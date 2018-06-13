Геннадий Зюганов: За наших пойду болеть в "Лужники" - с красным флагом и Грудининым!
- Геннадий Андреевич, что бы вы пожелали нашей сборной?
- Ну, прежде всего, хотел бы заметить, что всемирный футбольный форум - праздник большого спортивного искусства. Это - событие, за которым будет следить каждый второй гражданин на планете, 3 миллиарда людей!
Мы впервые проводим Чемпионат мира по футболу. Прежде всего, пожелал бы, чтобы наши организаторы этого первенства, все, кто к этому причастен, провели его достойно, ярко и убедительно.
Геннадий Зюганов: "Буду болеть за наших с красным флагом и Грудининым"
- Ну, а что касается сборной...
- Саша, есть закон. Если вы вышли уже на соревнование, в данном случае - на футбольное поле, то обязаны все делать, чтобы поддержать свою команду. Защитить честь страны.
То же касается и нас, - тех, кто будет на трибунах, кто - у телевизоров...
Конечно, к нашим футболистам замечаний немало. Но сейчас наступает тот момент, когда любое позитивное слово, любая поддержка, любое поощрение или внимание к нашим игрокам будет иметь важную роль. Поэтому - сейчас надо максимально помогать, поддерживать, внушать уверенность.
И - надо выиграть первый матч, это очень важно.
- Вот!
- Я сделал ставку на первый матч, считаю, что наши выиграют 2:1. Но на чемпионате мира слабых команд не бывает, надо будет играть с настроением, с полной отдачей.
Ну, и пожелал бы учиться сборной у нас. Мы в этом году стали чемпионами Москвы в 6-й раз по мини-футболу. Наша молодежка в высшей лиге обыграла всех знаменитостей. А в суперлиге команда вошла в пятерку, наши представители есть и в сборной страны.
- Как же вы такого добились?
- Мы 15 лет назад начинали с небольшой студенческой команды в МГУ, а сегодня у нас более сотни команд...
- Но вернемся к Чемпионату мира по футболу.
- Погоди! У нас шикарные игроки, зайди на сайт, посмотри. Мы провели блестяще свое первенство. Наши ребята - идейные, грамотные.
- Ага! Вот это - главное и в спортивной борьбе!
- Мы обыграли всех грандов, кого вы знаете – и нефтяников, и газовиков, и именитые команды «Динамо», «Спартак» и другие. Когда у меня спросили: «Почему вы выигрываете?», я сказал: «Мы быстрее думаем, быстрее бегаем, быстрее пасуем, быстрее бьем, потому и выигрываем».
- А вы сейчас как - на трибуне "Лужников" будете болеть?
- Да, буду!
- На первом матче?
- На первом, на открытии. Я был в Москве на всех главных, крупных спортивных мероприятиях, будь то фестиваль, первенство мира по легкой атлетике... Это все-таки уникальные события.
- А вы красный флаг возьмете с собой на трибуну, да, Геннадий Андреевич?
- А я его и не выпускал из рук.
- И Павел Грудинин будет с вами?
- Конечно! Будем вместе болеть. Грудинин сейчас возглавляет Национальную ассоциацию народных предприятий России, многие страны в этом участвуют. Так что - у Грудинина хорошее будущее.
- Ну что, будем тогда вместе болеть.
- Будем болеть, будем выигрывать. Обязательно!