Россия — Саудовская Аравия 14 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу
Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 70-е место, и официально считается слабейшей п рейтингу командой турнира. Та же Саудовская Аравия в том же рейтинге на 67-м месте. Но в данном случае рейтинг не отражает реальное соотношение сил. Все понимают, что если бы российская команда в последние два года играла официальные турниры, не только товарищеские матчи, а соперники у нее были послабее, чем Аргентина, Франция, Бразилия и Испания, то она занимала бы место намного выше.
Преимущества сборной России: более высокий класс футболистов, свое поле, свои трибуны. Преимущества сборной Саудовской Аравии: главный тренер Хуан Антонио Пицци (ранее тренировал сборную Чили и выигрывал с ней Кубок Америки), техничные игроки и статус «темных лошадок», от которых ничего особенного не ждут.
Недостатки сборной России: негативный психологический фон, который сложился вокруг команды.
Но в любом случае российская команда считается несомненным фаворитом этого матча, и любой результат, кроме победы будет расцениваться как сенсация.
Прогноз на матч: Россия — Саудовская Аравия - 3:1 (победа хозяев с разницей в два мяча).