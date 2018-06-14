Светлана Светличная помирилась с сыном после многолетней ссоры

СЕГОДНЯ 03:11 2018-06-14T03:14:09+03:00

Светличная мечтала, чтобы ее снимали в серьезных фильмах. Но режиссеры видели в ней роковую соблазнительницу. Фото: Кадр из фильма

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Исполнительница роли сексуальной соблазнительницы из «Бриллиантовой руки» и по сей день, в свои 78 лет, выглядит эффектно. Жизнь Светличной была полна испытаний: она пережила смерть мужа, знаменитого актера Владимира Ивашова («Баллада о солдате»), потом младшего сына Олега. Много лет не общалась со старшим сыном Алексеем Ивашовым. Но недавно помирилась с ним после долгого отчуждения, возобновив общение с родными - внучкой Машей и правнуком Володей. Об этом «КП» рассказал сам сын Светличной Алексей Ивашов.

Аристократ из коммуналки

Светлану Светличную и Владимира Ивашова называли одной из самых красивых пар советского кино. Но их брак не был безоблачным.

- Папа был похож на аристократа - это в нем во время знакомства и подкупило маму, - говорит Алексей Ивашов. - Хотя он жил в Москве в густонаселенной коммуналке на Краснопролетарской улице, куда привел маму (первые годы супружеской жизни Светличная, приехавшая из Запорожья поступать во ВГИК, жила с родителями Ивашова. Ее отношения со свекровью не сложились. - Ред.). Они любили друг друга. Вместе играли в кино, например, в «Герое нашего времени». У них родился я, а потом мой младший брат Олег.

- Правда, что вас назвали Алешей в честь Алеши Скворцова в исполнении Владимира Ивашова из «Баллады о солдате»?

- Да. Мама говорила, что влюбилась в папу заочно, когда увидела этот фильм. Кстати, в «Балладе...» отец сыграл в 19 лет.

- Говорят, у ваших родителей отношения складывались бурно, бывали ссоры?

- Как в любой семье. Маме хотелось, чтобы ее больше снимали. А ее чаще видели в образе той самой героини из «Бриллиантовой руки». Она хотела, чтобы папа стал режиссером и снимал ее. Но не сложилось. Они расставались, снова сходились. Папа умел прощать...

- Ходили слухи, что именно Светличная отправила мужа работать на стройку, что и подорвало его здоровье...

- Нет. Это были тяжелые перестроечные времена. Кино не снималось, театр фактически разогнали. А надо было кормить семью. Он сам пошел, чтобы как-то зарабатывать. Ему сделали операцию, и она прошла неудачно... (У Ивашова была язва желудка, в 1995 году ему стало плохо на стройке, где он поднимал тяжести. Открылось желудочно-кишечное кровотечение. По воспоминаниям актера Евгения Жарикова, первая бригада врачей, которая делала Ивашову операцию, была нетрезвой, потребовалась вторая операция, но сердце не выдержало. - Ред.)

Светлана Афанасьевна в свои 78 лет не теряет шарма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Стилист этот - просто никто»

В 2010 году столичная богема обсуждала, что у Светланы Светличной появился молодой бой­френд - стилист Руслан Татьянин, называвший актрису своей музой. Светличная признавалась, что вновь почувствовала себя женщиной и очень счастлива с Русей, который оказался моложе музы почти на 40 лет. Эта странная связь стала одной из причин разрыва Светличной с собственным сыном.

- Что вы думаете о романе вашей мамы с Русланом Татьяниным?

- Человек, о котором вы говорите, вообще никто. Ничего собой не представляет. Какой-то там стилист, который к ней приходил, делал прически.

- Он вроде бы претендовал на квартиру вашей мамы?

- Да. Если возле знаменитого человека появляются подобные люди, то непременно хотят получить от него материальные блага.

- Вы пытались ее образумить?

- Образумить - не то слово. Я просто приехал к ней домой и сказал: «Мама, это не твое». В тот момент она не поняла. Со временем до нее это дошло...

- Но ведь Светличная расцвела рядом с ним...

