира? Круто! Но помните, правила прохода на стадионы очень строги. Не испортите себе праздник.

1. Проверьте, не забыли ли вы билет и паспорт болельщика (Fan ID). Если у вас не будет одного из этих документов, вы не попадете на стадион!

2. Вас будут досматривать и обыскивать. Вежливо, но внимательно, хлопая по самым разным частям тела. Не скандальте, это бесполезно. Но болельщиц будут досматривать стюарды только женского пола. Успокоит вас это или расстроит, решать вам.

3. Приезжайте на стадион минимум за час до начала матча. Вы избежите толкотни, а рядом с ареной будет чем заняться: спонсоры придумывают массу активностей и конкурсов. А еще надо успеть купить сувениры!

4. Не берите с собой оружие, не пропустят, это точно. Вот вы смеетесь, а в машине у многих есть топорик или саперная лопатка. И проверьте, может, у вас где-то завалялся крохотный перочинный нож? Выложите весь арсенал дома, зачем вам лишние проблемы?

5. Зажигалки проносить можно. Но курить в чаше стадиона нельзя!

6. Вы знаете, что такое вувузела? Это южноафриканская дудка, и она запрещена на матчах чемпионата мира! Как и многие другие музыкальные инструменты. Не тащите с собой любимый аккордеон - это бесполезно!

7. Внимание, вот как звучит еще один пункт правил ФИФА для болельщиков: «Запрещено проносить лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований». Болеть должны здоровые люди!

8. Воду тоже нельзя. Этот пункт в правилах звучит так: нельзя проносить стеклянные контейнеры и бутылки; жидкости в емкостях более 100 мл.

9. Нельзя с собой брать любых животных за исключением собак-проводников. Хомяк Боря должен остаться дома у телевизора!

10. Не берите с собой радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства. Можно только смартфоны-телефоны. Но ради бога не ведите прямую трансляцию в соцсетях со стадиона, это запрещено, а Первому каналу не нужны конкуренты.

11. Вас имеют право снимать фотографы и видеооператоры. Помните, что в любой момент можете стать героем прямого эфира!

12. Нельзя проносить зонты длиной свыше 25 см - даже в закрытом состоянии!

Еще неизвестно, кто больше опасен для Роналду: террористы или поклонники? Фото: instagram.com

КСТАТИ

Криштиану Роналду нанял двух охранников

Первый - спецназовец, второй - боец ММА

Самый известный футболист планеты Криштиану Роналду перед поездкой в Россию нанял двух частных охранников. Первый - бывший десантник Нуно Марекуш, второй экс-боец ММА Гонсало Сальгадо. Оба имеют грозный вид и хороший послужной список.

Нуно Марекуш умеет воевать с фанатами и быками.

Марекуш уже обеспечивал охрану Роналду в Киеве во время недавнего финала Лиги чемпионов. Как пишет Mirror, спецназовец работает в частной охранной фирме, а ранее служил в аэропорту Лиссабона в должности директора по безопасности. А еще у Марекуша очень опасное хобби: он - фуркаду. Это значит, что в свободное от работы время он на корриде выходит на арену без оружия, чтобы поймать и вымотать несчастное животное.

Гонсало Сальгадо тоже опасен. Известен по выступлениям в турнирах по смешанным единоборствам. Он провел девять боев, выиграв семь. Гонсало - очень мощный, при росте 188 см его вес 139 кг. Кстати, последний же бой в карьере Сальгадо провел как раз в России. Его карьеру оборвал российский боец Арсен Абдулкеримов. То есть воспоминания о нашей стране у Сальгадо так себе. Тем бдительнее он будет нести службу.

Евгений НЕСЫН.

За широкой спиной Гонсало Сальгадо спрятаться несложно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тунис репетирует тактические хитрости

Их вратарь прикидывается травмированным, чтобы партнеры успели поесть.

На любопытном мошенничестве болельщики поймали голкипера сборной Туниса Муэ Ассана во время подготовки к чемпионату мира. Во вторых таймах товарищеских матчей с командами Португалии и Турции страж ворот падал на газон и требовал доктора. Медицинские работники бежали к Ассану оказывать помощь, а в это время все остальные игроки тунисской команды бежали к скамейке запасных, чтобы... поесть!

Дело в том, что подготовка к чемпионату мира проходит в священный для мусульман месяц Рамадан. И в этот месяц верующие должны соблюдать строгий пост - не принимать пищу до захода солнца. А матчи с Португалией и Турцией проходили так, что заход приходился как раз на второй тайм. Изнуренные голодовкой футболисты с нетерпением ждали назначенного часа, но только вратарь мог дать им время для того, чтобы схватить и съесть финики и шоколадные батончики прямо по ходу игры.

Кстати, «фактор Рамадана» может помочь и сборной России. Наши соперники по группе - Саудовская Аравия и Египет тоже в основном укомплектованы мусульманами и, стало быть, тоже испытывали сложности при подготовке. А сам месяц поста завершится 14 июня. Как раз в этот день Россия открывает чемпионат мира матчем с саудовцами.