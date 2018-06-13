Россия — Саудовская Аравия 14 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-13T13:07:56+03:00

Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу Россия — Саудовская Аравия. Встреча состоится 14 июня 2018 года в 18:00 в Москве на стадионе Лужники

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Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 70-е место, и официально считается слабейшей п рейтингу командой турнира. Та же Саудовская Аравия в том же рейтинге на 67-м месте. Но в данном случае рейтинг не отражает реальное соотношение сил. Все понимают, что если бы российская команда в последние два года играла официальные турниры, не только товарищеские матчи, а соперники у нее были послабее, чем Аргентина, Франция, Бразилия и Испания, то она занимала бы место намного выше.

Преимущества сборной России: более высокий класс футболистов, свое поле, свои трибуны. Преимущества сборной Саудовской Аравии: главный тренер Хуан Антонио Пицци (ранее тренировал сборную Чили и выигрывал с ней Кубок Америки), техничные игроки и статус «темных лошадок», от которых ничего особенного не ждут.

Недостатки сборной России: негативный психологический фон, который сложился вокруг команды.

Но в любом случае российская команда считается несомненным фаворитом этого матча, и любой результат, кроме победы будет расцениваться как сенсация.

Прогноз на матч: Россия — Саудовская Аравия - 3:1 (победа хозяев с разницей в два мяча).