- После смерти мужа ей нужно было заполнить пустоту, чем-то себя занять. Ей нужен был кто-то рядом, чтобы приезжал на съемки, чтобы она с ним ходила по фестивалям. Вот и все. Сейчас она одна, рядом нет мужчин.

- После расставания со стилистом Светличная в метро познакомилась с людьми - супруги с ребенком, которые втерлись к ней в доверие. Тогда она говорила, что обрела новую семью, а с родными по крови людьми не общается.

- Было такое. Но потом она поняла их истинные намерения, разочаровалась. Она хотела оформить на них земельный участок, но передумала. Мама вообще человек настроения.

- Размолвка у вас с мамой из-за чего была?

- И из-за того стилиста, и из-за квартиры. После смерти брата Олега осталась его однокомнатная квартира. Мама предложила оформить ее на меня. Я отдал квартиру дочке Маше. А Маша продала. Маме это не понравилось, хотя у нее есть своя квартира.

- Ваш брат Олег умер - это была какая-то криминальная история?

- Все мраком покрыто. Он жил отдельно, чем занимался - не знаю. Умер рано. Своей семьи у него не было.

Сына Алексея актриса назвала в честь Алеши из фильма «Баллада о солдате».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правнук похож на Владимира Ивашова

- Со своей женой я познакомился на Украине после армии, - продолжает Алексей Ивашов. - Мама Ольгу сразу в штыки приняла, была против нашей свадьбы. А вот папа увидел Ольгу и сказал мне: «Молодец, хорошая деваха». И даже дал 30 рублей, когда я в Харьков уезжал. Ольга мне помогла обрести профессию. Я школу окончил и кем только не был! В трудовой книжке у меня полно записей - и рабочим хозслужбы был, и на хлебокомбинате работал, и инкассатором. А как только познакомился с Ольгой, все наладилось. У нее папа преподавал в медучилище, и он мне помог поступить. С тех пор это моя специальность - зубной техник. Дочка Маша, как и я, стоматолог, работает в частной клинике.

У Маши родился сын Володя Ивашов - его назвали в честь прадеда. Он окончил пятый класс и перевелся в кадеты. У парня очень трепетные отношения с прабабушкой. Мама гордится правнуком, говорит, он напоминает ей Владимира Ивашова, моего отца. Сейчас у нас все хорошо - мы стали ближе друг другу. Летом мама, жена Оля, дочь Маша и внук Володя поедут на отдых в Турцию.

- Вы чувствуете вину перед мамой за годы молчания?

- Да. Близкие люди должны быть вместе.

Володя очень похож на своего знаменитого прадеда Владимира Ивашова. Ему тоже идет форма. Фото: Кадр из фильма , Личный архив

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Раскручивался за ее счет»

- Меня как юриста Гильдии артистов РФ попросили подключиться к истории Светланы Светличной и того стилиста, - рассказал «КП» юрист Сергей Воронов. - Ее протеже, молодой человек, пользовался ее известностью, раздавал интервью, пиарил себя, раскручивался за ее счет, требовал деньги за участие в разных мероприятиях. А она не понимала этого. Мне пришлось Светлане Афанасьевне раскрыть глаза на этого человека, дать послушать записи, как он пиарится. И она в итоге поняла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Нужны были испытания»

- Вы помирились с сыном, когда узнали, что правнука назвали Володей - в честь вашего мужа? - спросили мы у Светланы Светличной.

- Не поэтому, просто пришло время. Сейчас я другой человек. И мое отношение к жизни другое, чем в молодости. Важно, чтобы люди как можно меньше врали. А я врала в свое время... Вот почему бывают измены? И почему мы с Владимиром Ивашовым после расставания пошли в храм и обвенчались (9 мая 1994 года. - Ред.). Нужны были испытания. И я их прошла.

Я как-то актрисе Майе Булгаковой сказала: «Майя, знаешь, почему тебя любят? Потому что ты играешь несчастных, а я - каких-то таких. А у нас любят и сочувствуют несчастным. Поэтому тебя любят, а меня нет». Был такой период. А сейчас могу сказать, что меня ценят и уважают, и понимают, какая я на самом деле. И мне это очень приятно.