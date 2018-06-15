Как определить характер девушки по купальнику

СЕГОДНЯ 01:01 2018-06-15T01:18:31+03:00

Пляжный костюм может выдать женщину с головой - во всяком случае так считают психологи. Итак, какие тайны выдает купальник, если он...

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Монокини

(Закрытый купальник с множеством декоративных вырезов, пряжек и прибамбасов.)

С большой долей вероятности перед нами охотница за мужскими сердцами. Этой женщине обожание и внимание противоположного пола необходимо как воздух. Она много внимания уделяет своей внешности: не то что без маникюра, вы ее без хорошего макияжа вряд ли увидите на пляже. Именно любительницы монокини - завсегдатаи модных процедур по наращиванию ресниц, волос и прочих частей тела. Чего не сделаешь ради красоты!

Контрастный

Яркие, решительные женщины. Скорее всего, такая первая познакомится на пляже с тем, кто ей понравился! Принципиальная женщина. С ней не пройдут полутона. Она редко идет на компромисс и вряд ли сможет простить обиду. Скорее всего, любит путешествовать и отдыхать на природе. И при этом компанейская девчонка. В любом деле для нее важно подходящее окружение. В кругу друзей может пуститься в настоящие авантюры.

Спортивный

Скорее всего, мы имеем дело с жительницей большого города. Наверняка она работает в плотном графике, но при этом умудряется выкраивать время и на спорт. Йога и плавание? Все сразу. Она пунктуальна. Особо не зацикливается на купальниках: в одном и том же ходит и на плавание в бассейн, и загорает на морских пляжах. Удачлива в карьере, но порой уделяет работе несколько больше времени, чем надо.

Спортивный. Фотобанк Лори

Ярких, неоновых расцветок

Перед нами женщина, знающая себе цену, привыкшая при любых обстоятельствах выглядеть на все сто. Она прекрасно понимает, что купальник расцветки вырви глаз отвлекает внимание от некоторых проблем с фигурой. Скорее всего, у нее все отлично складывается в карьере.

Ярких, неоновых расцветокФото: GLOBAL LOOK PRESS

Купальник с рюшами

У нее хорошее чувство юмора. Может быть, фигура подкачала, но она не желает прятать недостатки. При помощи оборочек она пытается увеличить определенную часть тела. Рядом с такой женщиной легко и весело. Она будет смеяться над шутками и уж точно не станет иронизировать по поводу пивных животиков соседей по шезлонгу.

Купальник с рюшамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Много завязочек

Особа романтичная, верящая в то, что на солнечном берегу может встретить свою судьбу. И надо быть во все­оружии. Многочисленные завязочки намекают на любопытство и дотошность девушки: она из тех, кто будет постоянно докапываться до истины, задавать множество вопросов, порой неудобных.

Много завязочек. Фотобанк Лори

А ЧТО ЕСЛИ ДЕВУШКА НОСИТ...

Купальник не по размеру. Вероятнее всего, мы имеем дело с женщиной, отчаянно пытающейся похудеть. Любимый купальник не очень налезает, из него выпадают то грудь, то ягодицы, то все сразу. Однако на решительные меры у нашей героини не хватает силы воли. Пироженки одерживают верх.

Сплошной. Некоторые пытаются скрыть под сплошным купальником недостатки фигуры: он закрывает большую площадь тела, утягивает животик и стройнит.

Есть те, кто предпочитает закрытый купальник по идейным соображениям. Как правило, они предпочитают не знакомиться на пляже. Могут пролежать с книжкой или с закрытыми глазами весь день. Скорее всего, хорошо плавают и уплывают далеко от берега (в надежде хоть там отдохнуть от людей).

Однако встречаются и те, кто считает, что закрытый купальник - это очень сексуально. Можно представить себя героиней сериала «Спасатели Малибу». В этих женщинах много энергии и драйва.

Плавки с юбочкой. Женственная и общительная особа. Кокетство у нее в крови. Она следит за модой и старается быть в курсе всех новостей и сплетен. Скорее всего, любит ходить на танцы и заводить ни к чему не обязывающие курортные романы.

Вязаный. Определенно, она следит за модой. А еще за фигурой. Весьма маловероятно, что вы встретите женщину с неидеальным прессом в таком наряде. У нее все по полочкам. Работа, дом, друзья, отдых. Скорее всего, и на пляж она приходит строго по часам. Принципиальная и начитанная, любит музыку и прогулки на яхте. А еще у нее сентиментальный характер, душевные истории могут растрогать ее до слез.

Напоминает нижнее белье. Актриса от макушки до кончиков ногтей. Ей нравится быть загадочной. Стремится понравиться всем. И ей это легко удается! С ней нескучно, она выдумщица и фантазерка. Однако мягкость в общении с такими женщинами может быть обманчива. Они четко знают свои цели и достигают их, используя обаяние.