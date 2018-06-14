Как выбрать бригаду для ремонта квартиры: Ищем маляра, штукатура и плотника

14 Июнь 22:06 2018-06-15T11:43:02+03:00

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Корреспондент «КП» только что закончила ремонт в своей квартире и делится проверенными секретами, как выбрать бригаду для ремонта квартиры и как с ними взаимодействовать.

Устраиваем тендер

Теория вопроса известна. Идеально, если бригаду ремонтников вам посоветуют знакомые, довольные их работой. Вдвойне хорошо, если в отремонтированной квартире эти знакомые прожили хотя бы год - за это время можно обнаружить очевидные и неочевидные недостатки. При таком раскладе вы будете уверены в профессионализме рабочих. А в случае незначительных недоработок в квартире знакомых будете знать, на что обращать особое внимание при взаимодействии с бригадой.

К сожалению, найти рабочих по рекомендации получается не всегда. Моим друзьям и родственникам с бригадами и качеством ремонта везло. Но когда подошла моя очередь делать ремонт, одни рабочие были заняты, а другим было неудобно ездить в мой район... Пришлось искать бригаду самой.

При самостоятельном подборе бригады главное правило - не бросаться в объятия первых попавшихся ремонтников. Потом обязательно выяснится, что можно было найти рабочих лучше и дешевле, а может, и шустрее. Поэтому, чтобы выбрать оптимальную по цене и мастерству бригаду, надо устроить тендер. Сделать это можно, например, на специальных сервисах по подбору мастеров - от плиточников и сантехников до штукатурщиков и электриков (Profi.ru, Youdo.com, Remontnik.ru). Публикуете на сайте заявку, ждете откликов, встречаетесь с бригадой мечты. Не факт, что встреча будет быстрой, но никто не обещал, что будет легко - качественный ремонт того стоит.

Еще один вариант - устроить тендер в соцсетях. Особенно если претендующая на ремонт квартира находится в новостройке. Практически у каждого нового жилого комплекса есть свой форум или группа в соцсетях, где соседи делятся информацией об инфраструктуре, ругают/хвалят управляющую компанию и делятся советами по ремонту. А еще в таких группах часто сидят бригадиры, которые отслеживают возможности подработать. Потому не поленитесь опубликовать объявление о поиске мастеров на форуме своего ЖК. Как правило, есть рабочие, которые проживают недалеко и которые уже облагораживали жилье ваших соседей. Это означает, что вы можете посмотреть их работы, не разъезжая по всему городу.

Бригаду, которая делала ремонт в моей квартире, я нашла как раз в соцсетях: рабочие жили в соседнем со мной доме. Позже мне объяснили, что если бы до моего жилья им пришлось добираться на транспорте, а не ходить пешком, ценник был бы выше. Еще один плюс того, что мы с ремонтниками оказались соседями: в случае каких-то неполадок в их работе (например, потек кран) им несложно зайти ко мне и исправить неполадки.

Что должно насторожить

1. Слишком низкий ценник. Профессиональные рабочие знают себе цену и нормально оплачиваемую работу найдут всегда. И если вам предлагают отремонтировать жилплощадь за стоимость, которая в два раза меньше той, что предлагают остальные за ту же работу, не стоит слишком радоваться. Скорее всего, перед вами начинающие ремонтники, которые в лучшем случае будут делать все вдвое дольше, чем вы планируете, в худшем - сделают настолько плохо, что потом придется обращаться к более дорогим мастерам.

Как вариант - невысокую стоимость могут назначить и обыкновенные аферисты. Расчет очень простой: на дешевизну кто-нибудь клюнет, заплатит аванс, с которым мошенники и скроются.

2. Лучше не связываться с бригадами, задействованными на нескольких объектах. Ладно еще, если рабочие параллельно ремонтируют одну квартиру. Особенно если стадии отделки разные - там уже финишная отделка, где задействованы мастера по укладке ламината и поклейке обоев, а вашей пока нужны только специалисты по выравниванию стен. В противном случае сроки сдачи вашей квартиры могут затянуться. Кроме того, при попытке быстрее закончить работу и заняться другим заказом может страдать качество.

