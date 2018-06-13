Нюша: Я непредсказуемая беременная женщина!

СЕГОДНЯ 02:36 2018-06-13T02:39:48+03:00

Нюша и ее супруг Игорь Сивов очень близки, но о своей беременности певица сообщила не сразу. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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28-летняя Нюша Шурочкина и ее супруг Игорь Сивов ждут малыша. Ню уже давно не дерзкий подросток, а спокойная будущая мама. Именно такой мы увидели певицу в одном из московских кафе, где обсудили ее планы на дальнейшую жизнь.

Отказалась от диет

- Расскажи, как ты сообщила мужу о том, что ждешь малыша?

- Когда я узнала, что у нас в семье намечается прибавление, то решила сразу не говорить. Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там (смеется). Конечно, Игорь был очень счастлив. Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась. Но серьезно пересмотрела свой график и образ жизни.

- И режим питания?

- Не то чтобы я села на строгую диету. Подумала, что важнее просто чувствовать себя комфортно. Если раньше у меня было много спорта, активности, я уставала и мало спала, то перед тем, как оказаться в интересном положении, решила побаловать себя. Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график...

Продолжаю танцевать

- Скажи честно, ты боишься каких-то изменений во внешности?

- На самом деле я позитивно настроена. По мне, беременность - это большое счастье. Женский организм за эти 9 месяцев обновляется полностью. Это удивительный процесс: в тебе что-то происходит, а ты абсолютно не контролируешь это. Нет смысла нервничать, бояться - все равно будет так, как будет. Сейчас многие мифы, которые были во времена наших родителей, бабушек и дедушек, полностью разгромлены. Из серии «нужно кушать за двоих». Доктор говорит: «Беременность - это не болезнь». Если нет противопоказаний, тебе можно практически все. Многие в социальных сетях писали: «Ну как же так? Ты в положении, а продолжаешь работать, двигаешься, танцуешь». Во-первых, это личное дело каждого. Во-вторых, это зависит от организма. Я не советую другим девушкам делать то же самое. Но я чувствую себя хорошо, могу себе позволить двигаться. Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, - радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!

Лизать рельсы пока не тянет

- Читала рассказы беременных о том, что им хотелось, например, нюхать выхлопную трубу, лизать рельсы... Скажи, чувствуешь ли ты в себе желание чего-то такого?

- Нет, такого пока не ощущала, но, возможно, все впереди.

- Многие капризничают во время беременности, мотая мужикам нервы...

- Конечно, прерогатива у нас есть: должно быть какое-то поощрение! Женщина ведь многое терпит за этот период. У кого-то серьезный токсикоз. Женщины оправданно могут покапризничать, да. Мне мужа не хочется мучить, он и так много для меня делает. То есть если, допустим, апельсины лежат в холодильнике и мне просто лень встать - да, я могу его поэксплуатировать. Но если три часа ночи и за ними надо идти в магазин - тогда нет. Но у меня еще впереди несколько месяцев - вдруг мое мнение поменяется? Я раньше перебарщивала с мужской энергией, делала очень много тех вещей, которые должны делать мужчины. И сейчас чувствую в себе потребность лишний раз где-то покапризничать и побыть девочкой... Важно не перегибать палку.

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Спела с крутыми парнями

А еще выпустила коллекцию одежды и стала футбольным послом.

- Как получилось, что ты, в принципе человек не то чтобы прямо вовлеченный в спортивную жизнь, вдруг стала послом FIFA на ЧМ мира по футболу?

- За год до чемпионата мне предложили стать послом ЧМ по футболу от Казани, что, если честно, меня удивило. Я рассказывала своей аудитории, как у нас проходит подготовка, постаралась заинтересовать людей, которые ничего не знают о футболе. Начала погружаться в этот мир со своими поклонниками, и меня в итоге увлекло. Я патриот, горжусь нашей страной, поэтому хочется участвовать в таких важных для нас событиях. Мне показалось, что будет здорово, если смогу сделать что-то особенное в честь чемпионата. Я поделилась этой мыслью с Arash (ирано-шведский певец. - Ред.), с которым давно думали сделать что-то совместное. Мы записали песню Goale Goale, и он предложил поговорить с Pitbul (американский репер. - Ред.), чтобы у нас сложилось такое интернациональное трио. Он согласился. Я вообще не ожидала, если честно, что артист из страны, с которой у нас непростые отношения, согласится, да еще и споет о том, какая Россия крутая!

- Признайся честно: что ты будешь делать с 14 июня по 14 июля? Будешь ли ты, например, ездить на матчи?

- 14 июня, в день открытия чемпионата, у нас мировая премьера нашей совместной видеоработы с Arash и Pitbul. И я очень хочу посетить несколько матчей. Я была на Олимпиаде в Рио, когда там моя сестра Мария Шурочкина выступала в составе сборной по синхронному плаванию и стала олимпийской чемпионкой. Я первый раз в жизни почувствовала, что такое находиться на трибуне с болельщиками. Такая энергетика! Но буду смотреть по самочувствию.

- Я видела несколько видеороликов и статей в интернете от иностранцев, где они рассказывают, как у нас опасно...

- Не думаю, что им стоит чего-то опасаться. Как человек, который побывал на Олимпиаде в Рио, где на главной набережной даже в присутствии полиции у тебя с ножом выдергивали очки, кошельки, сумки, могу сказать, что в нашей стране безопасно.

- Ты только что презентовала свою коллекцию одежды. Почему там нет ничего для беременных?

- В нашей коллекции Nyusha&Leka, которую мы создали вместе с дизайнером Leka, много разноплановых вещей. И есть вещи, которые я спокойно сейчас в положении могу надевать. Я была на презентации коллекции в платье-футболке - очень удобно. У нас есть удлиненные свитшоты, бомберы. Моя любимая вещь - большой синий свитшот, на котором написано: «Тело мое неспокойно». Это как раз очень совпадает с тем, что происходит со мной сейчас (смеется).