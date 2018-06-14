Перельман устал жить на пенсию мамы и начал читать лекции в Европе

СЕГОДНЯ 03:14 2018-06-14T03:17:25+03:00

Григорий Яковлевич - не совсем затворник: иногда его можно увидеть в опере или на выступлении симфонического оркестра. Фото: Руслан ШАМУКОВ/TASS

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Григорий Перельман - человек столетия, ученый, доказавший теорему Пуанкаре, над которой десятилетиями бились математики мира. Отказавшись от премии в миллион долларов, которая ему полагалась за его открытие, гений продолжает коротать дни в обычной хрущевке в спальном районе Питера. Живет затворником, мало с кем общается. До недавнего времени Перельман категорически отказывался от любых приглашений на премии, форумы, семинары и прочие мероприятия. Отклонил предложение преподавать в вузе Питера. Объявил, что с математикой покончено, он будет жить для себя. Однако последний год любовь к формулам взяла верх.

«Так и не женился»

- Мне передали, что недавно Григорий согласился читать лекции для ученых в институтах Европы. И не только согласился, но уже туда летает. Бывает и в Швеции, где у него научная работа. Но это не на постоянной основе, а по приглашению, - рассказала «Комсомолке» бывшая учительница Перельмана Валентина Бердова. - В личной жизни у него все по-старому. Не женился. Живет со своей пожилой мамой. Заботится о ней. Почти ни с кем не общается. Все больше просиживает в интернете. Там у него друзья по переписке, по научной работе.

- Да, Перельман - человек, который живет где-то в другом измерении, - подтвердил «КП» один из социальных работников Санкт-Петербурга. - Не так давно встал вопрос о том, нужна ли маме Перельмана Любови Лейбовне, которой уже 79 лет, социальная помощь. Мы пришли в квартиру Перельмана с проверкой, заранее договорившись с женщиной о посещении. Я был удивлен аскетичностью обстановки в квартире. Было видно, что живут они очень скромно. Запах в квартире какой-то специфический был, то ли от пыли, то ли от грязи, то ли от ветхости. Я не смог там долго находиться, вышел.

- Неужели даже автографа не попросили?

- Нет, и в голову не пришло, как-то и не воспринимаю его «героем нашего времени». Из любопытства взглянул на человека, о котором столько говорили. Но с виду, простите, бродяга, очень неухожен... И по квартире видно, что женской руки здесь нет. Мама старенькая, силы не те. От помощи он отказался - в магазин, дескать, сам ходит. Но мы-то видели, что положение оставляет желать лучшего. Поэтому от соцслужбы выписали ей социального работника - женщина несколько раз в неделю навещает Любовь Лейбовну, помогает приготовить, убраться, принести продукты, лекарства. Эта социальная помощь для нее оказывается бесплатно.

«Подарим ящик черешни»

- Мы, кстати, поинтересовались, на какие средства живет семья, - продолжает соцработник. - Ответ был - на пенсию мамы. Но недавно Любовь Лейбовна рассказала, что последний год Григорий Яковлевич согласился читать лекции по математике. До этого он игнорировал все предложения, но то ли нужда заставила, то ли ему просто стало интересно - он начал вылетать за границу. Но не на дальние расстояния - не может надолго оставлять маму. И переводы денежные ему приходят время от времени, вроде бы неплохие деньги. Что касается социальной адаптации, то тут все непросто. Он по-прежнему сторонится людей. Просит социального работника заранее звонить по телефону и предупреждать о времени прихода. Иначе и дверь не откроет. Сам по себе неприхотлив. Питаться вообще может однообразно - бутерброды да молоко или кефир.

Как накануне дня рождения математика рассказал «КП» бывший учитель Перельмана, который иногда с ним общается, сейчас Григорий Яковлевич бодр, в приподнятом духе. Любит дома играть на скрипке.

- Григорий Яковлевич в деньгах достаточно ограничен, - говорит его знакомый. - Знаю, что он любит черешню, но не позволяет себе - дороговато. Мы решили подарить ему на день рождения ящик черешни - чтобы наелся вдоволь!

С желанием поздравить ученого с праздником набираю его домашний телефон.

- Алле, - слышится недружелюбный голос.

- Григорий Яковлевич, - начинаю, но он обрывает:

- Что вам надо?

Не успела объясниться, как послышался грохот брошенной трубки и короткие гудки...

- Григория Яковлевича очень раздражает внимание к его персоне, - объясняет его бывший педагог. - Его по сей день узнают на улице и пытаются подойти, но он с посторонними людьми не считает нужным вступать в диалог. Живет так, как ему нравится. Может сходить на концерт симфонической музыки, иногда играет в шахматы с другом. Но чаще всего сидит дома.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пригласили симфонический оркестр

Режиссер из Екатеринбурга Андрей Григорьев снимает картины об уникальных людях. В его фильмографии - лента о ветеране, который 70 лет искал свою французскую любовь. Еще у него есть документальное кино про Эмира Кустурицу. И вот теперь на очереди - Григорий Перельман. Сам ученый в кадре не покажется: фильм - художественный. Молодого героя сыграет театральный актер из Екатеринбурга Алексей Романов.

- В фильме мы покажем самые важные события из жизни Григория Яковлевича, - объясняет Григорьев. - Постараемся объяснить, почему Перельман такой, какой он есть, как он доказал гипотезу Пуанкаре, и, конечно, постараемся ответить на вопрос, почему он отказался от миллионного вознаграждения.

Хоть фильм о Перельмане обойдется и без него самого, прежде чем приступить к съемкам, Андрей Григорьев заручился его поддержкой.

- Мы поехали к Григорию Яковлевичу 13 июня 2016 года, когда ему исполнилось 50 лет, - вспоминает режиссер. - Мне казалось, что перед домом Перельмана будет стоять очередь из ученых, чтобы поздравить великого математика. Но там никого не было! Это было очень печально. И тогда, чтобы поднять настроение Григорию Яковлевичу, мы устроили для него концерт. Выбрали самые любимые его произведения - Чайковского, Вивальди, Мусоргского, Баха, Штрауса, Моцарта. Приглашенные музыканты под ливнем в течение часа играли прямо под окнами Перельмана...

Григорьев отказывается рассказывать, чем закончился концерт. Говорит, что зрители все увидят в его фильме.

- Могу только сказать, что мы нашли общий язык с Григорием Яковлевичем. Мы встречались с ним два раза, - говорит Андрей. - Когда я рассказывал детали фильма Перельману, он заулыбался, и я увидел у него на лице веснушки.

Роман КОРОЛЕВ («КП» - Санкт-Петербург»).