3. Насторожить должны рабочие, которые называют себя специалистами и в сантехнике, и в электрике, и в возведении перегородок, и т. д. Конечно, бывают профессионалы, которые способны выполнить все, но их еще надо поискать. Во избежание неприятностей с проводкой или текущими трубами для выполнения работы, требующей определенной квалификации, лучше привлекать узких специалистов.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАЖНО!

Выстраиваем отношения

Выбрать ту самую бригаду и не ошибиться недостаточно. С ремонтниками надо еще уметь взаимодействовать, чтобы не заплатить лишнего и получить отремонтированную квартиру в запланированный срок.

План и смета

Перед тем, как начать ломать стены, переносить перегородки, менять проводку, надо продумать ремонт до мелочей. В первую очередь надо определиться, нужна ли перепланировка, где будут находиться розетки (и соответственно бытовая техника), кухонный гарнитур, мебель.

Опытные рабочие должны помочь в составлении плана - они подскажут, не забыли ли вы розетки и где должен быть кухонный фартук. Попросите бригадира подсчитать приблизительную стоимость материалов - так вы будете иметь представление о сумме, в которую обойдется ремонт, и убережете себя от непредвиденных расходов. А заодно и убедитесь на самом первом этапе, сможете ли вы найти общий язык именно с этой бригадой и устраивает ли она вас.

Расходы и присмотр

Обычно покупкой черновых отделочных материалов занимаются рабочие. Это логично, поскольку они и лучше в них разбираются. Да и штукатурка - не обои, при ее покупке можно обойтись без личного присутствия владельца жилплощади. Тем не менее, поручая закупку материалов для ремонта бригаде, контролировать процесс все равно надо. Иначе, видя ваше равнодушие, рабочие могут начать каруселить с материалами - покупать лишнее, чтобы перепродать на сайте бесплатных объявлений (или вашим соседям), а деньги положить себе в карман. Не стесняйтесь требовать чеки за каждую покупку и отчитываться за каждый мешок отделки.

Также нельзя пускать на самотек сам процесс ремонта, иначе он может затянуться на неопределенный срок. Если рабочих не подгонять, они и не будут никуда спешить, а параллельно возьмутся за другие квартиры. Поэтому обязательно не реже раза в неделю, а лучше двух, инспектировать стройку и проверять каждый этап ремонта: и выравнивание стен, и установку плитки и сантехники в ванной, и поклейку обоев, и покраску стен.

На приемку становись!

Идеально, если последнюю часть гонорара вы заплатите рабочим через неделю-другую после того, как поживете в отремонтированном жилье. Дело в том, что сразу неважно выполненную работу можно и не обнаружить (например, подтекающую ванну). А в течение недели недоделки точно всплывут. В таких случаях лучше, если вы будете должны рабочим деньги, тогда они оперативно недоделки исправят.

Также не стоит отдавать последний транш за работу до тех пор, пока бригадир не отдаст вам все чеки за отделочные материалы/розетки/лампочки и т. д.

КОНКРЕТНО

Главные пункты договора с ремонтниками

Во избежание недоразумений всегда лучше иметь договор и смету, подписанные обеими сторонами. Как минимум ваши рабочие уже не смогут сказать, что «они вас не так поняли».

В договоре обязательно стоит прописать:

- Вид ремонта (косметический, капитальный).

- Стоимость.

- Сроки.

- Порядок оплаты ремонта и материалов.

- Обязательства сторон (в том числе кто будет выбирать и закупать стройматериалы и каким образом их доставлять).

- Как будет проходить приемка (лучше - по этапам ремонта).

- Гарантийные обязательства.

- Ответственность обеих сторон за срыв обязательств, некачественное их выполнение, несоблюдение сроков.

- Форс-мажорные обстоятельства.

- Условия и порядок расторжения договора.