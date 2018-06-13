Геннадий Зюганов: За наших пойду болеть в "Лужники" - с красным флагом и Грудининым!

СЕГОДНЯ 11:15 2018-06-13T11:18:48+03:00

Лидер КПРФ в эфире Радио "Комсомольская правда" сделал прогноз - Россия в первом же матче выиграет у Саудовской Аравии 2:1 [аудио]

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- Геннадий Андреевич, что бы вы пожелали нашей сборной?

- Ну, прежде всего, хотел бы заметить, что всемирный футбольный форум - праздник большого спортивного искусства. Это - событие, за которым будет следить каждый второй гражданин на планете, 3 миллиарда людей!

Мы впервые проводим Чемпионат мира по футболу. Прежде всего, пожелал бы, чтобы наши организаторы этого первенства, все, кто к этому причастен, провели его достойно, ярко и убедительно.

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- Ну, а что касается сборной...

- Саша, есть закон. Если вы вышли уже на соревнование, в данном случае - на футбольное поле, то обязаны все делать, чтобы поддержать свою команду. Защитить честь страны.

То же касается и нас, - тех, кто будет на трибунах, кто - у телевизоров...

Конечно, к нашим футболистам замечаний немало. Но сейчас наступает тот момент, когда любое позитивное слово, любая поддержка, любое поощрение или внимание к нашим игрокам будет иметь важную роль. Поэтому - сейчас надо максимально помогать, поддерживать, внушать уверенность.

И - надо выиграть первый матч, это очень важно.

- Вот!

- Я сделал ставку на первый матч, считаю, что наши выиграют 2:1. Но на чемпионате мира слабых команд не бывает, надо будет играть с настроением, с полной отдачей.

Ну, и пожелал бы учиться сборной у нас. Мы в этом году стали чемпионами Москвы в 6-й раз по мини-футболу. Наша молодежка в высшей лиге обыграла всех знаменитостей. А в суперлиге команда вошла в пятерку, наши представители есть и в сборной страны.

- Как же вы такого добились?

- Мы 15 лет назад начинали с небольшой студенческой команды в МГУ, а сегодня у нас более сотни команд...

- Но вернемся к Чемпионату мира по футболу.

- Погоди! У нас шикарные игроки, зайди на сайт, посмотри. Мы провели блестяще свое первенство. Наши ребята - идейные, грамотные.

- Ага! Вот это - главное и в спортивной борьбе!

- Мы обыграли всех грандов, кого вы знаете – и нефтяников, и газовиков, и именитые команды «Динамо», «Спартак» и другие. Когда у меня спросили: «Почему вы выигрываете?», я сказал: «Мы быстрее думаем, быстрее бегаем, быстрее пасуем, быстрее бьем, потому и выигрываем».

- А вы сейчас как - на трибуне "Лужников" будете болеть?

- Да, буду!

- На первом матче?

- На первом, на открытии. Я был в Москве на всех главных, крупных спортивных мероприятиях, будь то фестиваль, первенство мира по легкой атлетике... Это все-таки уникальные события.

- А вы красный флаг возьмете с собой на трибуну, да, Геннадий Андреевич?

- А я его и не выпускал из рук.

- И Павел Грудинин будет с вами?

- Конечно! Будем вместе болеть. Грудинин сейчас возглавляет Национальную ассоциацию народных предприятий России, многие страны в этом участвуют. Так что - у Грудинина хорошее будущее.

- Ну что, будем тогда вместе болеть.

- Будем болеть, будем выигрывать. Обязательно!